เฮลั่น! พลอย หอวัง-เต Three Man Down น้ำตาแตก วินาทีรู้เพศลูกคนแรก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 10:27 น.
เฮลั่น! พลอย หอวัง-เต Three Man Down น้ำตาแตก วินาทีรู้เพศลูกคนแรก

เฮลั่น! พลอย หอวัง-เต Three Man Down จัดงานเฉลยเพศลูกคนแรก พ่อแม่ป้ายแดงน้ำตาแตกได้ “ลูกสาว” ป้าคริสเตรียมรับขวัญหลานชุดใหญ่

หลังจากออกมาโพสต์คลิปสุดแนวเพื่อประกาศข่าวดีตั้งท้องเบบี๋คนแรกไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับ พลอย หอวัง และ เต ทรีแมนดาวน์ (Three Man Down) ท่ามกลางคนรอบข้างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่น ทั้งยังแอบแซวว่าเบบี๋มาเร็วมาก เพราะทั้งคู่เพิ่งแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นมาก ๆ ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา จากนั้นก็ได้เดินทางไปฮันนีมูนหวานฉ่ำกันที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ประกาศท้องเลย

แต่งอีกคู่! เต Three Man Down ยกขันหมากสู่ขอ พลอย หอวัง คนสำคัญร่วมเป็นผู้ใหญ่ในพิธี

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ล่าสุด 8 ก.ย. 69 พลอย หอวัง-เต Three Man Down จัดงานเฉลยเพศลูกคนแรก โดยมีคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทของทั้งคู่เดินทางมาร่วมงาน และร่วมโหวตกันว่าทายาทคนแรกของคู่นี้จะเป็นเด็กหญิง หรือ เด็กชาย กันแน่

และวินาทีที่ พลอย กับ เต ใช้แก้วไวน์ตักเค้กเฉลยเพศลูกออกมา ปรากฎว่าได้ “ลูกสาว” ทำเอาคุณแม่ป้ายแดงกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ ปล่อยโฮออกมาด้วยความดีใจ ทางฝั่งคุณพ่อมือใหม่ก็โอบกอดภรรยาเอาไว้ด้วยความตื้นตันเช่นกัน งานนี้บอกเลย คริส หอวัง เฮลั่นสุดเสียง เตรียมเปย์รับขวัญหลานสาวคนแรกของครอบครัวแบบชุดใหญ่แน่นอน

เฮลั่น! พลอย หอวัง-เต Three Man Down น้ำตาแตก วินาทีรู้เพศลูกคนแรก-1
ภาพจาก : IG paloyh
เฮลั่น! พลอย หอวัง-เต Three Man Down น้ำตาแตก วินาทีรู้เพศลูกคนแรก-2
ภาพจาก : IG paloyh
เฮลั่น! พลอย หอวัง-เต Three Man Down น้ำตาแตก วินาทีรู้เพศลูกคนแรก-3
ภาพจาก : IG paloyh
เฮลั่น! พลอย หอวัง-เต Three Man Down น้ำตาแตก วินาทีรู้เพศลูกคนแรก-4
ภาพจาก : IG paloyh

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อ้างอิงจาก : IG paloyh

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 10:27 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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