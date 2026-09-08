บันเทิง

หมอของขวัญ เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเพจประมูลแบรนด์เนม หลอกโอนเงิน 5 หมื่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 17:31 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 17:33 น.

หมอของขวัญ ไม่รอด! โพสต์เตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้างเพจประมูลแบรนด์เนมหรู ทำเงิน 5 หมื่นหายเกลี้ยง อุทาหรณ์คนโอนไว

ถึงกับต้องรีบออกมาโพสต์เตือนภัยในทันทีหลังเกิดเหตุ สำหรับ หมอของขวัญ ที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะหลงเชื่อกลลวงของแก๊งมิจฉาชีพ จนสูญเงินครึ่งแสนไปอย่างง่ายดาย โดยหลังจากที่หมอของขวัญ ระบุข้อความผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก Doctorkatekate ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณหมอกันยกใหญ่ ว่า “นักปราชญ์ยังรู้พรั้ง ขอบคุณคุณหมอที่มาโพสต์เตือน”

“มะกี้ชั้นถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินไป 50,000 จ้าาา มิจจี้ปลอมเป็นร้านค้าแบบมีหน้าร้าน น่าเชื่อถือ เพจคนตามเป็นแสน (รูปในเม้นท์) ประมูลแบรนด์เนม นาฬิกา ข้าพเจ้าก็ไปใส่ราคาเล่น ๆ มันก็เด้งแมสเสจมาว่าจบประมูลที่เรา หมอของขวัญซะอย่าง โอนอย่างไว สุดท้ายโทรไปถามที่ร้าน ร้านบอกคุณถูกหลอกแล้ว (แล้วทำไมตรูไม่โทรก่อนโอนฟระ) ก็ลงเป็นอุทธาหรณ์แล้วกันนะจ้ะ อย่าโง่ว์เหมือนข้าพเจ้า แต่ถ้าโง่ไปแล้วก็ปฏิบัติดังนี้

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-ติดต่อธนาคารให้เร็วที่สุด (นี่ขนาดเราใช้RM private bank แล้วยังคิดว่าอายัดไม่ทันเลย)

-โทร 1441 แจ้งความออนไลน์

– รวบรวมหลักฐานไปแจ้งสน.ในพื้นที่

-ทำใจค่ะ จบ

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งือออออออออออ”

หมอของขวัญ เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเพจประมูลแบรนด์เนม หลอกโอนเงิน 5 หมื่น-1

ชาวเน็ตคอมเมนต์ ชาวเน็ตคอมเมนต์-1

หมอของขวัญ
ภาพจาก Facebook : Doctorkatekate

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อ้างอิงจาก : FB Doctorkatekate

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 17:31 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 17:33 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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