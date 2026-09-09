คอนเทนต์เป็นเหตุ! เตรียมปิดทางขึ้น เขาระเบิด ถาวร ห้ามซิ่งขึ้นไปถ่ายคลิปอีก
คอนเทนต์เป็นเหตุ! ตำรวจ สภ.หนองใหญ่่ เตรียมปิดทางขึ้น เขาระเบิด ถาวร ห้ามซิ่งขึ้นไปถ่ายคลิปอีก หวั่นเกิดอุบัติเหตุ เสี่ยงอันตราย
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขับขึ้นเส้นทางบนถนนเขาระเบิด อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จนกลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย โดยมีบางส่วนต้องการทำคอนเทนต์ท้าทายเพื่อทดสอบสมรรถนะของตัวรถและพิสูจน์ว่าสามารถฝ่าด่านอันตรายขึ้นไปได้
ล่าสุด พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์ วงศ์ทรายทอง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.หนองใหญ่ เปิดเผยว่า เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่จัดไว้สำหรับนักกีฬาร่มบินและนักกีฬาทางอากาศโดยเฉพาะ ตามปกติแล้วไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปขึ้นไปใช้เส้นทางนี้ หากต้องการขึ้นไปจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์ระบุว่า ส่วนใหญ่มักมีการลักลอบขึ้นไปโดยไม่แจ้งหน่วยงาน ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วทั้งในช่วงเวลากลางวันและกรณีที่แอบขึ้นไปในเวลากลางคืน จึงต้องการฝากเตือนไปยังกลุ่มวัยรุ่นที่คิดจะขึ้นไปทดสอบสมรรถนะรถ ว่าไม่ควรกระทำการดังกล่าว เนื่องจากมีความเสี่ยงอันตรายสูง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ หลังจากเกิดกระแสดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดการประชุมหารือ เพื่อพิจารณาจัดทำที่กั้นปิดเส้นทางแบบถาวร ห้ามไม่ให้ประชาชนทั่วไปขึ้นไปทำคอนเทนต์หรือถ่ายวิดีโอเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจทำให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
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