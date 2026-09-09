พี่ตี๋ โต้ดราม่าซุ่มคบ “เดนิส” ยันไม่ได้เลี้ยงต้อย-เป็นแค่เพื่อน แจงปมอันฟอล “น้องบี๋”
ฟังจากปาก! พี่ตี๋ แจงดราม่าคบนักแสดงสาว “เดนิส เจลีลชา” ยืนยันไม่ได้จีบ-ไม่ได้คบ แต่เป็นเพื่อนที่ทำงานให้ ย้ำโสดสนิท แจงปมอันฟอลโลว์ “น้องบี๋”
ถูกจับตาความสัมพันธ์อย่างหนัก กรณี พี่ตี๋น้องบี๋ อินฟลูเอนเซอร์สายฮาที่มีผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน ประกาศเลิกราหลังคบหากันนาน 10 ปี ขอลดสถานะเหลือเพียงพี่น้องและพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกัน ยืนยันว่าทั้งสองยังร่วมงานกันได้เสนอหากมีโอกาสในอนาคต
แต่จู่ ๆ เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเสียอย่างนั้น ชาวเน็ตจับหลังเห็นน้องบี๋รีโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมที่ว่า “ทุกความลับมีเวลาเฉลยที่เหมาะสม” และ “บางคนกำลังแตกสลาย แต่ยังตอบข้อความของคนอื่นด้วยประโยคที่แสนอบอุ่น” บางส่วนสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งสองที่เลิกรากันไปหรือไม่
รวมทั้งโซเชียลบางส่วนนำรูปถ่ายของพี่ตี๋มาเทียบกับ เดนิส เจลีลชา คัปปุน นักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เห็นว่าทั้งสองไปไปสถานที่เดียวกันหลายครั้งและสงสัยว่าเธอมีความสัมพันธ์กันพี่ตี๋อย่างไรกันแน่
ล่าสุด พี่ตี๋ ออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นอะไรกับเดนิส และที่แฟน ๆ เห็นว่าทั้งสองไปสถานที่ต่าง ๆ ด้วยกันเพราะไปทำงาน พร้อมเผยสาเหตุที่อัลฟอลโลว์อดีตคนรักเนื่องจากไม่อยากเห็นความเคลื่อนไหวของอีกฝ่าย เพราะเลิกรากันแล้ว
“ตี๋ไม่ได้เป็นอะไรกับเดนิส ไม่ได้จีบ ไม่ได้คุย ไม่ได้คบกัน และไม่ได้เลี้ยงต้อยเดนิส ที่ทุกคนเห็นว่าอยู่ด้วยกันหรือไปไหนมาไหนด้วยกัน ไม่ได้ปิดบังเลย ไปที่สาธารณะล้วน ๆ ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ ไปงาน หรือกองถ่าย เป็นการไปทำงานหมด ถ้าเห็นตนถือเก้าอี้ แบกน้ำ หรือถือกระเป๋า ถ่ายคอนเทนต์คือทำงานให้น้อง รูปและคลิปในอินสตาแกรมคือการทำงานของตน รับจ๊อบอยู่ตอนนี้ แล้วไม่ได้รับงานแค่น้่องด้วยรับงานอินฟลูเอนเซอร์คนอื่น ๆ
ส่วนกรณีที่เห็นตน น้องบี๋ และเดนิส ไปต่างประเทศด้วยกัน คือการไปเที่ยว มันเกิดอะไรขึ้นกับการที่ไปต่างประเทศ 3 คน ยืนยันว่าไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับเดนิส เพราะไม่มีการเริ่มต้นอะไรทั้งนั้น
สำหรับประเด็นที่อันฟอลโลว์น้องบี๋เพราะทั้งสองคนเลิกกันแล้ว ตนไม่อยากเห็นความเคลื่อนไหวของอีกฝ่าย เข้าใจคนเลิกกันไหม พี่ตี๋ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟน ไม่ได้คบกันใคร”
หลังจากที่สองจบความสัมพันธ์ลงแล้วหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจึงไม่แยกช่องการทำคอนเทนต์ พี่ตี๋เผยว่าพูดคุยและหาข้อตกลงกับน้องบี๋แล้วว่าจะไม่ลบช่องและไม่เปลี่ยนชื่อช่อง ซึ่งทั้งคู่ยังสามารถใช้ช่องได้เหมือนเดิม ไม่ได้หมายความว่าช่องเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง”
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