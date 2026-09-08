ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน
ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิตกะทันหัน ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยปัจจัยเสี่ยงมาจากพฤติกรรมการกิน แฟนคลับร่วมอาลัย
วงการอินฟลูเอนเซอร์ต้องพบกับข่าวเศร้าเมื่อครอบครัวของ กานฟ่านอิ๋งอิ๋ง หรือ เฉินจื่ออี๋ อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 1.23 ล้านคน ได้ออกมาแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว ถึงการจากไปอย่างกะทันหันของ กานฟ่านอิ๋งอิ๋ง อินฟลูฯ สาวสายกินจุ วัย 24 ปี เสียชีวิตแล้วตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2026
ก่อหน้าที่ กานฟ่านอิ๋งอิ๋ง จะเสียชีวิตเพียง 3 วัน เธอได้โพสต์คลิปรับประทานอาหาร พร้อมบอกเล่าอาการป่วยของเธอให้แฟนคลับได้ฟังว่า เธอต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรง โดยระดับโพแทสเซียมในเลือดลดลงเหลือเพียง 2.3 มิลลิโมลต่อลิตร (จากระดับปกติ 3.5-5.5 มิลลิโมลต่อลิตร) ซึ่งมาจากผลกระทบของการทำคอนเทนต์สายกินที่ต้องอดหลับอดนอนและกินอาหารหนักต่อเนื่อง
ขณะที่สื่อจีนรายงานข่าวสาเหตุเสียชีวิตของ กานฟ่านอิ๋งอิ๋ง ว่า อาจเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจหยุดเต้นจากภาวะโพแทสเซียมต่ำอย่างรุนแรง ด้าน นพ.ไฉชีเฉิน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อธิบายว่า การกินจุเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้โพแทสเซียมต่ำโดยตรง แต่พฤติกรรมอาเจียนหรือใช้ยาระบายซ้ำ ๆ ทำให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่สำคัญ จนเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะและเสียชีวิตเฉียบพลัน พร้อมแนะนำให้รับสารอาหารจากธรรมชาติ เช่น กล้วย ผักโขม และไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์เสริมโพแทสเซียมทานเอง
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