คาดการณ์ราคา iPhone 18, Pro และ Pro Max ก่อน Apple เปิดตัวคืนนี้ 9 ก.ย. 69
Apple เตรียมเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่คืนนี้ จับตา iPhone 18 Pro และ Pro Max ที่อาจแพงขึ้นจากต้นทุนชิ้นส่วน ส่วน iPhone 18 รุ่นปกติมีลุ้นเลื่อนไปเปิดตัวต้นปี 2027
คืนนี้แฟน Apple เตรียมลุ้นพร้อมกันว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้จะเปิดราคาแรงแค่ไหน หลัง Apple นัดจัดงาน “Surprise and shine” วันที่ 9 กันยายน 2026 เวลา 10.00 น. ตามเวลาแปซิฟิก หรือเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่ 10 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย
รุ่นที่ถูกจับตามากที่สุดคือ iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ซึ่งมีแนวโน้มว่าราคาเริ่มต้นจะสูงกว่าปีก่อน หลังต้นทุนหน่วยความจำและชิ้นส่วนสำคัญเพิ่มขึ้น
TrendForce ประเมินว่า iPhone 18 Pro อาจเริ่มต้นที่ 1,249 ถึง 1,299 ดอลลาร์สหรัฐ จาก iPhone 17 Pro ที่เปิดตัว 1,099 ดอลลาร์
หากคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 9 กันยายน 2569 ที่ประมาณ 32.89 บาทต่อดอลลาร์ จะอยู่ที่ราว 41,100 ถึง 42,700 บาท
ส่วน iPhone 18 Pro Max อาจเริ่มต้นที่ 1,349 ถึง 1,399 ดอลลาร์ จากรุ่นก่อนที่เปิดตัว 1,199 ดอลลาร์
เมื่อแปลงเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ 44,400 ถึง 46,000 บาท
ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาไทย เพราะ Apple กำหนดราคาจำหน่ายแต่ละประเทศแยกกัน จึงมีโอกาสสูงที่ตัวเลขหน้าร้านในไทยจะต่างจากการแปลงค่าเงินตรง ๆ
สาเหตุที่ราคาปีนี้ถูกจับตามากเป็นพิเศษ มาจากต้นทุนหน่วยความจำที่พุ่งขึ้นอย่างมาก TrendForce ประเมินว่าต้นทุนหน่วยความจำของ iPhone 18 Pro รุ่น 256GB สูงกว่าปีก่อนหลายเท่า ขณะที่ต้นทุนชิ้นส่วนรวมก็เพิ่มตามไปด้วย
แรงกดดันนี้ทำให้ Apple มีทางเลือกไม่มากนัก ระหว่างยอมรับกำไรที่ลดลง หรือขยับราคาขายขึ้นบางส่วน
ส่วน iPhone 18 รุ่นมาตรฐาน อาจยังไม่เปิดตัวพร้อมกันคืนนี้
รายงานก่อนงานระบุว่า Apple เตรียมเปลี่ยนแผนเปิดตัว iPhone โดยให้รุ่น Pro และรุ่นจอพับออกมาก่อนช่วงปลายปี 2026 ส่วน iPhone 18 รุ่นปกติอาจเลื่อนไปเปิดตัวช่วงต้นปี 2027
แม้ยังไม่มีราคาเฉพาะของรุ่นปกติ แต่หากใช้กรอบที่ TrendForce ประเมินว่า iPhone รุ่นใหม่อาจแพงขึ้นราว 10 ถึง 20% และเทียบจาก iPhone 17 ที่เริ่มต้น 799 ดอลลาร์ ราคา iPhone 18 อาจอยู่แถว 879 ถึง 959 ดอลลาร์
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 28,900 ถึง 31,500 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
ตัวเลขนี้เป็นเพียงการคำนวณจากกรอบการขึ้นราคา ยังไม่ใช่ราคาที่ Apple หรือ TrendForce ประกาศโดยตรงสำหรับ iPhone 18 รุ่นมาตรฐาน
ราคาคาดการณ์ก่อน Apple Event คืนนี้จึงอยู่ที่
- iPhone 18 ประมาณ 879 ถึง 959 ดอลลาร์ หรือ 28,900 ถึง 31,500 บาท
- iPhone 18 Pro ประมาณ 1,249 ถึง 1,299 ดอลลาร์ หรือ 41,100 ถึง 42,700 บาท
- iPhone 18 Pro Max ประมาณ 1,349 ถึง 1,399 ดอลลาร์ หรือ 44,400 ถึง 46,000 บาท
ตัวเลขจริงของ iPhone 18 Pro และ Pro Max จะชัดเจนหลัง Apple เปิดตัวคืนนี้ พร้อมสเปก วันพรีออเดอร์ และกำหนดวางขาย
Apple Event 2026 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 00.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย สามารถ รับชมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ Apple ได้ที่นี่ รวมถึง Apple TV และช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Apple
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