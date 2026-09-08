หวยลาว

ตรวจหวยลาว 8/9/69 ผลสลากพัฒนา 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันอังคาร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 20:26 น.
ตรวจหวยลาว 9 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 8 กันยายน 2569 ลุ้นผลสลากพัฒนา 6 ตัว พร้อมสถิติหวยลาวออกวันอังคารย้อนหลัง

คอหวยลาวเตรียมลุ้นโชคพร้อมกันในค่ำคืนนี้ กองสลาก สปป.ลาว จะออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดเพื่อตรวจผลรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย ซึ่งจะมีการออกรางวัลตั้งแต่เลข 6 ตัวลงมาถึงเลข 1 ตัว

ตรวจหวยลาว งวด 8 กันยายน 2569

  • เลข 6 ตัว : 043743
  • เลข 5 ตัว : 43743
  • เลข 4 ตัว : 3743
  • เลข 3 ตัว : 743
  • เลข 2 ตัว : 43
  • เลข 1 ตัว : 3

สถิติหวยลาวพัฒนาออกวันอังคาร

ผู้ที่กำลังมองหาแนวทางตัวเลขสามารถตรวจสอบสถิติหวยลาวพัฒนา ย้อนหลังในงวดที่ออกวันอังคารประกอบการตัดสินใจและลุ้นรับโชคในงวดนี้ ดังนี้

โฆษณา
งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
1/9/69 8475 475 75 5
25/8/69 6600 600 00 0
18/8/69 8222 222 22 2
11/8/69 9670 670 70 0
4/8/69 7886 886 86 6
28/7/69 0480 480 80 0
21/7/69 6592 592 92 2
14/7/69 1546 546 46 6
7/7/69 9659 659 59 9
30/6/69 8383 383 83 3
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา ข่าวต่างประเทศ

สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา

42 นาที ที่แล้ว
ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน ข่าว

ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน

44 นาที ที่แล้ว
เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ แห่งแรก ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ เป็นแห่งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 9 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 8/9/69 ผลสลากพัฒนา 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันอังคาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องบี๋ เบรกดราม่าชาวเน็ตโยง พี่ตี๋ นอกใจ บันเทิง

ย้อนฟัง น้องบี๋ โต้ดราม่า “พี่ตี๋” นอกใจ วอนอย่าโยงมั่ว เลิกกันแต่ร่วมงานได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หมอของขวัญ เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเพจประมูลแบรนด์เนม หลอกโอนเงิน 5 หมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิงก์ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย EST Cola พบ Nxled ฟิลิปปินส์ นัดชิง PVL Invitational 2026 วอลเลย์บอล

ลิงก์ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย EST Cola พบ Nxled ฟิลิปปินส์ นัดชิง PVL Invitational 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล อนุมัติเพิ่มวงเงิน เยียวยา 240.75 ล้านบาท จากสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา ข่าว

รัฐบาล อนุมัติเพิ่มวงเงิน เยียวยา 240.75 ล้านบาท จากสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล ข่าว

สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อินฟลูฯ ดัง วัย 26 เสียชีวิตขณะนอนหลับ ครอบครัวใจสลาย ไร้สัญญาณเตือน ข่าว

อาลัย อินฟลูฯ ดัง วัย 26 เสียชีวิตขณะนอนหลับ ครอบครัวใจสลาย ไร้สัญญาณเตือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ชายคลั่งถือเหล็ก ปีนรั้วโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม ครูใจเด็ดไล่จับส่งตำรวจ ข่าว

ระทึก! ชายคลั่งถือเหล็ก ปีนรั้วโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม ครูใจเด็ดไล่จับส่งตำรวจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับได้แล้ว! ตม.คุมตัว “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย ข่าว

จับได้แล้ว! “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการยุติสอบสวนคิมซูฮยอน ปมคบคิมแซรนตอนเป็นผู้เยาว์ บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน พ้นมลทิน ยุติสอบปมคบหา “คิมแซรน” ตำรวจชี้หลักฐานไม่พอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาว อดีตประธานสโมสรฟุตซอลดัง โดนจับ โกงโควต้าสลาก เงินหมุนเวียนพันล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ฉาว อดีตประธานสโมสรฟุตซอลดัง โดนจับ โกงโควต้าสลาก เงินหมุนเวียนพันล้านบาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” นัดประชาชนลงถนน เดินแสดงพลังกดดัน กกต. ก่อนลงมติฮั้ว สว.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เลี้ยงโหด ยันไม่เคยทำร้ายผู้ป่วย อ้างตัวช้ำตั้งแต่แรก รับไม่ได้จบกายภาพ จำมาจากรพ. ข่าว

พี่เลี้ยงโหด ยันไม่เคยทำร้ายผู้ป่วย อ้างตัวช้ำตั้งแต่แรก รับไม่ได้จบกายภาพ จำมาจากรพ.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย พบ ไชนีสไทเป ชนะบวกกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ต.อ. พนมรุ้ง ไล่ล่าบิ๊กไบค์ทหารปิดบังทะเบียน ข่าว

ไม่รอด! ตำรวจไล่ล่าบิ๊กไบก์ซิ่งหนี ถูกเบียดล้ม ที่แท้เป็นทหาร จับได้ยอมรับผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาทั้งโซเชียล! กัปตันคนเนิร์ด ลองของ TH-AI Passport ถามว่า สว. คิดถึงสีอะไร ข่าว

ฮาทั้งโซเชียล! กัปตันคนเนิร์ด ลองของ TH-AI Passport ถามว่า สว. คิดถึงสีอะไร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท "หยาด" ในหนัง ธี่หยด บันเทิง

รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท “หยาด” ในหนัง ธี่หยด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว สุขภาพและการแพทย์

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง แผลเล็กผ่านคิ้ว ปลอดภัย ฟื้นตัวไว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระอาจารย์อภินันท์ หารือครู น้องลีโอ ถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่อยากไปโรงเรียน ข่าว

สุดสงสาร “น้องลีโอ” เด็กวัดยอดกตัญญู ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่ จนไม่อยากไปเรียน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

KTO แจงสถิติตัวเลขเรื่องร้องเรียนเที่ยวเกาหลี ไม่ได้เจาะจงแค่นักท่องเที่ยวไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ 'แอคหลุม' ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย หนุ่มหื่น จอดรถริมถนน เปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู ข่าว

เตือนภัย หนุ่มโรคจิต จอดรถเปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 20:26 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา

สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน

ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ แห่งแรก

เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ เป็นแห่งแรก

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
น้องบี๋ เบรกดราม่าชาวเน็ตโยง พี่ตี๋ นอกใจ

ย้อนฟัง น้องบี๋ โต้ดราม่า “พี่ตี๋” นอกใจ วอนอย่าโยงมั่ว เลิกกันแต่ร่วมงานได้

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
Back to top button