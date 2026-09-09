กทม. สูบน้ำมันรั่วแล้ว 22,000 ลิตร ยันยังไม่ไหลสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เร่งหาต้นตอ
กทม. สูบน้ำมันรั่วแล้ว 22,000 ลิตร จากเหตุน้ำมันรั่วพระราม 3 ยันยังไม่ไหลสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ยังไม่ต้องอพยพ เร่งหาต้นตอ
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร อัปเดตสถานการณ์การสูบน้ำมันจากเหตุน้ำมันรั่วพระราม 3 ว่า “กทม. คุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม 3 สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตร เตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่ว ยันน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ-ไม่ต้องอพยพ ช่วงเย็น (8 ก.ย.69)
ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม 3 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เร่งควบคุมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน
กู้สถานการณ์ในท่อระบายน้ำ: ดำเนินการบล็อกท่อ วางบูมซับน้ำมัน และสูบน้ำปนเปื้อนออกแล้วกว่า 22,000 ลิตร เพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้อง ล่าสุดคราบน้ำมันเริ่มเบาบางลงเหลือเพียงคราบฟิล์มบาง ๆ และกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลง
ยังไม่ต้องอพยพ: ประเมินแล้วสถานการณ์ยังปลอดภัย ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพชุมชนใกล้เคียงทั้ง 2 แห่ง สำหรับกลุ่มเสี่ยง (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ) แนะนำสวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนเพื่อกรองกลิ่นชั่วคราว
เฝ้าระวังอัคคีภัย 24 ชั่วโมง: จัดทีมเฝ้าระวังและตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟ (LEL) ตลอดเวลา หากค่า LEL แตะระดับร้อยละ 15-20 จะประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเข้าควบคุมพื้นที่และใช้โฟมดับเพลิงสแตนบายลดความเสี่ยงทันที
เตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่ว: มีแผนนำเครื่องมือขุดเจาะเข้าเปิดหน้าดินเพื่อหาสาเหตุรอยรั่วของแนวท่อส่งน้ำมัน โดยจะประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานสาธารณูปโภคล่วงหน้า คาดต้องปิดเส้นทางบริเวณที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วัน”
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