สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล
8 กันยายน สำนักข่าวไทย แถลงการณ์ เรื่อง กรณีถูกกล่าวหาพาดพิงว่ารับงานประชาสัมพันธ์สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
ตามที่สำนักข่าวไทยได้ออกอากาศเผยแพร่ข่าวการสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 โดยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวไทย ซึ่งมีคำถามต่อมุมมองในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ผู้พำนักระยะยาว การทำธุรกิจของชาวอิสราเอลในประเทศไทย รวมถึงศาสนสถาน (Chabad) ตลอดจนแนวทางดำเนินการและความร่วมมือกับทางการไทยจากปัญหาดังกล่าว
สำนักข่าวไทย เป็นสื่อแรกที่ติดต่อขอสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน อันเป็นแนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน เนื่องจากก่อนหน้านี้ สำนักข่าวไทยได้นำเสนอข่าวสืบสวนสอบสวนเปิดประเด็นทุนนอมินีข้ามชาติบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2569 ที่พบว่ามีการตั้งชาบัด และการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนชาวไทย
จากนั้นได้ขยายผลทำข่าวและสกู๊ปข่าวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ตามลำดับ และยังเป็นสำนักข่าวแรกที่เปิดประเด็นว่า นายทุนใหญ่ของชาบัด และธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดสำคัญของไทยนั้นได้รับสัญชาติไทยจากกระทรวงมหาดไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยทีมข่าวสำนักข่าวไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ดังกล่าว พบว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการกล่าวหาพาดพิงต่อสำนักข่าวไทย ว่าเป็นการรับงานประชาสัมพันธ์มาจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย โดยเฉพาะการแสดงความเห็นในโลกออนไลน์และการขยายผลจากสื่อบางสำนัก ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และเกียรติภูมิในวิชาชีพของสำนักข่าวไทยที่ยึดถือมาโดยตลอด
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สำนักข่าวไทยจึงขอยืนยันว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น และจะยังคงยืนหยัดในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในการติดตาม ตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านในประเด็นทุนนอมินีข้ามชาติ ที่กำลังเป็นที่ห่วงใยของสาธารณชนต่อไป
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