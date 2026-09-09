ศาลสั่งประหารชีวิต “ไอ้แซม” คนร้ายฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน ศาลชี้ไม่มีเหตุต้องปรานี
ศาลสั่งประหารชีวิต “ไอ้แซม” คนร้ายฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ศาลชี้ไม่มีเหตุต้องปรานี ก่อเหตุไร้ซึ่งความเกรงกลัวต่อกฎหมาย
จากกรณีสะเทือนขวัญเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ไอ้แซม นายรัฐติกร ก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่อำเภอหัวหิน แล้วใช้ท่อนเหล็กทำร้าย น.ส.วิรินทร์ อายุ 36 ปี พนักงานต้อนรับจนเสียชีวิตคาที่ ก่อนจะขโมยโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และเงินสด 350 บาท ตามที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ศาลจังหวัดหัวหิน มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายรัฐติกร ภายหลังศาลพิเคราะห์ เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอุฉกรรจ์สะเทือนขวัญอย่างยิ่ง จำเลยมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดที่โหดร้ายทารุณ ไร้ซึ่งความเกรงกลัวต่อกฎหมาย และสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่ครอบครัวผู้บริสุทธิ์ จึงไม่มีเหตุอันควรปรานีหรือบรรเทาโทษให้แก่จำเลย แม้จำเลยจะสารภาพก็ตาม
ศาลจังหวัดหัวหินจึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษ ประหารชีวิต จำเลยเพียงสถานเดียว เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สูญเสียและเป็นบรรทัดฐานในการปกป้องความปลอดภัยของสังคมต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่สลด! “ไอ้แซม” ฆ่าโหดสาว พนง.โรงแรมหัวหิน ไร้ท่าทีสำนึกผิด พบประวัติเพียบ
- พี่สาวเหยื่อ ยันน้องไม่ใช่นกต่อ คดีไอ้แซมลวงเด็ก 13 ทำพิธีสังเวยลัทธิพิสดาร