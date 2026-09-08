โปรแกรมแข่งขัน วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม วันนี้ 9 ก.ย. 69
โปรแกรมการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม วันนี้ 9 ก.ย. 69 ครบทุกแมตช์ ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 (2026 AVC Men’s Volleyball Continental Championship) ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2569 โดยโปรแกรมการแข่งขันในวันพุธที่ 9 กันยายน 2569 ทั้งกลุ่มเอ กลุ่มบี และกลุ่มซี ในรอบแบ่งกลุ่ม มีดังต่อไปนี้
- กลุ่ม เอ: ทีมชาติบาร์เรน พบกับ ทีมชาติโอมาน เวลา 08.00 น.
- กลุ่ม ซี: ทีมชาติไชนีส ไทเป พบกับ ทีมชาติไทย เวลา 11.30 น.
- กลุ่ม บี: ทีมชาติอิหร่าน พบกับ ทีมชาติจีน เวลา 15.00 น.
สำหรับทีมชาติไทย ขณะนี้อยู่อันดับที่ 2 ของกลุ่ม ซี หลังจากเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา ทีมชาติเกาหลีใต้ชนะทีมชาติกาตาร์ 3-0 เซต ส่งผลให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 1 ของกลุ่ม ซึ่งถ้าหากทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติไชนีส ไทเปได้ จะทำให้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มแม้จะเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปแล้วก็ตาม
ตารางคะแนนกลุ่ม ซี
- อันดับ 1: เกาหลีใต้ แข่ง 3 นัด ชนะ 2 แพ้ 1 รวม 7 คะแนน
- อันดับ 2: ไทย แข่ง 2 นัด ชนะ 2 แพ้ 0 รวม 5 คะแนน
- อันดับ 3: ไชนีส ไทเป แข่ง 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 รวม 3 คะแนน
- อันดับ 4: กาตาร์ แข่ง 3 นัด ชนะ 0 แพ้ 3 รวม 0 คะแนน
ตารางคะแนนรวม
- อันดับ 1: (กลุ่ม ซี) เกาหลีใต้ แข่ง 3 นัด ชนะ 2 แพ้ 1 รวม 7 คะแนน
- อันดับ 2: (กลุ่ม บี) อิหร่าน แข่ง 2 นัด ชนะ 2 แพ้ 0 รวม 6 คะแนน
- อันดับ 3: (กลุ่ม เอ) ออสเตรเลีย แข่ง 2 นัด ชนะ 2 แพ้ 0 รวม 6 คะแนน
- อันดับ 4: (กลุ่ม บี) จีน แข่ง 2 นัด ชนะ 2 แพ้ 0 รวม 6 คะแนน
- อันดับ 5: (กลุ่ม เอ) ญี่ปุ่น แข่ง 2 นัด ชนะ 2 แพ้ 0 รวม 6 คะแนน
- อันดับ 6: (กลุ่ม ซี) ไทย แข่ง 2 นัด ชนะ 2 แพ้ 0 รวม 5 คะแนน
- อันดับ 7: (กลุ่ม ซี) ไชนีส ไทเป แข่ง 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 รวม 3 คะแนน
- อันดับ 8: (กลุ่ม บี) อินเดีย แข่ง 3 นัด ชนะ 1 แพ้ 2 รวม 3 คะแนน
- อันดับ 9: (กลุ่ม เอ) โอมาน แข่ง 2 นัด ชนะ 0 แพ้ 2 รวม 0 คะแนน
- อันดับ 10: (กลุ่ม ซี) กาตาร์ แข่ง 3 นัด ชนะ 0 แพ้ 3 รวม 0 คะแนน
- อันดับ 11: (กลุ่ม เอ) บาร์เรน แข่ง 2 นัด ชนะ 0 แพ้ 2 รวม 0 คะแนน
- อันดับ 12: (กลุ่ม บี) นิวซีแลนด์ แข่ง 3 นัด ชนะ 0 แพ้ 3 รวม 0 คะแนน
ทั้งนี้ สามารถติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน
ที่มา: Volleyball World
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