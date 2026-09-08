หมอของขวัญ เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเพจประมูลแบรนด์เนม หลอกโอนเงิน 5 หมื่น
หมอของขวัญ ไม่รอด! โพสต์เตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้างเพจประมูลแบรนด์เนมหรู ทำเงิน 5 หมื่นหายเกลี้ยง อุทาหรณ์คนโอนไว
ถึงกับต้องรีบออกมาโพสต์เตือนภัยในทันทีหลังเกิดเหตุ สำหรับ หมอของขวัญ ที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะหลงเชื่อกลลวงของแก๊งมิจฉาชีพ จนสูญเงินครึ่งแสนไปอย่างง่ายดาย โดยหลังจากที่หมอของขวัญ ระบุข้อความผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก Doctorkatekate ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณหมอกันยกใหญ่ ว่า “นักปราชญ์ยังรู้พรั้ง ขอบคุณคุณหมอที่มาโพสต์เตือน”
“มะกี้ชั้นถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินไป 50,000 จ้าาา มิจจี้ปลอมเป็นร้านค้าแบบมีหน้าร้าน น่าเชื่อถือ เพจคนตามเป็นแสน (รูปในเม้นท์) ประมูลแบรนด์เนม นาฬิกา ข้าพเจ้าก็ไปใส่ราคาเล่น ๆ มันก็เด้งแมสเสจมาว่าจบประมูลที่เรา หมอของขวัญซะอย่าง โอนอย่างไว สุดท้ายโทรไปถามที่ร้าน ร้านบอกคุณถูกหลอกแล้ว (แล้วทำไมตรูไม่โทรก่อนโอนฟระ) ก็ลงเป็นอุทธาหรณ์แล้วกันนะจ้ะ อย่าโง่ว์เหมือนข้าพเจ้า แต่ถ้าโง่ไปแล้วก็ปฏิบัติดังนี้
-ติดต่อธนาคารให้เร็วที่สุด (นี่ขนาดเราใช้RM private bank แล้วยังคิดว่าอายัดไม่ทันเลย)
-โทร 1441 แจ้งความออนไลน์
– รวบรวมหลักฐานไปแจ้งสน.ในพื้นที่
-ทำใจค่ะ จบ
งือออออออออออ”
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อ้างอิงจาก : FB Doctorkatekate
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