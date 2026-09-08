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เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย พบ ไชนีสไทเป ชนะบวกกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 15:31 น.

เปิดอันดับโลกแ วอลเลย์บอลชายไทย พบ ไชนีสไทเป ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมไทยรั้งอันดับ 49 ของโลก หากชนะ 3-0 จะรับเพิ่มกี่แต้ม

ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามพบกับไชนีสไทเป ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม สายซี ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

ก่อนลงสนาม ทีมชาติไทยขยับขึ้นมารั้งอันดับ 49 ของโลก มี 92.57 คะแนน ส่วนไชนีสไทเปอยู่อันดับ 53 ของโลก มี 84.02 คะแนน ไทยจึงเป็นทีมที่มีอันดับและคะแนนเหนือกว่าเล็กน้อย

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ไทยชนะไชนีสไทเป ได้คะแนนอันดับโลกเท่าไร

ผลการแข่งขันของไทย คะแนนเปลี่ยนแปลง คะแนนรวมหลังแข่ง
ชนะ 3-0 +9.52 102.09
ชนะ 3-1 +7.02 99.59
ชนะ 3-2 +4.52 97.09
แพ้ 2-3 -5.48 87.09
แพ้ 1-3 -7.98 84.59
แพ้ 0-3 -10.48 82.09

ทุกเซตมีความสำคัญต่อคะแนนอันดับโลก แม้ทีมไทยจะแพ้ แต่การยื้อเกมไปถึงเซตตัดสินจะช่วยลดความเสียหายจาก 10.48 คะแนน เหลือ 5.48 คะแนน

ส่วนไชนีสไทเป หากเอาชนะไทย 3-0 จะได้เพิ่ม 10.48 คะแนน ชนะ 3-1 เพิ่ม 7.98 คะแนน และชนะ 3-2 เพิ่ม 5.48 คะแนน

ระบบอันดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติคำนวณคะแนนจากความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ผลการแข่งขันที่ระบบคาดการณ์ และสกอร์จริงที่เกิดขึ้น ทีมที่ทำผลงานได้ดีกว่าค่าคาดการณ์จะได้รับคะแนนมากขึ้น ส่วนทีมที่ทำผลงานต่ำกว่าคาดจะเสียคะแนน

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ไทยลุ้นแชมป์กลุ่ม แม้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมแล้ว

สถานการณ์ล่าสุดของสายซี เกาหลีใต้ลงแข่งขันครบ 3 นัด มี 7 คะแนน ตามด้วยไทยซึ่งชนะ 2 นัดรวด มี 5 คะแนน ขณะที่ไชนีสไทเปมี 3 คะแนนจากชัยชนะ 1 นัด ส่วนกาตาร์แพ้ครบทั้ง 3 นัดและไม่มีคะแนน

หากทีมไทยชนะไชนีสไทเปไม่ว่าจะด้วยสกอร์ใด ไทยจะจบรอบแบ่งกลุ่มในฐานะแชมป์สายซีทันที โดยกรณีชนะ 3-0 หรือ 3-1 จะมี 8 คะแนน ส่วนชัยชนะ 3-2 จะทำให้ไทยมี 7 คะแนนเท่ากับเกาหลีใต้ แต่ไทยจะมีจำนวนชัยชนะมากกว่า

หากไทยแพ้ 2-3 จะได้รับเพิ่ม 1 คะแนนและจบอันดับ 2 ของกลุ่ม แต่ถ้าแพ้ 0-3 หรือ 1-3 ไชนีสไทเปจะได้ 3 คะแนนเต็มและแซงไทยขึ้นไปอยู่เหนือกว่าในตาราง

ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว หลังประเดิมชนะกาตาร์ 3-0 ก่อนพลิกเอาชนะเกาหลีใต้ 3-2 ด้วยสกอร์ 25-18, 25-16, 20-25, 22-25 และ 15-12 เก็บชัยชนะสองนัด มี 5 คะแนน

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การแข่งขันระหว่างไชนีสไทเปกับไทยจะแข่งวันที่ 9 กันยายน เวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น หรือ 11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ช่อง 29

ทั้งนี้ คะแนนรวมหลังการแข่งขันสามารถคำนวณได้จากตัวเลขก่อนแข่ง แต่อันดับโลกของไทยหลังจบเกมอาจเปลี่ยนแปลงตามผลการแข่งขันของชาติอื่นที่ลงสนามในช่วงเวลาเดียวกัน

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ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 15:31 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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