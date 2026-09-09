รู้จัก “เสงี่ยม นาวีเสถียร” จากนางเอกหนังไทยคนแรก สู่นางพระกำนัล ร.6

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 20:00 น.
รู้จัก "เสงี่ยม นาวีเสถียร" จากนางเอกหนังไทยคนแรก สู่นางพระกำนัล ร.6
ภาพจาก : พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย Thai Film Museum

ก่อนเมืองไทยจะมีค่ายหนัง ระบบดารา หรืออาชีพนักแสดงภาพยนตร์ หญิงสาววัย 17 ปีชื่อ เสงี่ยม นาวีเสถียร ได้รับเลือกให้ยืนหน้ากล้องใน พ.ศ. 2466

บท สุวรรณ ในภาพยนตร์เรื่อง นางสาวสุวรรณ ทำให้ชื่อของเสงี่ยมถูกบันทึกในเวลาต่อมาในฐานะ นางเอกภาพยนตร์คนแรกของไทย แต่กว่าจะมาถึงหน้ากล้อง ชีวิตของเสงี่ยมเริ่มต้นในโลกของละครหลวงมาก่อนแล้วหลายปี

เสงี่ยมเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 เป็นลูกสาวของพระยานาวีวราสา หรือ ยืน นาวีเสถียร กับคุณหญิงแดง นาวีวราสา

โฆษณา

ตั้งแต่เด็ก เธอเรียนรำกับพระนมทัต พึ่งบุญ ณ อยุธยา ก่อนฝึกต่อกับท้าวศรีสุนทรนาฏ หรือ แก้ว พนมวัน ณ อยุธยา ครูละครคนสำคัญของราชสำนัก

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งละครหลวงฝ่ายหญิงใน พ.ศ. 2457 ครอบครัวนำเสงี่ยมเข้าถวายตัว เธอจึงเข้าสังกัดกรมมหรสพหลวงตั้งแต่อายุประมาณ 9 ปี

ชีวิตในวัยเด็กของเสงี่ยมจึงผูกอยู่กับการรำและการแสดง ก่อนทักษะเหล่านี้จะพาเธอไปพบกับสื่อชนิดใหม่ที่กำลังเข้ามาในสยาม นั่นคือภาพยนตร์

ตำนานนางเอกไทยคนแรกของไทย
ภาพจาก : พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย Thai Film Museum

พ.ศ. 2466 เสงี่ยมขึ้นจอเป็น “สุวรรณ”

พ.ศ. 2466 นายเฮนรี่ อเล็กซานเดอร์ แมคเร (Henry Alexander MacRae) ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกัน เดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ขนาดยาวในสยาม โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐทั้งเรื่องสถานที่ การเดินทาง และนักแสดง

โฆษณา

กรมมหรสพหลวงช่วยจัดหานักแสดงจากคณะละครหลวง และเสงี่ยมได้รับเลือกให้รับบทนำเป็น “สุวรรณ”

เรื่องราวในหนังติดตามสุวรรณ ลูกสาวครอบครัวมีฐานะที่ตกน้ำ ก่อนชายหนุ่มชื่อ “กล้าหาญ” จะเข้าช่วยชีวิต ความรักของทั้งคู่ต้องเผชิญความแตกต่างทางฐานะและการขัดขวางจากชายอีกคนที่ต้องการแต่งงานกับสุวรรณ

ขุนรามภรตศาสตร์รับบทกล้าหาญ ส่วนหลวงภรตกรรมโกศลรับบทก่องแก้ว ตัวร้ายของเรื่อง นักแสดงหลักล้วนเป็นคนไทย

สำหรับเสงี่ยม การแสดงครั้งนี้ไม่มีนักแสดงภาพยนตร์รุ่นก่อนให้ศึกษา เพราะอาชีพดาราหนังแบบที่คนไทยรู้จักในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้น

โฆษณา

พื้นฐานจากละครหลวงจึงกลายเป็นทุนสำคัญที่เธอนำมาใช้หน้ากล้องในวัยเพียง 17 ปี

นางสาวสุวรรณ เริ่มออกฉายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2466 และได้รับความสนใจจากผู้ชม ชื่อของเสงี่ยมจึงกลายเป็นที่รู้จักจากบทนำของเรื่อง

หอภาพยนตร์ยกย่องเธอในฐานะ นางเอกภาพยนตร์คนแรกของไทย

ส่วนตัวหนังเองมีสถานะสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกที่ถ่ายทำในประเทศไทย ใช้นักแสดงไทย แต่ผู้สร้างและทีมงานหลักเป็นชาวอเมริกัน

โฆษณา

จึงไม่ควรเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่คนไทยสร้างเองเรื่องแรก เพราะตำแหน่งนั้นเป็นของ โชคสองชั้น ซึ่งออกฉายใน พ.ศ. 2470 หรือ 4 ปีให้หลัง

นางเอกไทยคนแรก
ภาพจาก : หอภาพยนตร์ [องค์การมหาชน] Film Archive [Public Organization]

พ.ศ. 2467 จาก “เสงี่ยม” เป็น “อนินทิตา”

หนึ่งปีหลัง นางสาวสุวรรณ ออกฉาย ชีวิตของเสงี่ยมก้าวเข้าสู่อีกบทบาท

พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เธอเป็น นางพระกำนัล พร้อมพระราชทานนามใหม่ว่า “อนินทิตา”

จากนั้นได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และรับราชการฝ่ายในต่อจนสิ้นรัชกาลที่ 6

โฆษณา

หลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2468 อนินทิตายังอยู่ในราชสำนัก และทำหน้าที่ดูแลสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่ 6

ชื่อ “อนินทิตา” ยังปรากฏในข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพินัยกรรมของรัชกาลที่ 6 โดยได้รับเงินเลี้ยงชีพเดือนละ 120 บาท

เธอได้รับเงินเลี้ยงชีพต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2474 เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกจากราชสำนักเพื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัว

มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ตำนานนางเอกไทยคนแรก
ภาพจาก : มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา

พ.ศ. 2474 ออกจากวังและแต่งงาน

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 อนินทิตาสมรสกับ พลตำรวจตรี เนื่อง อาขุบุตร

โฆษณา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงประกอบพิธีสมรสประทานที่วังวรดิศ

หลังแต่งงาน เธอเป็นที่รู้จักในชื่อ คุณหญิงอนินทิตา อาขุบุตร และมีลูก 7 คน

ชีวิตหลังออกจากราชสำนักดำเนินต่ออีกกว่า 30 ปี ก่อนคุณหญิงอนินทิตาถึงแก่อนิจกรรมใน พ.ศ. 2507 อายุ 59 ปี

เส้นทางชีวิตของเธอจึงกินพื้นที่อยู่ในประวัติศาสตร์สองโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกันในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ทั้งราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 6 และยุคบุกเบิกภาพยนตร์ในสยาม

ส่วน นางสาวสุวรรณ ปัจจุบันไม่มีฟิล์มฉบับสมบูรณ์หลงเหลือให้ชม หอภาพยนตร์ติดตามค้นหาสำเนาทั้งในไทยและสหรัฐอเมริกามานาน แต่ยังไม่พบ

สิ่งที่เหลืออยู่มีทั้งภาพนิ่ง โฆษณา เอกสารร่วมสมัย และชื่อของหญิงสาวที่เคยรับบท “สุวรรณ” เมื่อ พ.ศ. 2466

เธอเกิดในชื่อ เสงี่ยม นาวีเสถียร ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า อนินทิตา

และในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย เธอได้รับการจดจำในฐานะ นางเอกหนังคนแรกของสยาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 20:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า

งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569

เปิดวาร์ป ตำรวจจราจรหญิง สวยออร่าทะลุแดด คลิปไวรัลคนดูเกือบล้าน

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569

อาการล่าสุด “อำนาจ รื่นเริง” หลังรักษาจิตเวช ถอนพิษสุรา เผยไม่ได้ล็อกตัวแล้ว

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า ข่าวต่างประเทศ

งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า

43 นาที ที่แล้ว
รู้จัก &quot;เสงี่ยม นาวีเสถียร&quot; จากนางเอกหนังไทยคนแรก สู่นางพระกำนัล ร.6 บันเทิง

รู้จัก “เสงี่ยม นาวีเสถียร” จากนางเอกหนังไทยคนแรก สู่นางพระกำนัล ร.6

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป ตำรวจจราจรหญิง สวยออร่าทะลุแดด คลิปไวรัลคนดูเกือบล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาการล่าสุด “อำนาจ รื่นเริง” หลังรักษาจิตเวช ถอนพิษสุรา เผยไม่ได้ล็อกตัวแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.วรเดช อาจารย์มหาวิทยาลัยถูกพบเสียชีวิตในบ้าน ข่าว

สลดสาเหตุ ดอกเตอร์มหาวิทยาลัย ขาดสอน 4 วัน-ติดต่อไม่ได้ พบเสียชีวิตคาบ้านพัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวดพงษ์ หนีซุกบ้านพัก หลังยิงเมียดับคา รร.อนุบาล คอมมานโดปิดล้อมกดดันมอบตัว ข่าว

หมวดพงษ์ ปฏิเสธมอบตัว หลังยิงเมียดับคา รร.อนุบาล คอมมานโดปิดล้อมบ้านกดดัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้าน ร.ต.ต. เผยเคยปรึษาเรื่องเครียด ก่อนบุกยิง ครูสาว โรงเรียนอนุบาล ข่าว

เพื่อนบ้าน ร.ต.ต. เผยนิสัยจริงเป็นคนใจเย็น เคยปรึษาเรื่องเครียด ก่อนบุกยิงครูสาวดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล ข่าว

ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เรย์ แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล ติดตามพร้อมกัน 10 ก.ย. 69 บันเทิง

นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เร แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง ข่าว

รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างเสก ร้องโหนกระแส ถูกลูกจ้างขโมยเมีย ข่าว

สรุปดราม่า ช่างเสก โหนกระแส ทุ่มเปย์เมียทำหน้าอก 7 ครั้ง ถูกลูกจ้างตีท้ายครัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รร.ศรีอยุธยา จัด &quot;มุทิตาคารวะ&quot; ส่ง 2 ครูเกษียณอำลานักเรียน ปี 2569 ข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัด “มุทิตาคารวะ” ส่ง 2 ครูเกษียณอำลานักเรียน ปี 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” จ่อซบ “พรรคเพื่อไทย” ชี้เป็นพรรคที่เคารพประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง &quot;ครูเปิ้ล&quot; ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน ข่าวอาชญากรรม

เปิดภาพคลิปวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัปตันคนเนิร์ด” เบรก “สิริพงศ์” แค่เล่นมุก หลัง TH-AI ตอบ สว. สีน้ำเงิน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดนิส แจงสถานะ หลังถูกโยงมือที่สามสะบั้นรัก พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว บันเทิง

เดนิส แจงสถานะ หลังถูกจับตามือที่สาม พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งขับเลี้ยว บี้มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย โซเชียลถกสนั่น ใครผิดกันแน่ ข่าว

เก๋งเลี้ยวบี้ชน มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย โซเชียลถกสนั่น ใครผิดกันแน่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C ข่าวกีฬา

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” สั่ง “ปทุมวัน-อุเทนถวาย” งดการเรียนการสอนในพื้นที่อย่างน้อย 3 เดือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุเหตุยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน คาดปมหึงหวง ตำรวจยังสอบแรงจูงใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ บันเทิง

เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิ่กลั่ก เผยสาเหตุแม่ขอเงิน หมดตัวเพราะคนนอก บันเทิง

เลิ่กลั่ก สุดทน แม่ขอเงิน-ยืมไปทั่วจนหมดตัว เข้าใจลูกต้องกตัญญู แต่แบกภาระไม่ไหว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ครูเปิ้ล ก่อนถูกสามียิงเสียชีวิตในโรงเรียน เพิ่งร่วมงานแต่งลูกชาย 3 วันก่อน ข่าว

โพสต์สุดท้าย ครูเปิ้ล ก่อนถูกสามีตำรวจยิงเสียชีวิตในโรงเรียน เพิ่งร่วมงานแต่งลูกชาย 3 วันก่อน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” ป้อง TH-AI กรณีบอก สว. สีน้ำเงิน โต้ ChatGPT ก็ตอบแบบเดียวกัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button