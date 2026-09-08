บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน พ้นมลทิน ยุติสอบปมคบหา “คิมแซรน” ตำรวจชี้หลักฐานไม่พอ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 16:27 น.
อัยการยุติสอบสวนคิมซูฮยอน ปมคบคิมแซรนตอนเป็นผู้เยาว์

อัยการ-ตำรวจมีคำสั่งไม่ฟ้อง คิมซูฮยอน ปมคบหา “คิมแซรน” ตอนยังเป็นผู้เยาว์ และข้อหาอื่น ๆ ชี้หลักฐานไม่เพียงพอ เตรียมคัมแบ็กลุยงานวงการบันเทิง

หลังคดีความที่ยืดเยื้อมานานกว่า 16 เดือน กรณีของนักแสดงชื่อดัง คิมซูฮยอน ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการแล้ว สำนักข่าว Star News รายงานว่าอัยการได้ส่งคืนสำนวนคดีให้กับตำรวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา โดยไม่มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม ถือเป็นการยุติการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ คิมแซรน นักแสดงสาวผู้ล่วงลับตั้งแต่เธอยังเป็นผู้เยาว์

ก่อนหน้านี้ สถานีตำรวจมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ไม่ส่งฟ้องคิมซูฮยอนในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและข้อหาแจ้งความเท็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เหตุผลว่าหลังจากตรวจสอบพยานหลักฐานจากครอบครัวของคิมแซรนแล้ว พบว่าไม่มีมูลเหตุเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาได้ เมื่ออัยการไม่ร้องขอให้สืบสวนคดีนี้ต่อ คำตัดสินของตำรวจจึงมีผลสมบูรณ์

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จุดเริ่มต้นของคดีเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2568 ครอบครัวของคิมแซรนเข้าแจ้งความเอาผิดคิมซูฮยอน อ้างว่าทั้งคู่คบหากันตั้งแต่ฝ่ายหญิงเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัย ครอบครัวเปิดแถลงข่าวพร้อมเผยแพร่คลิปเสียง อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างคิมแซรนกับคนรู้จักก่อนที่เธอจะเสียชีวิต

ฝั่งคิมซูฮยอนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมชี้แจงว่าคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาถูกปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยี AI ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดขึ้นหลังจากคิมแซรนบรรลุนิติภาวะแล้ว จากนั้นนักแสดงหนุ่มยื่นฟ้องกลับครอบครัวของคิมแซรน รวมถึง คิมเซอึย ผู้ดูแลช่องยูทูบ Garo Sero Institute ในข้อหาหมิ่นประมาทจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

ล่าสุด คิมซูฮยอนเริ่มกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง เขาเพิ่งเดินทางไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และมีกำหนดการเตรียมออกงานอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้ที่งาน The Fact Music Awards ในวันที่ 19 กันยายนนี้ รวมถึงเตรียมเข้าร่วมงานประกาศรางวัล Asia Artist Awards ประจำปี 2569 ในเดือนธันวาคมด้วย

คิมซูฮยอน
ภาพจาก Instagram : soohyun_k216
คิมซูฮยอน
ภาพจาก : soohyun_k216
คิมแซรน
ภาพจาก Instagram : ron_sae

ข้อมูลจาก : koreatimes

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 16:27 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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