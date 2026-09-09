“จ๋าย ไททศมิตร” ลั่นเตรียมออกโหนกระแสศุกร์นี้ ล้างบางร้านการ์ดพรีออเดอร์ไม่ได้ของ
จ๋าย ไททศมิตร ลั่นเตรียมออกโหนกระแสศุกร์นี้ ล้างบางร้านการ์ดพรีออเดอร์ไม่ได้ของ ภายหลังจากที่มีผู้เสียหายมากกว่า 100 คน มูลค่าเสียหายทะลุ 30 ล้าน
จากกรณีดราม่าวงการ์ดภายหลังจากที่ เจ้าของร้านการ์ดโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจากที่มีลูกค้าจำนวนมากสั่งการ์ดแต่ไม่ได้ ซึ่งทางร้านอ้างว่าคนที่ทางร้านฝากจองอีกทีไม่ยอมมอบสินค้าให้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียหายมากกว่า 100 คน มูลค่าความเสียหายสูงถึง 30 ล้านบาทนั้น
ล่าสุด อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี หรือ จ๋าย ไททศมิตร นักร้องชื่อดังโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันศุกร์วงการการ์ดจะต้องสะเทือน เดี๋ยวผมรับจบพวกเ-ี้นี่เอง สาวไส้ล้างบางให้หมด ทำเสียบรรยากาศเด็กหนวด เจอกันที่ โหนกระแส เกาะเบาะรอได้เลย”
ซึ่งก่อนหน้านี้ จ๋าย ไททศมิตร เคยโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผมพยายามโพสเตือนหลายครั้งมาก ว่าให้รวมกันแจ้งความ วิธีการแบบนี้ทำกันมานาน เป็นกันหลายวงการ ผมเองก็พึ่งมารู้จากการตามสืบ ตามศึกษา ทุกเจ้าที่พลัด ตีไปก่อนเลยว่าเจตนาไม่ดี รวมกลุ่มผู้เสียหายกันเลยครับ จะได้ทันท่วงที ด้วยความหวังดี อยากให้ได้คืน
ผู้เสียหายร้านหูกระต่ายยอด 30 ล้าน บอกว่าร้านผลัดวันประกันพรุ่ง ทะยอยส่ง อ้างซัพ อ้างนำเข้า เครียยอดเล็ก สร้างเครดิต แล้วรับยอดใหม่ หลอกคนวนไปเรื่อย สุดท้ายหนี พล็อตเรื่องคุ้นๆไหม ร้านไหนเป็นแบบนี้บ้าง”
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