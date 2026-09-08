หวยลาว
ตรวจหวยลาว 8/9/69 ผลสลากพัฒนา 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันอังคาร
ตรวจหวยลาว 8 กันยายน 2569 ลุ้นผลสลากพัฒนา 6 ตัว พร้อมสถิติหวยลาวออกวันอังคารย้อนหลัง
คอหวยลาวเตรียมลุ้นโชคพร้อมกันในค่ำคืนนี้ กองสลาก สปป.ลาว จะออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดเพื่อตรวจผลรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย ซึ่งจะมีการออกรางวัลตั้งแต่เลข 6 ตัวลงมาถึงเลข 1 ตัว
ตรวจหวยลาว งวด 8 กันยายน 2569
- เลข 6 ตัว : 043743
- เลข 5 ตัว : 43743
- เลข 4 ตัว : 3743
- เลข 3 ตัว : 743
- เลข 2 ตัว : 43
- เลข 1 ตัว : 3
สถิติหวยลาวพัฒนาออกวันอังคาร
ผู้ที่กำลังมองหาแนวทางตัวเลขสามารถตรวจสอบสถิติหวยลาวพัฒนา ย้อนหลังในงวดที่ออกวันอังคารประกอบการตัดสินใจและลุ้นรับโชคในงวดนี้ ดังนี้
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|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|1/9/69
|8475
|475
|75
|5
|25/8/69
|6600
|600
|00
|0
|18/8/69
|8222
|222
|22
|2
|11/8/69
|9670
|670
|70
|0
|4/8/69
|7886
|886
|86
|6
|28/7/69
|0480
|480
|80
|0
|21/7/69
|6592
|592
|92
|2
|14/7/69
|1546
|546
|46
|6
|7/7/69
|9659
|659
|59
|9
|30/6/69
|8383
|383
|83
|3
|23/6/69
|5721
|721
|21
|1
|16/6/69
|5883
|883
|83
|3
|9/6/69
|5245
|245
|45
|5
|2/6/69
|3211
|211
|11
|1
|26/5/69
|2679
|679
|79
|9
|19/5/69
|0470
|470
|70
|0
|12/5/69
|4931
|931
|31
|1
|5/5/69
|7032
|032
|32
|2
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