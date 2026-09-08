ข่าวต่างประเทศ

ติดกล้องวงจรปิดแค่ 2 ชั่วโมง เจ้าของบ้านเห็นภาพ รีบแจ้งตำรวจทันที

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 23:12 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 23:12 น.
ติดกล้องวงจรปิดแค่ 2 ชั่วโมง เจ้าของบ้านเห็นภาพ รีบแจ้งตำรวจทันที

หญิงจีนติดกล้องวงจรปิดจับอดีตเพื่อนบ้าน ย่องเข้าห้องฉกเงิน 5 ครั้ง สูญกว่า 1 แสนหยวน พร้อมเปิดอุทาหรณ์เตือนภัยจุดซ่อนกุญแจหน้าห้องที่ไม่ปลอดภัย

หญิงแซ่เฉิน พักอาศัยอยู่ในนครเฉิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน เกิดความรู้สึกผิดปกติต่อเนื่องนานหลายเดือน เมื่อสังเกตเห็นเงินสดที่เก็บไว้ไม่ตรงกับจำนวนที่จำได้ ทว่าไม่ได้สงสัยว่ามีคนบุกรุกเข้าบ้าน เพราะสภาพในบ้านยังคงเรียบร้อย ประตูหน้าต่างไม่มีร่องรอยการงัดแงะ ข้าวของไม่กระจัดกระจาย

ปกติเฉิน เจ้าของบ้าน แวะมาดูบ้านเพียงเดือนละสองครั้ง อีกทั้งยังแยกเงินสดเก็บไว้หลายจุด เมื่อพบยอดเงินไม่ตรง จึงคิดว่าตนเองอาจจำผิดพลาดไปเอง

โฆษณา

ความผิดปกติดำเนินไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม เฉินตัดสินใจตรวจนับทรัพย์สินอย่างละเอียดอีกครั้ง พบเงินสดหายไปจำนวนมากจนไม่อาจคิดเป็นความหลงลืมได้ จึงเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสถานีเต้าอี้ สังกัดสำนักงานตำรวจเขตใหม่เฉิ่นเป่ย

ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไร้ร่องรอยการรื้อค้น ตรวจสอบกล้องวงจรปิดส่วนกลางของชุมชนซ้ำหลายรอบ ไม่พบบุคคลแปลกหน้าน่าสงสัยเดินผ่านบริเวณบ้าน


การสืบสวนพบจุดน่าสนใจ ทรัพย์สินไม่ได้หายไปทั้งหมดในคราวเดียว แต่ทยอยหายไปทีละส่วน ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะคุ้นเคยกับสภาพภายในบ้านเป็นอย่างดี การขโมยทีละน้อยทำให้เจ้าของบ้านจับสังเกตได้ยาก เมื่อลงมือสำเร็จหลายครั้งโดยไม่มีใครจับพิรุธได้ ผู้ก่อเหตุย่อมมีโอกาสย้อนกลับมาอีก เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้เฉินวางสิ่งของไว้ที่เดิม ติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไว้เฝ้าดูความเคลื่อนไหว

แผนการนี้เห็นผลรวดเร็วเกินคาด หลังติดตั้งกล้องเสร็จเพียงสองชั่วโมงครึ่ง เฉินได้รับสัญญาณแจ้งเตือน พบชายคนหนึ่งเปิดประตูเดินเข้ามาในบ้าน จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีว่า “มีคนเปิดประตูเข้ามาในบ้านฉัน!”

โฆษณา

ตำรวจรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุ บุกเข้าไปในห้องนอน พบชายคนหนึ่งกำลังนั่งยองอยู่หน้าตู้เสื้อผ้า เตรียมลงมือค้นทรัพย์สิน ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวไว้ทันควัน

การจับกุมครั้งนี้คลี่คลายปริศนาที่ค้างคามานานหลายเดือน ผู้ก่อเหตุไม่ใช่คนแปลกหน้า แต่เป็นชายแซ่หลี่ อดีตเพื่อนบ้านของเฉิน ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ หลี่บังเอิญเห็นคนในครอบครัวของเฉินหยิบกุญแจห้องออกมาจากตู้เก็บรองเท้าบริเวณทางเดินหน้าห้อง จึงจำตำแหน่งไว้ แอบนำกุญแจมาไขเข้าบ้านเรื่อยมา

หลี่ใช้กุญแจจริงไขประตูบ้านอย่างง่ายดาย ระมัดระวังไม่แตะต้องข้าวของให้ผิดสังเกต หยิบเงินไปเพียงบางส่วน ทำให้เจ้าของบ้านเข้าใจผิดคิดว่าตนเองจำยอดเงินคลาดเคลื่อน ผลการสอบสวนพบว่าหลี่แอบลักลอบเข้าบ้านหลังนี้ถึง 5 ครั้ง ขโมยเงินสดไปรวมประมาณ 103,000 หยวน ตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ตามกฎหมาย

โฆษณา

ตำรวจฝากเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเก็บเงินสดจำนวนมากไว้ในบ้าน ไม่ควรซ่อนกุญแจสำรองไว้ในจุดที่คนภายนอกมองเห็นหรือหยิบจับได้ง่าย สำหรับบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยประจำ การติดตั้งกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจะช่วยตรวจจับความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ติดกล้องวงจรปิดแค่ 2 ชั่วโมง เจ้าของบ้านเห็นภาพ รีบแจ้งตำรวจทันที ข่าวต่างประเทศ

ติดกล้องวงจรปิดแค่ 2 ชั่วโมง เจ้าของบ้านเห็นภาพ รีบแจ้งตำรวจทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเก่า แฉแหลกยูทูบเบอร์ดัง ทำติดเชื้อ HPV-หนองในเทียม ช้ำหนักต้องพบจิตแพทย์ ข่าวต่างประเทศ

แฟนเก่า แฉแหลกยูทูบเบอร์ดัง ทำติดเชื้อ HPV-หนองในเทียม ช้ำหนักต้องพบจิตแพทย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน &quot;โอ อินฮเย&quot; อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบุลลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง บันเทิง

ถอดบทเรียน “โอ อินฮเย” อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบุลลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา ข่าวต่างประเทศ

สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน ข่าว

ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ แห่งแรก ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ เป็นแห่งแรก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 9 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 8/9/69 ผลสลากพัฒนา 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันอังคาร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องบี๋ เบรกดราม่าชาวเน็ตโยง พี่ตี๋ นอกใจ บันเทิง

ย้อนฟัง น้องบี๋ โต้ดราม่า “พี่ตี๋” นอกใจ วอนอย่าโยงมั่ว เลิกกันแต่ร่วมงานได้

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หมอของขวัญ เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเพจประมูลแบรนด์เนม หลอกโอนเงิน 5 หมื่น

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิงก์ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย EST Cola พบ Nxled ฟิลิปปินส์ นัดชิง PVL Invitational 2026 วอลเลย์บอล

ลิงก์ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย EST Cola พบ Nxled ฟิลิปปินส์ นัดชิง PVL Invitational 2026

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล อนุมัติเพิ่มวงเงิน เยียวยา 240.75 ล้านบาท จากสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา ข่าว

รัฐบาล อนุมัติเพิ่มวงเงิน เยียวยา 240.75 ล้านบาท จากสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล ข่าว

สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อินฟลูฯ ดัง วัย 26 เสียชีวิตขณะนอนหลับ ครอบครัวใจสลาย ไร้สัญญาณเตือน ข่าว

อาลัย อินฟลูฯ ดัง วัย 26 เสียชีวิตขณะนอนหลับ ครอบครัวใจสลาย ไร้สัญญาณเตือน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ชายคลั่งถือเหล็ก ปีนรั้วโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม ครูใจเด็ดไล่จับส่งตำรวจ ข่าว

ระทึก! ชายคลั่งถือเหล็ก ปีนรั้วโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม ครูใจเด็ดไล่จับส่งตำรวจ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับได้แล้ว! ตม.คุมตัว “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย ข่าว

จับได้แล้ว! “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการยุติสอบสวนคิมซูฮยอน ปมคบคิมแซรนตอนเป็นผู้เยาว์ บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน พ้นมลทิน ยุติสอบปมคบหา “คิมแซรน” ตำรวจชี้หลักฐานไม่พอ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาว อดีตประธานสโมสรฟุตซอลดัง โดนจับ โกงโควต้าสลาก เงินหมุนเวียนพันล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ฉาว อดีตประธานสโมสรฟุตซอลดัง โดนจับ โกงโควต้าสลาก เงินหมุนเวียนพันล้านบาท

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” นัดประชาชนลงถนน เดินแสดงพลังกดดัน กกต. ก่อนลงมติฮั้ว สว.

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เลี้ยงโหด ยันไม่เคยทำร้ายผู้ป่วย อ้างตัวช้ำตั้งแต่แรก รับไม่ได้จบกายภาพ จำมาจากรพ. ข่าว

พี่เลี้ยงโหด ยันไม่เคยทำร้ายผู้ป่วย อ้างตัวช้ำตั้งแต่แรก รับไม่ได้จบกายภาพ จำมาจากรพ.

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย พบ ไชนีสไทเป ชนะบวกกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ต.อ. พนมรุ้ง ไล่ล่าบิ๊กไบค์ทหารปิดบังทะเบียน ข่าว

ไม่รอด! ตำรวจไล่ล่าบิ๊กไบก์ซิ่งหนี ถูกเบียดล้ม ที่แท้เป็นทหาร จับได้ยอมรับผิด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาทั้งโซเชียล! กัปตันคนเนิร์ด ลองของ TH-AI Passport ถามว่า สว. คิดถึงสีอะไร ข่าว

ฮาทั้งโซเชียล! กัปตันคนเนิร์ด ลองของ TH-AI Passport ถามว่า สว. คิดถึงสีอะไร

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท &quot;หยาด&quot; ในหนัง ธี่หยด บันเทิง

รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท “หยาด” ในหนัง ธี่หยด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว สุขภาพและการแพทย์

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง แผลเล็กผ่านคิ้ว ปลอดภัย ฟื้นตัวไว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระอาจารย์อภินันท์ หารือครู น้องลีโอ ถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่อยากไปโรงเรียน ข่าว

สุดสงสาร “น้องลีโอ” เด็กวัดยอดกตัญญู ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่ จนไม่อยากไปเรียน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 23:12 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 23:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถอดบทเรียน &quot;โอ อินฮเย&quot; อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบุลลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง

ถอดบทเรียน “โอ อินฮเย” อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบุลลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
ตรวจหวยลาว 9 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 8/9/69 ผลสลากพัฒนา 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันอังคาร

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
น้องบี๋ เบรกดราม่าชาวเน็ตโยง พี่ตี๋ นอกใจ

ย้อนฟัง น้องบี๋ โต้ดราม่า “พี่ตี๋” นอกใจ วอนอย่าโยงมั่ว เลิกกันแต่ร่วมงานได้

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569

หมอของขวัญ เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเพจประมูลแบรนด์เนม หลอกโอนเงิน 5 หมื่น

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
Back to top button