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แฟนเก่า แฉแหลกยูทูบเบอร์ดัง ทำติดเชื้อ HPV-หนองในเทียม ช้ำหนักต้องพบจิตแพทย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 22:46 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 22:46 น.
แฟนเก่า แฉแหลกยูทูบเบอร์ดัง ทำติดเชื้อ HPV-หนองในเทียม ช้ำหนักต้องพบจิตแพทย์

เซียวอี แฉแหลกเลิกยูทูบเบอร์ดัง โจแมน ตรวจพบติดเชื้อ HPV และหนองในเทียม ช้ำหนักโร่พบจิตแพทย์

เซียวอี อดีตแฟนสาวของ โจแมน (Joeman) ยูทูบเบอร์ชาวไต้หวันชื่อดังระดับล้านซับ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย เปิดเผยเรื่องราวหลังยุติความสัมพันธ์ ว่าตลอดเวลา 2 ปีที่คบหากัน เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าต่างฝ่ายต่างมีคู่ครองคนเดียว ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น

หลังจากเลิกรากัน เซียวอีตัดสินใจไปตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผลตรวจพบว่าเธอติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ 53 เชื้อคลาไมเดียหรือหนองในเทียม ปัจจุบันแพทย์สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาเชื้อหนองในเทียม แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ครบ 3 เข็ม พร้อมนัดตรวจติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เซียวอียอมรับว่าสภาพร่างกาย จิตใจ ได้รับความกดดันอย่างหนักจากเรื่องนี้

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ก่อนหน้านี้ โจแมนหยุดพักการทำงานไปราว 2 สัปดาห์จากประเด็นความสัมพันธ์ส่วนตัว ก่อนกลับมาลงคลิปใหม่ทางช่อง ยูนิ (Yuni) ผู้จัดการส่วนตัวของโจแมน ได้พูดเล่นในคลิปทำนองว่า ห้ามใส่เสื้อกันฝน คำพูดดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้เซียวอีอย่างมาก ออกมาวิจารณ์ว่าเป็นการเหยียบย่ำ ซ้ำเติมผู้เสียหาย

นอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพ เซียวอียังถูกแฟนคลับฝ่ายชาย ชาวเน็ตบางกลุ่มตามคอมเมนต์โจมตี เสียดสีด้วยถ้อยคำหยาบคาย พาดพิงประเด็นเรื่องการนอกใจ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรง เธอตัดสินใจเข้าพบจิตแพทย์ รับประทานยารักษาอาการเครียด พร้อมระบายความรู้สึกว่า ความจริงที่เพิ่งมารู้หลังเลิกรากันกลายเป็นบาดแผลติดตัวไปตลอดชีวิต ทุกวันเหมือนตกนรก คำพูดล้อเลียนที่คนอื่นมองเป็นเรื่องตลก คือความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน

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ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 22:46 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 22:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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