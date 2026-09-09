“อิ๊งค์” โพสต์ภาพร่วมโต๊ะ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีที่ประเทศจีน
อิ๊งค์ แพทองธาร ชินวัตร โพสต์ภาพร่วมโต๊ะ ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีที่ประเทศจีน
น.ส.แพทองธาร อดีตนายกรัฐมตรี ได้โพสต์ข้อความและภาพลงอินสตาแกรมระบุว่า “Innovation and technology knowledge sharing sessions. เติมความรู้กันหน่อย” พร้อมติดธงชาติประเทศจีน
โดยภาพดังกล่าวนั้นนอกเหนือจาก น.ส.แพทองธาร แล้วยังมีนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนร่วมโต๊ะด้วย
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โดยหลังภาพดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับและผู้ติดตามเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก
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