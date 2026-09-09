รถไฟญี่ปุ่น JR East เปิดโหวตมาสคอตตัวใหม่ หลัง “เพนกวิน” เตรียมยุติบทบาทปีหน้า
รถไฟญี่ปุ่นชื่อดัง JR East เปิดโหวตมาสคอตตัวใหม่ หลัง “เพนกวิน” เตรียมยุติบทบาทปีหน้า โดยเปิดให้โหวตตั้งแต่วันนี้ถึง 18 พ.ย.
จากที่ก่อนหน้านี้บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก หรือ JR East ได้ประกาศว่าพวกเขาจะยุติการใช้เพนกวินเป็นมาสคอตของรถไฟในวันที่ 31 มีนาคม 2570 หลังจากอยู่คู่กับบริษัทรถไฟมานานกว่า 25 ปี
ล่าสุดทางบริษัทได้ประกาศว่าพวกเขาจะเปิดโหวตมาสคอตตัวใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน จนไปถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน และจะเริ่มงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2570 หรือหลังจากที่เพนกวินตัวดังกล่าว “จบการศึกษา” ในฐานะมาสคอต โดยผู้สนใจสามารถโหวตได้ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชาวญี่ปุ่น
สำหรับช้อยส์ในการโหวตรอบนี้ประกอบไปด้วย กระรอก, กระต่าย และ สิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีตุ่น
ทางผู้บริหารระบุว่า พวกเขาหวังว่ามาสคอตใหม่จะสะท้อนวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต โดยบริษัทหวังว่าตัวละครใหม่นี้จะเป็นตัวแทนของยุคแห่งการ “พลิกโฉมครั้งใหม่” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการให้บริการจากการเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการเดินทางและการชำระเงินรายย่อย ไปสู่การเป็น “อุปกรณ์คู่ใจในชีวิตประจำวัน” ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนและชุมชนเข้าด้วยกัน
ทั้งนี้ ตัวละครที่ผ่านการคัดเลือกต่างมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น “เพื่อนคู่ใจแสนน่ารัก” ที่สร้างความรู้สึกผูกพันกับลูกค้า และเป็นเสมือนไกด์ที่เป็นมิตรซึ่งสามารถอธิบายข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย