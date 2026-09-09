“วิโรจน์” โพสต์ซัดนัว “อนุทิน” หลังบอก “ต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเอง” ปม 229
วิโรจน์ โพสต์ซัดนัวกับ อนุทิน บนโซเชียลหลังบอก “ต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเอง” ปมตัวเลข 229 วิโรจน์สวน ไม่ไหวอย่าฝืน ทานยาแล้วพักผ่อน
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร แกนนำพรรคประชาชน ให้ความเห็นเกี่ยวกับ หมายเลข 229 ที่ สส.พรรคประชาชน ขึ้นป้ายในระหว่างประชุมสภาฯ ใจความสำคัญ ระบุว่า ถ้าเห็นเลข 229 แล้วต้องถึงกับออกโต้ทันที ก็แสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากก็น้อย ก่อนที่ในเวลาต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาโพสต์ว่า “5555 ต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเอง“
ซึ่งในเวลาต่อมาวิโรจน์ได้คอมเม้นท์เพิ่มเติมถึงนายอนุทินว่า “อ้าว! ไม่ขอบคุณ ไม่สำนึกบุญคุณกันแล้วหรือครับ รู้ว่าคงเครียดมาก ไม่ไหวอย่าฝืน หาหมอ ทานยา แล้วพักผ่อนมากๆ ครับ”
ก่อนที่ นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หรือ “หมอเอก” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีป้ายแดง โพสต์ข้อความถึงนายวิโรจน์ว่า “หมอไม่สั่งยาให้นายกฯครับ แต่แบบพี่วิโรจน์ ไปตรวจซะหน่อยมั้ย จะได้รักษาแต่เนิ่น ๆ”
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