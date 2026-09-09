ราอูล ร่อนแถลงซัด ณวัฒน์ ไม่สิทธิ์-อำนาจในบอร์ดบริหารองค์กร Miss Universe

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 09:57 น.
ราอูล ร่อนแถลงซัด ณวัฒน์ ไม่สิทธิ์-อำนาจในบอร์ดบริหารองค์กร Miss Universe

ราอูล ร่อนแถลงซัด บอสณวัฒน์ ไม่สิทธิ์-อำนาจในบอร์ดบริหาร Miss Universe ย้ำแค่ ‘ผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์’ ท้าโชว์หลักฐานทางกฎหมายยืนยันคำกล่าวอ้าง

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้วงการประกวดนางงามอย่าง Miss Universe (มิสยูนิเวิร์ส) มีกระแสดรามาภายในเกิดขึ้น เมื่อ บริษัท JKN Universe LLC ออกหนังสือยืนยันสถานะของบุคคลและช่องทางการสื่อสารขององค์กร โดยหนึ่งในนั้นคือบทบาทหน้าที่ของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งในเอกสารระบุว่า บอสณวัฒน์ มีสถานะเป็นเพียงผู้อำนวยการระดับประเทศ (National Director) เท่านั้น และไม่มีอำนาจดำเนินการหรือแถลงการณ์ในนามบริษัทเกินขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และยืนยันว่าองค์กรยังคงอยู่ภายใต้การนำของ “ราอุล โรชา คันตู” ในฐานะประธานบริษัท

ต่อมาเพจหลักขององค์กร Miss Universe ที่มีผู้ติดตามถึง 14 ล้านคน ได้ออกมาโต้ตอบประกาศดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล คือ CEO ของ Miss Universe Eastern ซึ่งมีอำนาจดูแลครอบคลุมถึง 95 ประเทศ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

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ศึกร้อน MU ราอูล แจงสถานะ ณวัฒน์ เป็นแค่ ND ไร้อำนาจบริหาร เพจหลักยัน CEO ตัวจริงคุม 95 ประเทศ

ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ราอูล โรชา คานตู ได้ออกแถลงการณ์ฉบับใหม่เพื่อตอบโต้กลับ บอสณวัฒน์ ผ่านทางอินสตาแกรมหลักของ Miss Universe โดยยืนยันว่า บอสณวัฒน์ เป็นเพียงแค่ผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์เท่านั้น ไม่ได้มีอำนาจหรือสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรมิสยูนิเวิร์ส

“ประกาศจากองค์กร Miss Universe Organization คำชี้แจงตอบโต้การประกาศต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตของ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล

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องค์กรมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe Organization) เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ MISS UNIVERSE® และเป็นผู้ดำเนินงานระดับโลกในส่วนของแฟรนไชส์ระหว่างประเทศและเครือข่ายใบอนุญาต ไม่มีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตรายใดมีสิทธิ์หรืออำนาจในการเป็นตัวแทน พูดแทน ดำเนินการแทน หรือผูกพันองค์กรในสถานะใด ๆ ก็ตาม

ดังนั้น องค์กรมิสยูนิเวิร์สขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ไม่มีตำแหน่งงาน การบริหารองค์กร ผู้บริหาร การดำเนินงาน หรือตำแหน่งทางกฎหมายใด ๆ ภายในองค์กร และไม่มีมอบหมายอำนาจหรือสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนขององค์กร Miss Universe Eastern Pte. Ltd. ไม่มีอำนาจใด ๆ เหนือองค์กรมิสยูนิเวิร์ส

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัท Miss Universe Eastern Pte. Ltd. ไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย สัญญา หรือทางการค้าที่ได้รับการยอมรับอันจะมอบอำนาจใด ๆ เหนือองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่แต่งตั้งหรือมอบหมายโดยนิติบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีอำนาจ หรือสิทธิ์ใด ๆ ภายในองค์กรมิสยูนิเวิร์ส

ดังนั้น องค์กรมิสยูนิเวิร์สจึงไม่ยอมรับตำแหน่งผู้บริหาร องค์กร หรือตำแหน่งอื่นใดที่นายณวัฒน์อาจกล่าวอ้างจากการแต่งตั้ง มติ ข้อตกลง หรือการมอบอำนาจที่อ้างว่าออกโดย Miss Universe Eastern Pte. Ltd. การแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจดังกล่าวไม่ได้มอบอำนาจ ยศ สถานะ หรือสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนหรือผูกพันองค์กรมิสยูนิเวิร์สให้แก่เขาหรือบุคคลอื่นใดที่แต่งตั้งโดยนิติบุคคลนั้น การกล่าวอ้างในทางตรงกันข้ามถือว่าไม่ได้รับอนุญาตและอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายขององค์กร

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นายณวัฒน์ ไม่ได้รับอำนาจใด ๆ จาก คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ความสัมพันธ์อื่นใดที่นายณวัฒน์อาจกล่าวอ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคือผ่านทาง คุณแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ซึ่งไม่มีบทบาทในการดำเนินงานจริงหรืออำนาจในปัจจุบันภายในการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส และตามความเข้าใจขององค์กร คุณจักรพงษ์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงในประเทศไทยและปัจจุบันยังคงเป็นผู้หลบหนีคดี

องค์กรมิสยูนิเวิร์สเข้าใจว่านายณวัฒน์ยังคงมีการติดต่อสื่อสารกับคุณจักรพงษ์ อย่างไรก็ตาม การติดต่อ คำสั่ง การแต่งตั้ง การเป็นตัวแทน หรืออำนาจใด ๆ ที่อ้างว่าเกิดจากความสัมพันธ์ดังกล่าว จะไม่ได้รับการยอมรับและไม่สามารถผูกพันองค์กรมิสยูนิเวิร์สได้ สถานะผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์เป็นเรื่องแยกต่างหากและอยู่ระหว่างการทบทวน

ความสัมพันธ์เดียวของนายณวัฒน์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันกับองค์กรมิสยูนิเวิร์สคือในฐานะ ผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์ (Franchise Holder) สถานะนี้แยกออกจากโครงสร้างการบริหารและการจัดการขององค์กรอย่างสิ้นเชิง และไม่ได้มอบอำนาจบริหาร การดำเนินงาน หรือการเป็นตัวแทนใดๆ ขององค์กร

นอกจากนี้ สถานะการเป็นผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์ของนายณวัฒน์กำลังอยู่ระหว่างการทบทวน เนื่องจากการเข้าทำข้อตกลงกับนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการยอมรับจากองค์กรมิสยูนิเวิร์ส และพฤติกรรมที่องค์กรพิจารณาแล้วว่าส่งผลเสียต่อชื่อเสียง เกียรติคุณ และมูลค่าของแบรนด์ MISS UNIVERSE®

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ราอูล ร่อนแถลงซัด ณวัฒน์ ไม่สิทธิ์-อำนาจในบอร์ดบริหาร Miss Universe-1
ภาพจาก : IG missuniverse

ด้วยเหตุนี้ คำแถลงต่อสาธารณะเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ นายณวัฒน์ รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเปอร์โตริโก จึงไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีผลผูกพัน และไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริง บันทึก การดำเนินงาน หรือจุดยืนอย่างเป็นทางการขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส เขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบันทึกภายใน คำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือกระบวนการตัดสินใจขององค์กรเพื่อนำมากล่าวอ้างเช่นนั้นได้

ดังนั้น National Directors, ตัวแทน ผู้ร่วมงาน สปอนเซอร์ สื่อ และประชาชน ถูกขอให้ ไม่ยึดถือคำแถลงที่ไม่ได้รับการยืนยัน จากบุคคลที่ไม่มีอำนาจที่ Miss Universe Organization (MUO) รับรอง

เพื่อความโปร่งใส องค์กรมิสยูนิเวิร์ส เรียกร้องให้นายณวัฒน์แสดงเอกสารทางกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อพิสูจน์อำนาจใด ๆ ที่เขาอ้างว่ามีภายในองค์กร หรืออาณัติใดๆ ที่อนุญาตให้เขาทำการประกาศในนามขององค์กรหรือเกี่ยวกับกิจการทางการเงินขององค์กร

องค์กรมีความมั่นใจว่าไม่มีเอกสารทางกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งแสดงถึงอำนาจดังกล่าว และขอนำหลักฐานใด ๆ ที่กล่าวอ้างเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมและเป็นกลาง

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การประกวด Miss Universe ครั้งที่ 75 ยืนยันจัดที่เปอร์โตริโก

องค์กรมิสยูนิเวิร์ส ยืนยันอย่างชัดเจนว่า การประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 จะจัดขึ้นที่เมืองซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก ในเดือนพฤศจิกายน 2026 ตามที่ได้ประกาศและวางแผนไว้ การเตรียมการยังคงดำเนินต่อไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ผู้ถือแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ ผู้สนับสนุน ผู้ขาย และประเทศเจ้าภาพ โดยไม่มีความตั้งใจหรือแผนการที่จะเลื่อนหรือยกเลิกงานแต่อย่างใด

Miss Universe Organization ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการเผยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด ไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานขององค์กร

ราอูล ร่อนแถลงซัด ณวัฒน์ ไม่สิทธิ์-อำนาจในบอร์ดบริหาร Miss Universe-2
ภาพจาก : IG missuniverse

 

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อ้างอิงจาก : IG missuniverse

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 09:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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