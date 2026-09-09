รวบเจ้าของคาเฟ่เกาหลี ลวงหญิงชราเข้าตู้แช่คาเฟ่ คาดบัตรของขวัญ 5 หมื่นล้านเป็นเหตุ
รวบเจ้าของคาเฟ่เกาหลี ลวงหญิงชราเข้าตู้แช่คาเฟ่ก่อนลงมือฆ่า เจ้าหน้าที่คาดบัตรของขวัญปลอม มูลค่า 5 หมื่นล้านเป็นเหตุ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าว สเตรทไทมส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้ได้จับกุมเจ้าของคาเฟ่วัย 30 ปี ภายหลังจากที่เขาตกเป็นผู้สงสัยก่อเหตุฆาตกรรหญิงวัย 60 ปี ด้วยการลวงเข้าไปในตู้แช่คาเฟ่ในจังหวัดคย็องกี
โดยหญิงคนดังกล่าวสูญหายไปตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ก่อนที่ตำรวจจะติดตามคลื่นสัญญาณและพบว่ามือถือถูกทิ้งไว้ในใกล้ตู้แช่ดังกล่าว และเมื่อเข้าไปก็พบศพของเธอในสภาพถูกแช่เย็นอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จับกุมเจ้าของคาเฟ่เนื่องจากเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยคนสุดท้ายก่อนที่เธอจะสูญหายไป พร้อมกันนี้เขายังได้แจ้งพนักงานด้วยว่าเขาจะพนักงานไม่ต้องมาทำงานในวันเกิดเหตุ
จากการสอบสวนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายมิจฉาชีพเปลี่ยนบัตรของขวัญมูลค่า 5 หมื่นล้านวอน (1.2 พันล้านบาท) ปลอมเป็นเงิน ซึ่งตำรวจเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันประเด็นดังกล่าวก่อนจะเกิดเหตุฆาตกรรมในที่สุด อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยังต้องทำการชันสูตรเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าผู้ตายถูกฆ่าในตู้แช่หรือถูกขังในตู้แช่ทำให้เธอเสียชีวิต
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