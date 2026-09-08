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สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 17:09 น.
สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล

8 กันยายน สำนักข่าวไทย แถลงการณ์ เรื่อง กรณีถูกกล่าวหาพาดพิงว่ารับงานประชาสัมพันธ์สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

ตามที่สำนักข่าวไทยได้ออกอากาศเผยแพร่ข่าวการสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 โดยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวไทย ซึ่งมีคำถามต่อมุมมองในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ผู้พำนักระยะยาว การทำธุรกิจของชาวอิสราเอลในประเทศไทย รวมถึงศาสนสถาน (Chabad) ตลอดจนแนวทางดำเนินการและความร่วมมือกับทางการไทยจากปัญหาดังกล่าว

สำนักข่าวไทย เป็นสื่อแรกที่ติดต่อขอสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน อันเป็นแนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน เนื่องจากก่อนหน้านี้ สำนักข่าวไทยได้นำเสนอข่าวสืบสวนสอบสวนเปิดประเด็นทุนนอมินีข้ามชาติบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2569 ที่พบว่ามีการตั้งชาบัด และการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนชาวไทย

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จากนั้นได้ขยายผลทำข่าวและสกู๊ปข่าวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ตามลำดับ และยังเป็นสำนักข่าวแรกที่เปิดประเด็นว่า นายทุนใหญ่ของชาบัด และธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดสำคัญของไทยนั้นได้รับสัญชาติไทยจากกระทรวงมหาดไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยทีมข่าวสำนักข่าวไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ดังกล่าว พบว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการกล่าวหาพาดพิงต่อสำนักข่าวไทย ว่าเป็นการรับงานประชาสัมพันธ์มาจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย โดยเฉพาะการแสดงความเห็นในโลกออนไลน์และการขยายผลจากสื่อบางสำนัก ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และเกียรติภูมิในวิชาชีพของสำนักข่าวไทยที่ยึดถือมาโดยตลอด
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สำนักข่าวไทยจึงขอยืนยันว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น และจะยังคงยืนหยัดในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในการติดตาม ตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านในประเด็นทุนนอมินีข้ามชาติ ที่กำลังเป็นที่ห่วงใยของสาธารณชนต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 17:09 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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