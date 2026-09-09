ไทยเที่ยวไทยพลัส แจก 1 ล้านสิทธิ ผ่านแอป เป๋าตัง เช็กเงื่อนไข-วันลงทะเบียน
ไทยเที่ยวไทยพลัส แจก 1 ล้านสิทธิ ผ่านแอป เป๋าตัง รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาท เช็กเงื่อนไข-วันลงทะเบียน ที่นี่
ความคืบหน้าโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว, การกระจายรายได้สู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยรัฐบาลเตรียมสิทธิเอาไว้ทั้งหมด 1 ล้านสิทธิ ครอบคลุมทั้งค่าที่พักและส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยว
สิทธิที่จะได้รับหากเข้าร่วมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส
1. วงเงินสนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบ Flat Rate จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ต่อสิทธิ
2. E-Coupon สำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร สปา หรือบริการท่องเที่ยวอื่นๆ ในลักษณะ Co-Payment โดยรัฐช่วยจ่าย 50% และประชาชนจ่าย 50% ซึ่งหากเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักจะได้รับคูปองมูลค่า 1,500 บาทต่อสิทธิ แต่หากเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง รัฐบาลจะขยับมูลค่าคูปองเพิ่มเป็น 2,000 บาทต่อสิทธิ
ไทยเที่ยวไทยพลัส ลงทะเบียนวันไหน เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อไหร่
สำหรับรายละเอียดโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส จะมีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 3 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
- ช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2569
- ช่วงที่สองตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2570
โดยได้มีการกำหนดวันเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส รวมถึงวันเริ่มใช้สิทธิ และช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิไว้ ดังนี้
- ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.– 25 ต.ค. 2569
- ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
- เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2569
เงื่อนไขโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส
- รัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์
- มอบคูปองดิจิทัลมูลค่า 500 บาท สำหรับค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือบริการด้านการท่องเที่ยว
- โครงการดังกล่าวดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ
- ละเว้นการใช้สิทธิชั่วคราวช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2569 ถึง 15 มกราคม 2570
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เคาะแล้ว! ไทยเที่ยวไทยพลัส เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน เป๋าตัง
- ยืนยัน “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ข่าวจริง รัฐช่วยสูงสุด 3,000 บาท แต่เปิด 1 ต.ค. ยังไม่เคาะ
- เช็กเงื่อนไข “ไทยเที่ยวไทย พลัส” ผ่านแอป เป๋าตัง รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3 พัน