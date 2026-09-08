บันเทิง

ย้อนฟัง น้องบี๋ โต้ดราม่า “พี่ตี๋” นอกใจ วอนอย่าโยงมั่ว เลิกกันแต่ร่วมงานได้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 17:47 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 17:49 น.
น้องบี๋ เบรกดราม่าชาวเน็ตโยง พี่ตี๋ นอกใจ

น้องบี๋ เบรกดราม่าชาวเน็ตโยงปม “พี่ตี๋” นอกใจ หลังจบรัก 10 ปี วอนอย่าโยงมั่ว แจงโพสต์เศร้าเป็นแค่คอนเทนต์คนโสด แม้สถานะเปลี่ยนแต่ยังร่วมงานกันได้เสมอ

หลังยุติความสัมพันธ์รัก 10 ปี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง น้องบี๋ จากช่อง พี่ตี๋กับน้องบี๋ ออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่า เมื่อมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุที่ทั้งสองคนเลิกรากัน

ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนประกาศลดสถานะจากคนรักเหลือเพียงพี่น้องและพาร์ตเนอร์ทำงาน หลังจากทำคอนเทนต์ร่วมกันมานานกว่า 7 ปี แฟนคลับหลายคนรู้สึกใจหายและกังวลว่าจะไม่ได้เห็นทั้งคู่ร่วมเฟรมกันอีก ทั้งสองอธิบายว่า น้องบี๋จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ส่วนพี่ตี๋ยังคงทำคลิปสนุกสนานอยู่ที่ประเทศไทย ช่องจะนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายขึ้น เป็นคลิปเดี่ยวของแต่ละคนสลับกันไป ขอร้องแฟนคลับอย่าแบ่งแยกฝ่ายหรือเลิกติดตาม

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น้องบี๋
ภาพจาก : banabiebie

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 น้องบี๋โพสต์ภาพวิวภูเขาที่ต่างประเทศผ่าน TikTok banabiebie มีชาวเน็ตเข้ามาแซวว่า “เขาไม่รัก” เธอตอบกลับแบบหยอกล้อว่า “พูดอะไร ยั่วโมโหนะเนี่ย” จากนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาถามตรง ๆ ว่า “พี่ตี๋นอกใจหรอคะ อันนี้ไม่ทราบจริง ๆ เพราะเห็นแววตาน้องบี๋เศร้าตลอด ตาบวมด้วยค่ะ”

ทันทีที่เห็นคอมเมนต์ น้องบี๋รีบเข้ามาตอบยุติข่าวลือ ระบุว่า “พี่จ๋าาา อย่าโยงกันมั่วเด้อ เรื่องคอนเทนต์ มันไม่เกี่ยวกับพี่ตี๋นะคะ เป็นมุกตลก ๆ ของคนโสดและสวยมากค่าาา ขอบคุณมาก ๆ ค่ะพี่ ๆ ที่รักพี่ตี๋กับน้องบี๋ แม้สถานะจะเปลี่ยนไป อย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าเรายังร่วมงานกันได้จ้ะ และถ้ามีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกในอนาคตอันไกลก็คิดว่าจะมีคลิปคู่ให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะจ๊ะ”

น้องบี๋ เบรกดราม่าชาวเน็ตโยง พี่ตี๋ นอกใจ
ภาพจาก : banabiebie

ล่าสุดเกิดประเด็นดราม่าขึ้นอีกครั้งเมื่อน้องบี๋รีโพสต์ข้อความเศร้าผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า “ทุกความลับมีเวลาเฉลยที่เหมาะสม” และ “บางคนกำลังแตกสลาย แต่ยังตอบข้อความของคนอื่นด้วยประโยคที่แสนอบอุ่น” แฟนคลับหลายคนคาดเดาว่าข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเลิกราหรือไม่

น้องบี๋ เบรกดราม่าชาวเน็ตโยง พี่ตี๋ นอกใจ-2
ภาพจาก : banabiebie
น้องบี๋ รีโพสต์
ภาพจาก Instagram : banabiebie
น้องบี๋ โพสต์ไอจี
ภาพจาก Instagram : banabiebie
น้องบี๋โพสต์ไอจี-2
ภาพจาก Instagram : banabiebie
พี่ตี๋ส่งน้องบี๋ไปต่างประเทศ
ภาพจาก Instagram : banabiebie
พี่ตี๋และน้องบี๋
ภาพจาก Instagram : banabiebie
น้องบี๋
ภาพจาก Instagram : banabiebie
@banabiebie7 โดนทุกดอก!!บอกเอฟซี #น้องบี๋ไปไหน ♬ original sound – Bentleyb2331

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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