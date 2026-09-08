ฉาว อดีตประธานสโมสรฟุตซอลดัง โดนจับ โกงโควต้าสลาก เงินหมุนเวียนพันล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมอดีตประธานสโมสรฟุตซอลชื่อดัง หลังร่วมกันแอบอ้างโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลหลอกลวงประชาชน มูลค่าความเสียหายสูงถึง 636 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนในบัญชีนับพันล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นำกำลังเข้าจับกุม นายอักษกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาและศาลแขวงชลบุรี รวม 3 หมายจับ ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน, ร่วมกันปลอมและใช้ตัวเงิน (เช็ค) ปลอม และร่วมกันฉ้อโกง โดยสามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนซอยลำลูกกา 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สืบเนื่องจากผู้ต้องหาพร้อมพวกมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและประชาชนทั่วไป โดยแอบอ้างว่าสามารถจัดหาโควตาสลากฯ ได้ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดฉบับละ 1-2 บาท พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการนำบัตรพนักงาน เอกสารสัญญา และภาพถ่ายเกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาอวดอ้าง เพื่อชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนและโอนเงินจอง ในช่วงแรกกลุ่มผู้ต้องหาได้ส่งมอบสลากฯ ให้จริงบางส่วนเพื่อสร้างความไว้วางใจ จนผู้เสียหายหลงเชื่อระดมเงินมาลงทุนเพิ่มขึ้น แต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับสลากฯ ตามกำหนด เมื่อผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงรวมตัวเข้าแจ้งความดำเนินคดี
จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้เสียหายหลายรายรวบรวมเงินมาร่วมลงทุน จนเกิดความเสียหายรวมสูงถึง 636 ล้านบาท ทั้งยังพบเงินหมุนเวียนในบัญชีที่เกี่ยวข้องหลายพันล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบแล้วราว 60 ล้านบาท
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า นายอักษกรได้กบดานหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จึงลงพื้นที่เฝ้าติดตามจนสามารถจับกุมตัวไว้ได้ เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
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ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย