สลด หินขนาดใหญ่หนัก 100 กก. ตกลงมาจากหน้าผาทับรถยนต์ คนขับเสียชีวิต
ก้อนหินขนาดใหญ่หนัก 100 กก. ตกลงมาจากหน้าผาทับรถยนต์บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 จ.ลำปาง คนขับเสียชีวิต
สภ.เถิน จ.ลำปาง ได้รับแจ้งเหตุ เกิดหินขนาดใหญ่ร่วงจากภูเขาทับรถมีผู้เสียชีวิต บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สายเถิน–ลี้ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 117 เขตตำบลนาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง จึงรีบประสานพร้อม แพทย์เวร รพ.เถิน เจ้าหน้าที่ ปภ.ลำปางสาขาเถิน สมาคมกู้ภัยลำปางจุดเถิน
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน จ. เชียงใหม่ อยู่กลางถนน โดยมีก้อนหินขนาดใหญ่หนักราว 100 กิโลกรัม อยู่ข้างรถ ที่หลังคารถมีรอยของการถูกหินกระแทกใส่จะยุบลงมาทับร่างคนขับรถเสียชีวิต ขณะที่แฟนสาวที่นั่งมาด้วยปลอดภัย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตได้ขับ เดินทางมาจากจ.ศรีสะเกษ เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านพักที่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยเดินทางมาพร้อมกับแฟนสาว รวม 2 คน ระหว่างเส้นทางก่อนเกิดเหตุ ได้มีฝนตกทำให้ถนนลื่น ส่งผลให้รถเสียหลักหมุนบริเวณทางโค้งขึ้นเขา ช่วงดังกล่าวมีพลเมืองดีจอดรถเข้าช่วยเหลือจนสามารถนำรถกลับมาจอดชิดทางและพร้อมเดินทางต่อได้
แต่ในระหว่างที่ผู้เสียชีวิตกำลังจะออกตัวรถเพื่อเดินทางต่อ ได้หินขนาดใหญ่หนักกว่า 100 กิโลกรัม ร่วงลงมาจากหน้าผาสูงริมทาง ดิ่งลงมากระแทกบริเวณหลังคาฝั่งคนขับอย่างรุนแรงส่งผลให้คนขับเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งเข้าพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ โดยได้ประสานนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเถิน เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนกฎหมาย พร้อมทั้งประสานแจ้งญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป