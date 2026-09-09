ไทยเที่ยวไทยพลัส แจก 1 ล้านสิทธิ ผ่านแอป เป๋าตัง เช็กเงื่อนไข-วันลงทะเบียน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 11:19 น.
ไทยเที่ยวไทยพลัส แจก 1 ล้านสิทธิ ผ่านแอป เป๋าตัง เช็กเงื่อนไข-วันลงทะเบียน

ไทยเที่ยวไทยพลัส แจก 1 ล้านสิทธิ ผ่านแอป เป๋าตัง รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาท เช็กเงื่อนไข-วันลงทะเบียน ที่นี่

ความคืบหน้าโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว, การกระจายรายได้สู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยรัฐบาลเตรียมสิทธิเอาไว้ทั้งหมด 1 ล้านสิทธิ ครอบคลุมทั้งค่าที่พักและส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยว

สิทธิที่จะได้รับหากเข้าร่วมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส

1. วงเงินสนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบ Flat Rate จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ต่อสิทธิ

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2. E-Coupon สำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร สปา หรือบริการท่องเที่ยวอื่นๆ ในลักษณะ Co-Payment โดยรัฐช่วยจ่าย 50% และประชาชนจ่าย 50% ซึ่งหากเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักจะได้รับคูปองมูลค่า 1,500 บาทต่อสิทธิ แต่หากเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง รัฐบาลจะขยับมูลค่าคูปองเพิ่มเป็น 2,000 บาทต่อสิทธิ

ไทยเที่ยวไทยพลัส ลงทะเบียนวันไหน เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อไหร่

สำหรับรายละเอียดโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส จะมีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 3 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

  • ช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2569
  • ช่วงที่สองตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2570

โดยได้มีการกำหนดวันเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส รวมถึงวันเริ่มใช้สิทธิ และช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิไว้ ดังนี้

  • ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.– 25 ต.ค. 2569
  • ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2569

เงื่อนไขโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส

  • รัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์
  • มอบคูปองดิจิทัลมูลค่า 500 บาท สำหรับค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือบริการด้านการท่องเที่ยว
  • โครงการดังกล่าวดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ
  • ละเว้นการใช้สิทธิชั่วคราวช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2569 ถึง 15 มกราคม 2570

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 11:19 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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