ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” นัดประชาชนลงถนน เดินแสดงพลังกดดัน กกต. ก่อนลงมติฮั้ว สว.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 15:40 น.

เท้ง ณัฐพงษ์ นัดประชาชนลงถนน เดินเป็นระยะทาง 11 กม. แสดงพลังกดดัน กกต. จากหน้า iLaw ก่อนลงมติฮั้ว สว. ในวันถัดมา

นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันอาทิตย์ 13 ก.ย. ก่อนที่ กกต. มีมติคดีโกง สว. ชวนทุกคนร่วมเดิน 11 กม. กดดัน กกต. จากหน้า iLaw 10 โมง ถึงหอศิลป์ฯ ช่วงเย็นครับ”

ทั้งนี้ในวันที่ 13 ก.ย. นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw ได้นัด แสดงออกร่วมกันในประเด็น สั่งฟ้องสว เป็นครั้งสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2569 ก่อนที่กกต. จะนัดลงมติและแจ้งผลคำสั่งในวันรุ่งขึ้น

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โดยนายยิ่งชีพกล่าวว่า “นัดหมายเป็น 16.00-18.00 จากที่สังเกต 3-4 วันมานี้ในกรุงเทพ ฝนจะตกช่วงฟ้ามืด วันนี้ก็เพิ่งตกตอน 18.25 ดังนั้น เรานัดกันมาทำกิจกรรมแปบเดียว ถ่ายรูปตอนยังมีแสงแล้วรีบแยกย้าย จะได้ไม่กลัวฝน ไม่เน้นการปักหลักยืดเยื้อเพื่อต่อรองอำนาจ เพราะเราไม่ได้จะต่อรองอะไร เราอยากแค่เห็นคนมาที่อึดอัดมาด้วยกันสองปีกว่า มีพื้นที่แสดงออก และอยากให้เห็นว่า มีคนจำนวนมากแค่ไหนที่อึดอัดทนไม่ได้กับที่มาสว. สีน้ำเงินชุดนี้

กิจกรรมที่ลานหน้าหอศิลป์ ไม่เน้นปราศรัย จะมีดนตรีเล็กน้อย มีบอร์ดนิทรรศการขนาดใหญ่ทบทวนขบวนการโกงเลือกสว. ว่าใครอยู่ตรงไหนบ้าง ที่ผ่านมาทำเป็นอินโฟกราฟฟิก โพสเฟซบุ๊กมันเล็ก พื้นที่ไม่พอ อ่านยาก เอามากางใหญ่ๆ โล่งๆ กันเสียเลย ผมคงพูดสั้นๆ เพราะข้อเรียกร้องชัดเจนแล้ว ไม่ได้จะเปิดหลักฐานใหม่ แค่จะย้ำข้อเรียกร้องเดิม แล้วก็ชวนทุกคนมาตั้งแถวแสดงออกชัดๆ เรียกร้องกกต. ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 229 คน ไม่มียกเว้น”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 15:40 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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