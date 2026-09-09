ช็อก! นักข่าว 5 ชีวิตสูญหาย นั่งสปีดโบ๊ตลุยทำข่าวภูเขาไฟอินโดฯ ไม่ทราบชะตากรรม
กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหานักข่าว 5 รายสูญหาย หลังขาดการติดต่อ-นั่งสปีดโบ๊ตทำข่าวภูเขาไฟปะทุ ล่าสุดสั่งระงับภารกิจชั่วคราวเหตุคลื่นลมแรง
เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 หน่วยกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายจำนวน 8 ราย ในจำนวนนี้มีนักข่าว 5 ราย หายสาบสูญไประหว่างเดินทางไปรายงานข่าวสถานการณ์ภูเขาไฟอานักกรากะตัว (Anak Krakatau) ปะทุ
กลุ่มผู้สูญหายออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ตจากพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครเดินทางกลับมา ทางเจ้าของเรือยังไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ จากลูกเรือเลย
เป้าหมายของนักข่าวกลุ่มนี้คือการลงพื้นที่เก็บภาพและวิดีโอเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักมาตั้งแต่วันเสาร์ ทำให้สนามบินหลายแห่งต้องระงับให้บริการ ขณะที่กรุงจาการ์ตาและเมืองใกล้เคียงมีเถ้าถ่านภูเขาไฟปกคลุมไปทั่วบริเวณ
สำหรับผู้สูญหายทั้ง 8 ราย ประกอบด้วย นักข่าว 5 ราย (จากสำนักข่าวของรัฐ Antara, สำนักข่าวของตุรกี Anadolu และเว็บไซต์ข่าวท้องถิ่น iNews), ลูกเรือ 2 ราย และไกด์นำทาง 1 ราย
หน่วยกู้ภัยระบุว่า มีนักข่าวรายหนึ่งติดต่อเพื่อนร่วมงานและส่งพิกัดตำแหน่งให้เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันจันทร์ หลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถติดต่อได้อีกเลย ปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังกันระหว่างหน่วยกู้ภัย ตำรวจ และบริษัทเจ้าของเรือสปีดโบ๊ต
ด้าน อัล อัมรัด (Al Amrad) หัวหน้าหน่วยค้นหาและกู้ภัยท้องถิ่น เปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Kompas TV ว่าภารกิจค้นหาในวันอังคารต้องระงับลงชั่วคราว และจะเริ่มดำเนินการอีกครั้งในช่วงเช้าวันพุธ
ขณะเดียวกัน สำนักข่าว Antara ยืนยันว่า มูฮัมหมัด บากุส คอยรุนาส (Muhammad Bagus Khoirunas) ช่างภาพของสังกัด เป็นหนึ่งในผู้โดยสารบนเรือที่สูญหาย ทางสำนักข่าวกำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และได้รับแจ้งจากตำรวจว่าอุปสรรคสำคัญในการค้นหาคือคลื่นที่สูงมากและทัศนวิสัยที่ย่ำแย่
ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางน้ำถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินโดนีเซีย เนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยที่หละหลวมและสภาพอากาศที่เลวร้าย ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคม เคยเกิดเหตุเรือล่มนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวชาวสเปนไป 3 ราย และมีเด็กชายวัย 10 ขวบสูญหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเสียชีวิตแล้วหลังมีคำสั่งยุติการค้นหา
ข้อมูลจาก : channelnewsasia
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล
- คนไทยบินอินโดฯ เช็กด่วน เถ้าภูเขาไฟอานักกรากะ ปิด 8 สนามบิน จาการ์ตายืดถึง 6 โมงเย็น
- ประชาชนอินโดฯ 50 ชีวิต หวิดร่วงตกสะพาน สะพานเอียง หลังเพิ่งตัดริบบิ้นเปิดใช้งาน