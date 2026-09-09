รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แถลงชี้แจงหลังคลิปหมอโวย ฟิล์ม X-Ray หาย ตรวจคนไข้ไม่ได้
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แถลงชี้แจงหลังคลิปหมอโวยฟิล์ม X-Ray หาย ชี้ตรวจย้อนหลังได้ทุกเคส ย้ายฐานข้อมูล 5 ปี ข้อมูลไม่ได้หาย
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิป จับภาพนาทีที่หมอโวยระบบของโรงพยาบาลเพราะตรวจคนไข้ไม่ได้ เพราะไม่มีฟิล์มเอ็กซ์เรย์ในระบบ ทำให้คนไข้ต้องรอเป็นระยะเวลา ซึ่งทาง นพ.สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “เนื่องจากโรงพยาบาลมหาราช ย้ายข้อมูลภาพ X Ray จาก data center เก่าไปยัง Data center ใหม่ ย้ายได้ 5 ปี (2022-2026) จากปัจจุบัน ข้อมูลอื่นๆ เช่นประวัติ lab อื่นๆ สามารถ ดูข้อมูล ได้เป็นปกติ
และถ้าแพทย์ต้องการดูข้อมูลย้อนหลังมากกว่าหกปี แพทย์สามารถ เข้าดูได้ผ่านระบบเดิม (ยังไม่ลบในdata center เก่า ) โดยดูจาก โปรแกรม Soli PACS เนื่องจากยังมีข้อมูลเดิมอยู่ ยังไม่ได้ลบ
สรุป
1. สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้หกปี ในฐานข้อมูลใหม่
2. หากต้องการดูมากกว่า ห้าปี ที่ยังไม่ย้ายสามารถเข้าไปทางเก่าได้ และ สามารถติดต่อที่ โทรศัพท์ ภายใน 8113 ห้องทะเบียนเอกซเรย์เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ ประจำอยู่ที่ รพ.”
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