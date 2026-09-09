เด็กไทยเก่งขึ้น! ผลสอบ PISA ขยับขึ้น 5 อันดับ รัฐตั้งเป้าสร้างนักเรียนยุค AI

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 09:27 น.
เด็กไทยเก่งขึ้น! ผลสอบ PISA ขยับขึ้น 5 อันดับ รัฐตั้งเป้าสร้างนักเรียนยุค AI

รัฐบาลชื่นชม นักเรียนไทย ทำคะแนนจากผลประเมิน PISA 2025 เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ด้าน และขยับขึ้น 5 อันดับ เตรียมลุยต่อยอดทักษะ AI

ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA 2025 เป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับการศึกษาไทย หลังคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ด้าน เมื่อเทียบกับ PISA 2022 ได้แก่

  • วิทยาศาสตร์ 432 คะแนน เพิ่มขึ้น 23 คะแนน
  • คณิตศาสตร์ 407 คะแนน เพิ่มขึ้น 13 คะแนน
  • การอ่าน 392 คะแนน เพิ่มขึ้น 13 คะแนน

ส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ 58 ในปี 2022 มาเป็นอันดับ 53 ในปี 2025

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ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า สิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่เพียงอันดับที่ขยับขึ้น แต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ด้าน ซึ่งสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในทักษะสำคัญ ทั้งการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การทำความเข้าใจข้อมูล และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งใน 8 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านเพิ่มขึ้นจาก PISA 2022 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สะท้อนถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบการประเมินครั้งนี้

สำหรับผลการประเมินในปี 2025 ยังพบว่า สัดส่วนนักเรียนไทยที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปี 2022 ทั้งวิทยาศาสตร์ 12% คณิตศาสตร์ 9% และการอ่าน 6% สะท้อนว่าการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพรวม แต่มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้

“ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างพัฒนาการครั้งนี้ และจะนำผลที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม” ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าว

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ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลไทย

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า PISA จึงไม่ควรถูกมองเป็นเพียงการจัดอันดับ แต่เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพราะการประเมินมุ่งวัดความสามารถของนักเรียนในการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง รัฐบาลจึงเตรียมนำข้อมูล PISA ไปวิเคราะห์ทั้งในระดับประเทศ พื้นที่ สถานศึกษา และกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้การพัฒนาการเรียนรู้ตอบโจทย์เด็กแต่ละกลุ่มได้ตรงจุด

ขณะเดียวกัน PISA 2025 ยังประเมิน การเรียนรู้ในโลกดิจิทัล โดยประเทศไทยมีคะแนนด้านการแก้ปัญหาเชิงคำนวณ 476 คะแนน สะท้อนความสำคัญของการพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาในโลกดิจิทัลควบคู่ไปกับทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

สำหรับก้าวต่อไป กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับ กรอบการเรียนรู้ด้าน AI (AI Framework) สำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีนี้ พร้อมวางรากฐานทักษะ “รู้เท่าทันสื่อและ AI” ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กสามารถแยกแยะข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และใช้ AI ได้อย่างเหมาะสม มีวิจารณญาณ และมีความรับผิดชอบ โดยจะบูรณาการทักษะเหล่านี้เข้ากับการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ไม่จำกัดอยู่เฉพาะวิชาเทคโนโลยี

ทั้งนี้ PISA 2029 จะเพิ่มการประเมินด้าน Media and AI Literacy ซึ่งให้ความสำคัญกับความสามารถในการแยกแยะข้อมูลจริงและข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบ ทำให้การเตรียมความพร้อมด้านดังกล่าวเป็นทักษะที่ควรเริ่มวางรากฐานตั้งแต่วันนี้

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“คะแนน PISA ที่ดีขึ้นคือกำลังใจสำคัญ แต่ก้าวต่อไปคือการทำให้พัฒนาการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อไปถึงเด็กไทยทุกคน เป้าหมายของเราจึงไม่ใช่เพียงการขยับอันดับ แต่คือการสร้างเด็กที่ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้เท่าทันสื่อ และใช้ AI เป็น เพื่อให้พร้อมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

สำหรับการประเมิน PISA 2025 ประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 8,547 คน จาก 273 สถานศึกษา ครอบคลุมระบบการศึกษาหลายรูปแบบ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 09:27 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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