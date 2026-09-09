จุกอก! เลิ่กลั่ก อินฟลูคนดัง ร้องไห้ ไม่มีเงินให้ยังเป็นลูกแม่ไหม ตัดพ้อเป็นลูกกตัญญูยากจัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 10:15 น.
เลิ่กลั่ก อินฟลูฯ สายฮา โพสต์ถาม ไม่มีเงินให้ยังเป็นลูกแม่ไหม

“เลิ่กลั่ก” อินฟลูฯ คนดัง โพสต์คลิปตัดพ้อถาม ถ้าไม่มีเงินให้-ไม่ประสบความสําเร็จยังเป็นลูกแม่ได้ไหม ลั่น การเป็นลูกกตัญญูมันยากจัง ไม่เคยดีเหมือนแฟนใหม่แม่เลย

แฟนคลับส่งกำลังใจล้นหลาม กรณีสองอินฟลูเอนเซอร์สายฮาเจ้าของช่อง TikTok เลิ่กลั่ก ที่มีผู้ติดตามกว่า 8.8 ล้านคน โพสต์คลิปบีบหัวใจขณะนั่งพูดคุยกับแม่ พร้อมข้อความว่า “ถ้าไม่ได้มีเงินให้ ถ้าไม่ได้ประสบความสําเร็จยังจะเป็นลูกแม่ได้อีกไหม ทําไมการเป็นลูกกตัญญูมันยากจัง ลูกไม่เคยดีเหมือนแฟนใหม่แม่จริง ๆ”

นอกจากนี้เจ้าตัวยังกล่าวเสริมว่า “ปัญหาต่อไปนี้ที่เกิดเลิ่กลั่กจะไม่เกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น #เลิ่กลั่ก”

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หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเหล่าคนบันเทิง เช่น อูน ชนิสรา, อิงฟ้า วราหะ และกระแต อาร์สยาม และแฟนคลับต่างออกมาให้กำลังใจ 2 อินฟลูฯ กันอย่าล้นหลาม ขอให้ทั้งคู่ผ่านเรื่องราวและปัญหาไปให้ได้ อาทิ

“เป็นกำลังใจให้นะ”

“กอดนะค้าคนเก่ง ส่งพลังดี ๆ ให้กับน้องทั้งคู่นะคะ”

“เก่งกันมากๆเลยนะทั้งสองคน ถึงใครไม่ภูมิใจ แต่คนดูที่เห็นตั้งแต่เริ่มทุกคนภูมิใจในตัวพวกพี่มาก ๆ นะ”

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“กับดักความกตัญญูค่ะ ช่วย ดูแลท่านได้เท่าที่เราไหว บางคนเป็นพ่อแม่ที่ดี บางคนแค่ให้เราเกิดมาค่ะ”

“โห้ววววว แม๊ลูกเก่งขนาดนี้แม๊ภูมิใจในตัวพวกเขาเถอะ พวกเขาโคตรจะเก่ง”

เลิ่กลั่ก โพสต์ถึงแม่
ภาพจาก Instagram : lerk.lak
เลิ่กลั่กร้องไห้
ภาพจาก Instagram : lerk.lak
เลิ่กลั่ก
ภาพจาก Instagram : lerk.lak

 

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 10:15 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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