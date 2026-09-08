ลิงก์ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย EST Cola พบ Nxled ฟิลิปปินส์ นัดชิง PVL Invitational 2026
ดูวอลเลย์บอลสด EST Cola ตัวแทนจากไทย พบ Nxled Chameleons สโมสรเจ้าภาพจากฟิลิปปินส์ นัดชิงชนะเลิศ PVL Invitational Conference 2026 วันนี้ 8 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาไทย
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Premier Volleyball League Invitational Conference 2026 เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ โดย EST Cola ทีมรับเชิญจากประเทศไทย เตรียมลงสนามพบ Nxled Chameleons สโมสรจากฟิลิปปินส์ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2569
เกมตัดสินแชมป์เริ่มเวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ สนามสมาร์ต อราเนตา โคลีเซียม เมืองเกซอนซิตี ประเทศฟิลิปปินส์
แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่าน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ PVL คลิก ส่วนในฟิลิปปินส์รับชมได้ทาง One Sports, One Sports+ และ Pilipinas Live
EST Cola ผ่านรอบแรกด้วยผลงานชนะ 4 นัด แพ้ 1 นัด ครองอันดับหนึ่งของตาราง หลังจากพลาดท่าแพ้ PLDT ในเกมเปิดสนาม ก่อนเรียกฟอร์มเก่งและคว้าชัยติดต่อกันสี่นัด
เกมส่งท้ายรอบแรก ทีมสาวไทยเอาชนะ Ho Chi Minh City จากเวียดนาม 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-19, 26-24 และ 26-24 ส่งผลให้ EST Cola คว้าตั๋วรอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
ด้าน Nxled จบรอบแรกด้วยสถิติชนะ 3 นัด แพ้ 2 นัด และผ่านเข้าชิงเป็นอันดับสอง หลังผลการแข่งขันคู่ PLDT พบ Creamline เปิดทางให้พวกเธอชนะการจัดอันดับด้วยเกณฑ์ไทเบรก นับเป็นการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ PVL ครั้งแรกของสโมสร Nxled
EST Cola เคยเฉือน Nxled สุดมัน 3-2 เซต
ทั้งสองทีมเคยพบกันมาแล้วในรอบแรก โดย EST Cola เป็นฝ่ายเฉือนชนะ Nxled 3-2 เซต ด้วยคะแนน 26-24, 21-25, 21-25, 30-28 และ 15-12
เกมดังกล่าว EST Cola ตกเป็นรอง 12-20 ในเซตที่สี่ แต่กลับมาแซงคว้าชัย 30-28 ก่อนปิดแมตช์ในเซตตัดสิน ผลงานครั้งนั้นทำให้นัดชิงมีโอกาสออกมาสูสี เพราะ Nxled ต้องการแก้มือ ขณะที่ตัวแทนจากไทยหวังย้ำชัยและคว้าแชมป์กลับบ้าน
ขุมกำลังสำคัญของ EST Cola นำโดย “ออมทรัพย์” ปพัชญา พลทำ ซึ่งทำไป 97 คะแนนในรอบแรก ตามด้วย นันท์นภัส มูลจะคำ และณิรารัชย์ ศรีกุตา ภายใต้การคุมทีมของ วรรณา บัวแก้ว
ส่วน Nxled มีผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่าง ไมลา ปาโบล, เอ็มเจ ฟิลลิปส์, โจนาห์ ซาเบเต-เอสคามิลลา, แจ็กกี อาคูญา และเกล คายูนา เป็นกำลังหลัก โดยสโมสรจากฟิลิปปินส์กำลังไล่ล่าแชมป์ PVL รายการแรกในประวัติศาสตร์ทีม
โปรแกรมรอบจัดอันดับ PVL Invitational 2026
ก่อนถึงนัดชิงชนะเลิศ ยังมีการแข่งขันอีกสองคู่ที่สนามเดียวกัน
- เวลา 12.30 น. ตามเวลาไทย: Ho Chi Minh City พบ Farm Fresh ชิงอันดับ 5
- เวลา 15.00 น. ตามเวลาไทย: Creamline พบ PLDT ชิงอันดับ 3
- เวลา 17.30 น. ตามเวลาไทย: Nxled พบ EST Cola รอบชิงชนะเลิศ
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ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย