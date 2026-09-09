ศาลสั่งประหารชีวิต “ไอ้แซม” คนร้ายฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน ศาลชี้ไม่มีเหตุต้องปรานี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 07:23 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 07:23 น.
แฟ้มภาพ

ศาลสั่งประหารชีวิต “ไอ้แซม” คนร้ายฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ศาลชี้ไม่มีเหตุต้องปรานี ก่อเหตุไร้ซึ่งความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

จากกรณีสะเทือนขวัญเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ไอ้แซม นายรัฐติกร ก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่อำเภอหัวหิน แล้วใช้ท่อนเหล็กทำร้าย น.ส.วิรินทร์ อายุ 36 ปี พนักงานต้อนรับจนเสียชีวิตคาที่ ก่อนจะขโมยโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และเงินสด 350 บาท ตามที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ศาลจังหวัดหัวหิน มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายรัฐติกร ภายหลังศาลพิเคราะห์ เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอุฉกรรจ์สะเทือนขวัญอย่างยิ่ง จำเลยมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดที่โหดร้ายทารุณ ไร้ซึ่งความเกรงกลัวต่อกฎหมาย และสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่ครอบครัวผู้บริสุทธิ์ จึงไม่มีเหตุอันควรปรานีหรือบรรเทาโทษให้แก่จำเลย แม้จำเลยจะสารภาพก็ตาม

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ศาลจังหวัดหัวหินจึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษ ประหารชีวิต จำเลยเพียงสถานเดียว เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สูญเสียและเป็นบรรทัดฐานในการปกป้องความปลอดภัยของสังคมต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 07:23 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 07:23 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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