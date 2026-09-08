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จับได้แล้ว! “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 16:28 น.
จับได้แล้ว! ตม.คุมตัว “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย

จับได้แล้ว! ตม.คุมตัว “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย

วันที่ 8 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามควบคุมตัวนายเควิน ดิมิโน (Kevin Dimino) ชาวฝรั่งเศส ผู้ประกอบกิจการสวนสัตว์ Samui Exotic Park บนเกาะสมุยได้แล้ว หลังเจ้าหน้าที่ค้นหาตัวเพื่อแจ้งและดำเนินการตามคำสั่งเนรเทศ

หลังควบคุมตัว เจ้าหน้าที่นำตัวนายเควินไปยัง สภ.เกาะสมุย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนเตรียมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรและส่งกลับประเทศต้นทาง

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ก่อนหน้านี้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจสอบสวนสัตว์ของนายเควิน แต่พบว่ากิจการปิดเงียบ ไม่มีนักท่องเที่ยวหรือความเคลื่อนไหวของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 7 กันยายน นายเควินขับรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูเข้ามาจอดภายในสวนสัตว์ ก่อนลงจากรถมายืนสังเกตการณ์บริเวณด้านหน้าแล้วหายตัวไป ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตรวจสอบพื้นที่และติดตามความเคลื่อนไหว กระทั่งควบคุมตัวได้ในวันถัดมา

“อนุทิน” ลงนามคำสั่งเนรเทศ เควิน ดิมิโน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2354/2569 เมื่อวันที่ 7 กันยายน สั่งเนรเทศนายเควินออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยระบุว่า นายเควินมีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายร่างกาย ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติและศาสนาในกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงมีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน

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กระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเหตุหลายกรณี ทั้งการคุกคามบุคลากรของโรงเรียนสอนภาษา การทำร้ายชายชาวตุรกี การก่อความวุ่นวายในสถานที่เอกชน การมีปัญหากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนเหตุข่มขู่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินภายในประเทศ

กระทรวงยังกล่าวถึงการโพสต์ข้อความเชิญชวนให้ผู้ที่ต่อต้านคนบางสัญชาติมารวมตัวแสดงออกทางการเมืองและศาสนาที่สวนสัตว์ โดยพิจารณาว่าพฤติการณ์ทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เหตุเหล่านี้เป็นรายละเอียดประกอบคำสั่งจากฝ่ายปกครอง ส่วนความรับผิดทางอาญาของแต่ละเหตุยังต้องพิจารณาตามกระบวนการกฎหมาย

ศาลเคยปรับ 5,000 บาท คดีจราจร

คำสั่งเนรเทศยังอ้างถึงคำพิพากษาของศาลจังหวัดเกาะสมุย ซึ่งตัดสินให้นายเควินมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (4) มาตรา 43 (8) และมาตรา 158/1 วรรคสอง

ศาลพิพากษาปรับ 10,000 บาท ก่อนลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 5,000 บาท เนื่องจากจำเลยรับสารภาพและให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา พร้อมสั่งริบของกลางในคดี

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กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่า เมื่อรวมคำพิพากษาดังกล่าวกับพฤติการณ์อื่นแล้ว เข้าข่ายกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และความผาสุกของประชาชน จึงใช้อำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499 ออกคำสั่งให้เดินทางออกจากประเทศไทย

ยังมีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 7 วัน

แม้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายเควินไว้แล้ว แต่กฎหมายยังเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับทราบคำสั่ง

ระหว่างนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถควบคุมตัวผู้ถูกสั่งเนรเทศไว้ตามกฎหมาย เพื่อรอดำเนินการด้านเอกสาร การเดินทาง และการส่งตัวกลับประเทศต้นทาง หากไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือระงับการเนรเทศ

กรณีของนายเควินเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความขัดแย้งกับนายยาคอฟ โอฮะยอน (Yaacov Ohayon) ชาวอิสราเอลบนเกาะสมุย ซึ่งรัฐบาลมีคำสั่งเนรเทศออกจากประเทศไทยเช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่แยกสถานที่ควบคุมตัวทั้งสองคนเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าหรือเกิดข้อพิพาทซ้ำ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 16:28 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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