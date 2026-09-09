อาลัย พระอำนาจ กมฺมสุโภ พระนักพัฒนา วัดขุนก้อง มรณภาพอย่างสงบ วัย 56 ปี
อาลัย พระอำนาจ กมฺมสุโภ (ทูโคกกรวด) พระนักพัฒนา วัดขุนก้อง จ.บุรีรัมย์ มรณภาพอย่างสงบ วัย 56 ปี อุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 คณะสงฆ์อำเภอนางรองร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระอำนาจ กมฺมสุโภ (ทูโคกกรวด) พระลูกวัดขุนก้อง เพื่อสร้างกุศลครั้งสุดท้ายให้กับผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจและพัฒนาศาสนสถานมาอย่างต่อเนื่อง หลังมรณภาพเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2569 สิริอายุ 56 ปี พรรษา 3
พิธีสวดพระอภิธรรมครั้งนี้มีนายปรัชญา สุวรรณทา นายอำเภอนางรอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูวาปีญาณวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก
ตลอดระยะเวลาที่ดำรงสมณเพศ พระอำนาจเป็นพระที่มีความมุ่งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและพัฒนาศาสนสถานภายในวัดขุนก้อง รวมถึงงานช่างต่างๆ เพื่อประโยชน์ของวัดและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี และผ่านการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอีกด้วย
สำหรับกุศลครั้งสำคัญในวาระสุดท้ายของชีวิต พระอำนาจได้แสดงเจตจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ณ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต
แม้จะละสังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดีและเจตนารมณ์ในการให้ของพระอำนาจ ยังคงส่งต่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตด้วยการสร้างคุณค่าให้กับพระศาสนา ชุมชน และสังคม จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
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