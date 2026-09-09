เฮลั่น! พลอย หอวัง-เต Three Man Down น้ำตาแตก วินาทีรู้เพศลูกคนแรก
เฮลั่น! พลอย หอวัง-เต Three Man Down จัดงานเฉลยเพศลูกคนแรก พ่อแม่ป้ายแดงน้ำตาแตกได้ “ลูกสาว” ป้าคริสเตรียมรับขวัญหลานชุดใหญ่
หลังจากออกมาโพสต์คลิปสุดแนวเพื่อประกาศข่าวดีตั้งท้องเบบี๋คนแรกไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับ พลอย หอวัง และ เต ทรีแมนดาวน์ (Three Man Down) ท่ามกลางคนรอบข้างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่น ทั้งยังแอบแซวว่าเบบี๋มาเร็วมาก เพราะทั้งคู่เพิ่งแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นมาก ๆ ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา จากนั้นก็ได้เดินทางไปฮันนีมูนหวานฉ่ำกันที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ประกาศท้องเลย
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ล่าสุด 8 ก.ย. 69 พลอย หอวัง-เต Three Man Down จัดงานเฉลยเพศลูกคนแรก โดยมีคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทของทั้งคู่เดินทางมาร่วมงาน และร่วมโหวตกันว่าทายาทคนแรกของคู่นี้จะเป็นเด็กหญิง หรือ เด็กชาย กันแน่
และวินาทีที่ พลอย กับ เต ใช้แก้วไวน์ตักเค้กเฉลยเพศลูกออกมา ปรากฎว่าได้ “ลูกสาว” ทำเอาคุณแม่ป้ายแดงกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ ปล่อยโฮออกมาด้วยความดีใจ ทางฝั่งคุณพ่อมือใหม่ก็โอบกอดภรรยาเอาไว้ด้วยความตื้นตันเช่นกัน งานนี้บอกเลย คริส หอวัง เฮลั่นสุดเสียง เตรียมเปย์รับขวัญหลานสาวคนแรกของครอบครัวแบบชุดใหญ่แน่นอน
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อ้างอิงจาก : IG paloyh