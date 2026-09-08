ระทึก! ชายคลั่งถือเหล็ก ปีนรั้วโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม ครูใจเด็ดไล่จับส่งตำรวจ
ระทึก! ชายคลั่งถือเหล็ก ปีนรั้วโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม ครูใจเด็ดไล่จับได้ทัน ก่อนส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่มีผู้บาดเจ็บ
ช่วงบ่ายวันนี้ (8 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก รับแจ้งเหตุชายคลุ้มคลั่งถือท่อนเหล็ก บุกปีนรั้วเข้าไปในโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณรั้วด้านข้างโรงเรียน ฝั่งหน้าวัดสามัคคีวัฒนา ถนนพิทักษ์ โดยผู้ก่อเหตุได้ปีนรั้วเข้ามาพร้อมกับถือท่อนเหล็กเป็นอาวุธ โชคดีที่คณะครูชายสังเกตเห็นเหตุการณ์ จึงรีบเข้าสกัดกั้นจนท่อนเหล็กหลุดจากมือ พร้อมทั้งช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้ได้สำเร็จก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังรับแจ้ง ส.ต.อ.นิติศาสตร์ วันเพ็ง และ ส.ต.ท.ธีร์ปพน จันเม้า เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 1 พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัย ได้เข้าตรวจสอบและรับตัวชายคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาล เพื่อประเมินอาการและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป เบื้องต้นเหตุการณ์นี้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
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