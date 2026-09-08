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สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 21:02 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 21:03 น.
สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา

โคตรตำนาน ซาราห์ โอเพนดี รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขยูกันดา สวมฮิญาบปิดบังใบหน้า นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าโรงพยาบาลรัฐ หลังประชาชนร้องเรียนเรื่องเรียกเก็บค่าบริการ ก่อนจับพิรุธได้คาหนังคาเขา เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกเงินจากตัวเอง

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน 2560 เกิดปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตที่ทำเอาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตั้งตัวไม่ทัน เมื่อ ซาราห์ อาเชียง โอเพนดี (Sarah Achieng Opendi) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายกิจการทั่วไปของยูกันดาในขณะนั้น ปลอมตัวเป็นผู้ป่วยเพื่อจับทุจริตด้วยตัวเอง

ก่อนหน้านี้ โอเพนดีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า เจ้าหน้าที่บางคนของโรงพยาบาลมิตรภาพนากูรู-จีน หรือ Naguru-China Friendship Hospital ในกรุงกัมปาลา เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย แลกกับบริการที่โรงพยาบาลรัฐควรให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

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แทนที่จะส่งหนังสือสอบถามหรือแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมให้ทุกฝ่ายเตรียมต้อนรับ รัฐมนตรีเลือกสวมฮิญาบและผ้าคลุมหน้า ปิดบังตัวตนให้เหมือนผู้ป่วยทั่วไป ก่อนนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือที่ชาวยูกันดาเรียกว่า “โบดาโบดา” ไปถึงโรงพยาบาลในเวลาประมาณ 10.00 น.

ภารกิจนี้จึงไม่ต่างจากการส่งสายลับเข้าไปตรวจระบบ เพียงแต่สายลับคนนั้นเป็นรัฐมนตรีตัวจริง และไม่มีใครในโรงพยาบาลรู้ล่วงหน้า

เมื่อเดินทางถึงแผนกผู้ป่วยนอก โอเพนดีแจ้งว่ามีอาการผิดปกติบริเวณช่องท้อง จากนั้นทำตามขั้นตอนเหมือนผู้ป่วยคนอื่น ตั้งแต่ซื้อสมุดแบบฝึกหัดขนาด 32 หน้า เพื่อใช้เป็นสมุดบันทึกประวัติการรักษา ไปจนถึงรอเข้าพบแพทย์ตามลำดับ

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หลังตรวจอาการ แพทย์แนะนำให้เธอตรวจเพิ่มเติมหลายรายการ เช่น การทำงานของตับ ระดับน้ำตาลในเลือด และไวรัสตับอักเสบบี ก่อนส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล

เมื่อมาถึงห้องแล็บ นักเทคนิคการแพทย์ชื่อ แอนดรูว์ คาลูเล เรียกเงินจำนวน 150,000 ชิลลิงยูกันดา หรือประมาณ 1.3 พันบาท เพื่อแลกกับการตรวจตามรายการที่แพทย์สั่ง

โอเพนดีแสดงบทบาทคนไข้ต่อไป บอกว่ามีเงินไม่ครบและยื่นให้ก่อน 100,000 ชิลลิง พร้อมขอชำระส่วนที่เหลือภายหลัง นักเทคนิคการแพทย์จึงให้ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์แก่เธอไว้สำหรับติดต่อกลับ

เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้น เพราะผู้ช่วยพยาบาลชื่อ คริสติน นามันดา เรียกเงินเพิ่มอีก 5,000 ชิลลิง เพื่อจัดหาแถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด อ้างว่าอุปกรณ์ดังกล่าวหมดจากคลังของโรงพยาบาล แต่สามารถนำมาให้ได้หากจ่ายเงิน

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เงินที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองเรียกจากผู้ป่วยปลอมรวมเป็น 155,000 ชิลลิงยูกันดา ในจำนวนนี้โอเพนดีจ่ายไปจริงอย่างน้อย 105,000 ชิลลิง ก่อนยุติการปลอมตัว แล้วเปิดเผยฐานะรัฐมนตรี

ตำรวจเข้าควบคุมเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องเรียกรับเงินจากผู้ป่วยทันที

เมื่อตรวจค้นตัวผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่พบเงินประมาณ 87,300 ชิลลิง ซึ่งเชื่อว่าเก็บมาจากผู้ป่วยหลายคน โอเพนดีสามารถระบุธนบัตรที่ตนจ่ายไปได้ เพราะทีมงานจดหมายเลขธนบัตรไว้ล่วงหน้า หลักฐานจึงแน่นชนิดเถียงลำบาก

สตีเฟน คเยบัมเบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวชื่นชมปฏิบัติการของรัฐมนตรี พร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เก็บเงินจากผู้ป่วยโดยพลการ

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โรงพยาบาลมีทั้งบริการฟรีและบริการแบบเสียค่าใช้จ่าย หากผู้ป่วยเลือกใช้บริการในส่วนที่ต้องชำระเงิน เจ้าหน้าที่การเงินต้องออกใบเสร็จให้อย่างถูกต้อง การรับเงินโดยตรงจากผู้ป่วยจึงไม่ใช่ขั้นตอนปกติ

ด้านนักเทคนิคการแพทย์กล่าวขอโทษโอเพนดี พร้อมชี้แจงว่าโรงพยาบาลขาดแถบทดสอบและน้ำยาหลายชนิดที่จำเป็นต่อการตรวจ ขณะที่ผู้บริหารโรงพยาบาลยอมรับว่าองค์การคลังเวชภัณฑ์แห่งชาติยังจัดส่งอุปกรณ์บางรายการมาไม่ครบ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางรายยังให้ข้อมูลกับสื่อท้องถิ่นว่า บุคลากรต้องทำงานท่ามกลางทรัพยากรจำกัดและได้รับค่าตอบแทนต่ำ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงพยาบาลยืนยันว่าปัญหาด้านงบประมาณไม่เปิดทางให้เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยโดยไม่มีใบเสร็จ

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โอเพนดีประกาศว่าจะส่งตัวเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเข้าสู่กระบวนการของศาลต่อต้านการทุจริต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว โอเพนดีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขในปี 2562 และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยฝ่ายพัฒนาแร่ ก่อนทำหน้าที่ผู้แทนหญิงประจำเขตโทรโรในรัฐสภาชุดที่ 11 ระหว่างปี 2564-2569

ในการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2569 เธอแพ้ให้แก่แองเจลลา อาคอธ ผู้สมัครอิสระเพียง 35 คะแนน โดยโอเพนดีได้ 78,507 คะแนน ส่วนอาคอธได้ 78,542 คะแนน เธอยื่นคัดค้านผลเลือกตั้ง ขอให้มีการนับคะแนนใหม่ แต่ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

แม้เหตุการณ์จะผ่านมาเกือบ 9 ปี เรื่องของรัฐมนตรีที่ยอมสวมบทคนไข้และเข้าไปสัมผัสระบบบริการจริงด้วยตัวเองยังถูกนำกลับมาเล่าต่อ เพราะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็พบพฤติกรรมแบบเดียวกับที่ประชาชนร้องเรียนมานาน

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ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 21:02 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 21:03 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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