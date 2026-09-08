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เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ เป็นแห่งแรก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 20:01 น.
เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ แห่งแรก

เกาหลีเหนือ-รัสเซีย จัดพิธี เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ เป็นแห่งแรก ระยะทาง 1 กิโลเมตร หวังการค้า-ท่องเที่ยว

รัฐบาลรัสเซียและเกาหลีเหนือเปิดใช้งานสะพานรถยนต์ข้ามพรมแดนแห่งแรกเหนือแม่น้ำตูเมนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนบุคลากร การท่องเที่ยว และการค้าระหว่างสองประเทศ

โครงการก่อสร้างสะพานความยาว 1 กิโลเมตรใช้เวลา 495 วัน นับตั้งแต่เริ่มลงเสาเข็มในเดือนเมษายน 2025 จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน เดินทางเยือนกรุงเปียงยางในปี 2024 และลงนามสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกับนายคิม จองอึน พิธีเปิดสะพานจัดขึ้นผ่านระบบวิดีโอลิงก์ โดยมีมิคาอิล มิชุสติน นายกรัฐมนตรีรัสเซีย และพัค แทซอง นายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือร่วมเป็นประธาน

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สำนักข่าวของทางการรัสเซียรายงานว่า สะพานสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 300 คัน และประชาชน 2,323 คนต่อวัน โดยรัฐบาลเตรียมใช้ขนส่งสินค้าในช่วงแรก ก่อนเปิดให้บุคคลทั่วไปสัญจรในช่วงปลายปีนี้

สะพานถนนแห่งแรกเชื่อมระหว่างประเทศรัสเซียและเกาหลีเหนือข้ามแม่น้ำตูเมน
ในภาพที่เผยแพร่โดยรัฐบาลภูมิภาคพรีมอร์สกีไคร (Primorsky Krai) เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2026 ยานพาหนะกำลังแล่นข้ามสะพานแห่งใหม่ที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำทูมันนายา ​​(Tumannaya) ในภูมิภาคพรีมอร์สกีไครของรัสเซีย สะพานแห่งนี้ตั้งชื่อตามนายยาคอฟ โนวิเชนโก (Yakov Novichenko) นายทหารโซเวียตผู้ได้รับการยกย่องว่ามีส่วนช่วยชีวิตคิม อิล-ซุง ผู้นำผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือ (ภาพโดย Dmitry Ignatenko/รัฐบาลภูมิภาคพรีมอร์สกีไคร ผ่านสำนักข่าว AP)

องค์กรสืบสวนของยูเครน ตั้งข้อสังเกตว่าสะพานดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นเส้นทางเพื่อส่งเสบียงสนับสนุนกองทัพรัสเซียในสงครามยูเครน สอดคล้องกับรายงานของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ที่ระบุว่า เกาหลีเหนือจัดส่งจรวด ขีปนาวุธ และกระสุนปืนใหญ่ทางเรือให้รัสเซียไปแล้วคิดเป็นมูลค่า 7,000 ถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมส่งทหารอีกประมาณ 11,000 นายไปร่วมรบในรัสเซีย

ขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้คาดการณ์ว่า เกาหลีเหนือจะใช้เส้นทางนี้ขนส่งแรงงานไปยังสถานที่ก่อสร้างและค่ายตัดไม้ในรัสเซีย ปัจจุบันมีชาวเกาหลีเหนือราว 10,000 คนทำงานในรัสเซียโดยใช้วีซ่านักเรียนบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติ ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวรัสเซียเริ่มทยอยเดินทางเข้ากรุงเปียงยางและรีสอร์ตวอนซาน-คัลมาตั้งแต่ปี 2024 แม้ทางการเกาหลีเหนือยังคงปิดประเทศไม่รับนักท่องเที่ยวชาติอื่น

ด้าน วิกเตอร์ ชา นักวิชาการจากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศ (CSIS) วิเคราะห์ว่า ความรวดเร็วในการก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงปริมาณกิจกรรมทางการค้าระหว่างสองประเทศ แรงกระตุ้นสำคัญมาจากการที่เกาหลีเหนือต้องจัดหากองกำลัง อาวุธ เครื่องกระสุน และแรงงานสนับสนุนรัสเซีย เปลี่ยนพรมแดนที่เคยเงียบเหงาให้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

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ที่มา: BBC

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 20:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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