อาลัย อินฟลูฯ ดัง วัย 26 เสียชีวิตขณะนอนหลับ ครอบครัวใจสลาย ไร้สัญญาณเตือน
แฟนคลับอาลัย อินฟลูเอนเซอร์และนักแสดงหนุ่มชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 26 ปี ขณะนอนหลับ ครอบครัวใจสลาย ไร้สัญญาณเตือน
วงการบันเทิงสิงคโปร์ต้องพบกับข่าวเศร้าครั้งใหญ่ เมื่อ วิลเฟรด ลี (Wilfred Lee) นักแสดงและคอนเทนต์ครีเอเตอร์หนุ่มดาวรุ่ง ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันในวัยเพียง 26 ปี
ครอบครัวได้เปิดเผยข่าวเศร้าครั้งนี้ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม โดยคนในครอบครัวของวิลเฟรดระบุว่า เขาเสียชีวิตขณะนอนหลับและไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลย ทิ้งไว้เพียงความทรงจำของจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและร่าเริง เขาคือความภาคภูมิใจ และ ความสุข ที่จะอยู่ในหัวใจของทุกคนไปตลอดกาล
ทั้งนี้ทางครอบครัวจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ วิลเฟรด ลี (Wilfred Lee) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน ท่ามกลางความโศกเศร้าของเหล่าชาวเน็ต และแฟนคลับที่ทราบข่าว
วิลเฟรด ลี (Wilfred Lee) จบการศึกษาจากสาขาวิชาการละครประยุกต์และจิตวิทยา เขามีผลงานการแสดงโดดเด่น ได้แก่ ละครเวทีเรื่อง ‘Stories From The Heart’ และ ‘After Life’ ของ SRT รวมถึง ‘For My Highness’ ของ Toy Factory Productions นอกจากนั้น วิลเฟรด ยังเคยมีผลงานด้านโฆษณาให้กับองค์กรต่าง ๆ ด้วย เช่น มีเดียคอร์ป (Mediacorp), Land Transport Authority (LTA), Central Narcotics Bureau (CNB) และ SkillsFuture ตลอดจนผลงานละครโทรทัศน์เรื่อง ‘Sunny Side Up’ และ ‘People Like Us’
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อ้างอิงจาก : mustsharenews
ภาพจาก : IG wilfredlee
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