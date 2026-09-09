ปู่มะกัน 80 ปีเสียชีวิต พร้อมภรรยา-หลาน เครื่องบินตกใกล้บาฮามาส ตายยกลำ 4 ศพ
เจ้าหน้าที่ยืนยัน ปู่มะกัน 80 ปีเสียชีวิต พร้อมภรรยา-หลาน เครื่องบินตกใกล้บาฮามาส เสียชีวิตยกลำ 4 ศพ ยังไม่ทราบสาเหตุเครื่องตก
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหาย ภายหลังได้รับแจ้งเครื่องบินตกใกล้เกาะอันดรอส ในบาฮามาส ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯระบุว่า พวกเขาได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากบาฮามาสในเวลา 14.00 น. ในภารกิจตามหานักบินและผู้โดยสาร 4 ชีวิต โดยเครื่องบินลำดังกล่าวมีกำหนดลงจอดที่สนามบินในรัฐฟลอริดา ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครื่องบินน่าจะตกประมาณ 24 กิโลเมตรห่างจากชายฝั่งเกาะอันดรอสตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ศพแล้ว โดยทั้งสี่เป็นชาวอเมริกัน โดยนักบินเป็นชายวัย 80 ปี ซึ่งบนเครื่องยังมีภรรยาวัย 79 ปี และหลานวัย 28 และ 22 ปี
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินรุ่นดังกล่าวเป็นเครื่องบิน 5 ที่นั่ง PA-34 Piper ซึ่งจากเรดาร์พบว่าเครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วจาก 10,000 ฟุตสู่ 3,700 ฟุตเพียง 3 นาที ทั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุนี้ ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุยังมีรายงานว่ามีพายุในพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสภาพอากาศมีผลกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่
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