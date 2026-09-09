ราอูล ร่อนแถลงซัด ณวัฒน์ ไม่สิทธิ์-อำนาจในบอร์ดบริหารองค์กร Miss Universe
ราอูล ร่อนแถลงซัด บอสณวัฒน์ ไม่สิทธิ์-อำนาจในบอร์ดบริหาร Miss Universe ย้ำแค่ ‘ผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์’ ท้าโชว์หลักฐานทางกฎหมายยืนยันคำกล่าวอ้าง
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้วงการประกวดนางงามอย่าง Miss Universe (มิสยูนิเวิร์ส) มีกระแสดรามาภายในเกิดขึ้น เมื่อ บริษัท JKN Universe LLC ออกหนังสือยืนยันสถานะของบุคคลและช่องทางการสื่อสารขององค์กร โดยหนึ่งในนั้นคือบทบาทหน้าที่ของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งในเอกสารระบุว่า บอสณวัฒน์ มีสถานะเป็นเพียงผู้อำนวยการระดับประเทศ (National Director) เท่านั้น และไม่มีอำนาจดำเนินการหรือแถลงการณ์ในนามบริษัทเกินขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และยืนยันว่าองค์กรยังคงอยู่ภายใต้การนำของ “ราอุล โรชา คันตู” ในฐานะประธานบริษัท
ต่อมาเพจหลักขององค์กร Miss Universe ที่มีผู้ติดตามถึง 14 ล้านคน ได้ออกมาโต้ตอบประกาศดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล คือ CEO ของ Miss Universe Eastern ซึ่งมีอำนาจดูแลครอบคลุมถึง 95 ประเทศ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ศึกร้อน MU ราอูล แจงสถานะ ณวัฒน์ เป็นแค่ ND ไร้อำนาจบริหาร เพจหลักยัน CEO ตัวจริงคุม 95 ประเทศ
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ราอูล โรชา คานตู ได้ออกแถลงการณ์ฉบับใหม่เพื่อตอบโต้กลับ บอสณวัฒน์ ผ่านทางอินสตาแกรมหลักของ Miss Universe โดยยืนยันว่า บอสณวัฒน์ เป็นเพียงแค่ผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์เท่านั้น ไม่ได้มีอำนาจหรือสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรมิสยูนิเวิร์ส
“ประกาศจากองค์กร Miss Universe Organization คำชี้แจงตอบโต้การประกาศต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตของ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล
องค์กรมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe Organization) เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ MISS UNIVERSE® และเป็นผู้ดำเนินงานระดับโลกในส่วนของแฟรนไชส์ระหว่างประเทศและเครือข่ายใบอนุญาต ไม่มีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตรายใดมีสิทธิ์หรืออำนาจในการเป็นตัวแทน พูดแทน ดำเนินการแทน หรือผูกพันองค์กรในสถานะใด ๆ ก็ตาม
ดังนั้น องค์กรมิสยูนิเวิร์สขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ไม่มีตำแหน่งงาน การบริหารองค์กร ผู้บริหาร การดำเนินงาน หรือตำแหน่งทางกฎหมายใด ๆ ภายในองค์กร และไม่มีมอบหมายอำนาจหรือสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนขององค์กร Miss Universe Eastern Pte. Ltd. ไม่มีอำนาจใด ๆ เหนือองค์กรมิสยูนิเวิร์ส
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัท Miss Universe Eastern Pte. Ltd. ไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย สัญญา หรือทางการค้าที่ได้รับการยอมรับอันจะมอบอำนาจใด ๆ เหนือองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่แต่งตั้งหรือมอบหมายโดยนิติบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีอำนาจ หรือสิทธิ์ใด ๆ ภายในองค์กรมิสยูนิเวิร์ส
ดังนั้น องค์กรมิสยูนิเวิร์สจึงไม่ยอมรับตำแหน่งผู้บริหาร องค์กร หรือตำแหน่งอื่นใดที่นายณวัฒน์อาจกล่าวอ้างจากการแต่งตั้ง มติ ข้อตกลง หรือการมอบอำนาจที่อ้างว่าออกโดย Miss Universe Eastern Pte. Ltd. การแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจดังกล่าวไม่ได้มอบอำนาจ ยศ สถานะ หรือสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนหรือผูกพันองค์กรมิสยูนิเวิร์สให้แก่เขาหรือบุคคลอื่นใดที่แต่งตั้งโดยนิติบุคคลนั้น การกล่าวอ้างในทางตรงกันข้ามถือว่าไม่ได้รับอนุญาตและอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายขององค์กร
นายณวัฒน์ ไม่ได้รับอำนาจใด ๆ จาก คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ความสัมพันธ์อื่นใดที่นายณวัฒน์อาจกล่าวอ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคือผ่านทาง คุณแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ซึ่งไม่มีบทบาทในการดำเนินงานจริงหรืออำนาจในปัจจุบันภายในการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส และตามความเข้าใจขององค์กร คุณจักรพงษ์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงในประเทศไทยและปัจจุบันยังคงเป็นผู้หลบหนีคดี
องค์กรมิสยูนิเวิร์สเข้าใจว่านายณวัฒน์ยังคงมีการติดต่อสื่อสารกับคุณจักรพงษ์ อย่างไรก็ตาม การติดต่อ คำสั่ง การแต่งตั้ง การเป็นตัวแทน หรืออำนาจใด ๆ ที่อ้างว่าเกิดจากความสัมพันธ์ดังกล่าว จะไม่ได้รับการยอมรับและไม่สามารถผูกพันองค์กรมิสยูนิเวิร์สได้ สถานะผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์เป็นเรื่องแยกต่างหากและอยู่ระหว่างการทบทวน
ความสัมพันธ์เดียวของนายณวัฒน์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันกับองค์กรมิสยูนิเวิร์สคือในฐานะ ผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์ (Franchise Holder) สถานะนี้แยกออกจากโครงสร้างการบริหารและการจัดการขององค์กรอย่างสิ้นเชิง และไม่ได้มอบอำนาจบริหาร การดำเนินงาน หรือการเป็นตัวแทนใดๆ ขององค์กร
นอกจากนี้ สถานะการเป็นผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์ของนายณวัฒน์กำลังอยู่ระหว่างการทบทวน เนื่องจากการเข้าทำข้อตกลงกับนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการยอมรับจากองค์กรมิสยูนิเวิร์ส และพฤติกรรมที่องค์กรพิจารณาแล้วว่าส่งผลเสียต่อชื่อเสียง เกียรติคุณ และมูลค่าของแบรนด์ MISS UNIVERSE®
ด้วยเหตุนี้ คำแถลงต่อสาธารณะเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ นายณวัฒน์ รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเปอร์โตริโก จึงไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีผลผูกพัน และไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริง บันทึก การดำเนินงาน หรือจุดยืนอย่างเป็นทางการขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส เขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบันทึกภายใน คำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือกระบวนการตัดสินใจขององค์กรเพื่อนำมากล่าวอ้างเช่นนั้นได้
ดังนั้น National Directors, ตัวแทน ผู้ร่วมงาน สปอนเซอร์ สื่อ และประชาชน ถูกขอให้ ไม่ยึดถือคำแถลงที่ไม่ได้รับการยืนยัน จากบุคคลที่ไม่มีอำนาจที่ Miss Universe Organization (MUO) รับรอง
เพื่อความโปร่งใส องค์กรมิสยูนิเวิร์ส เรียกร้องให้นายณวัฒน์แสดงเอกสารทางกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อพิสูจน์อำนาจใด ๆ ที่เขาอ้างว่ามีภายในองค์กร หรืออาณัติใดๆ ที่อนุญาตให้เขาทำการประกาศในนามขององค์กรหรือเกี่ยวกับกิจการทางการเงินขององค์กร
องค์กรมีความมั่นใจว่าไม่มีเอกสารทางกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งแสดงถึงอำนาจดังกล่าว และขอนำหลักฐานใด ๆ ที่กล่าวอ้างเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมและเป็นกลาง
การประกวด Miss Universe ครั้งที่ 75 ยืนยันจัดที่เปอร์โตริโก
องค์กรมิสยูนิเวิร์ส ยืนยันอย่างชัดเจนว่า การประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 จะจัดขึ้นที่เมืองซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก ในเดือนพฤศจิกายน 2026 ตามที่ได้ประกาศและวางแผนไว้ การเตรียมการยังคงดำเนินต่อไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ผู้ถือแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ ผู้สนับสนุน ผู้ขาย และประเทศเจ้าภาพ โดยไม่มีความตั้งใจหรือแผนการที่จะเลื่อนหรือยกเลิกงานแต่อย่างใด
Miss Universe Organization ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการเผยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด ไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานขององค์กร“
โฆษณาView this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศึกร้อน MU ราอูล แจงสถานะ ณวัฒน์ เป็นแค่ ND ไร้อำนาจบริหาร เพจหลักยัน CEO ตัวจริงคุม 95 ประเทศ
- MGI โต้ Miss Universe ไม่มีอำนาจชี้ชะตา MUT พร้อมใช้กฎหมายหากแทรกแซง
- ณวัฒน์ ปลด อินเดีย หลุดเจ้าภาพประกวด MGI 2026 เตรียมหาสถานที่จัดงานในไทย
อ้างอิงจาก : IG missuniverse