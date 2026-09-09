สิงคโปร์แจง คำสั่งปรับเงินเดือนในรัฐบาล นายกได้รับเงินเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาทต่อปี
สิงคโปร์แจง คำสั่งปรับเงินเดือนในรัฐบาล นายกได้รับเงินเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาทต่อปี ชี้เพื่อเป็นการดึงดูดคนมากฝีมือให้เข้ามารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่ารัฐบาลสิงคโปร์มีมาตรการปรับเพิ่มเงินเดือนนายกรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ โดยการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะทำให้นายลอว์เรนซ์ หว่อง จะได้รับเงินรายปีเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท (1.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ซึ่งปัจจุบันนายกประเทศสิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในผู้นำโลกที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุด
นายหว่องกล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับคนมากฝีมือที่มารับตำแหน่งในรัฐบาล โดยรัฐบาลเคยอ้างว่าการจ่ายเงินเดือนสูงแก่รัฐมนตรีช่วยป้องกันการทุจริต
ซึ่งนายหว่องกล่าวต่อว่าเขาทราบดีว่าพวกเขาได้รับเงินมากกว่าประชาชนทั่วไป แต่เขาก็ระบุว่าเขาไม่สามารถโน้มน้าวผู้นำทางธุรกิจและเจ้าหน้าที่ราชการมากฝีมือมารับตำแหน่งนี้ได้ เพราะรัฐบาลจ่ายไม่เท่ากับเงินค่าตอบแทนที่พวกเขาได้รับ โดยเขาเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนสิงคโปร์ไปข้างหน้าได้
ทั้งนี้ปัจจุบันนายหว่องได้รับเงินรายปีละ 57 ล้านบาท (2.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และจากมาตรการใหม่นี้เขาจะได้รับเงินรายปีเพิ่มขึ้นอีก 36 ล้านบาท รวมแล้วเป็น 93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราวๆร้อยละ 60 จากเดิม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘ลอว์เรนซ์ หว่อง’ เตรียมเข้ารับตำแหน่ง นายกสิงคโปร์ 15 พ.ค.
- นายกสิงคโปร์ คุยโทรศัพท์ อนุทิน แสดงความยินดีหลังรับตำแหน่ง
- นายกสิงคโปร์ เตือนคนทั้งชาติ รับมือนโยบาย ‘ทรัมป์’ ส่อเกิดสงครามการค้า