เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย พบ ไชนีสไทเป ชนะบวกกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
เปิดอันดับโลกแ วอลเลย์บอลชายไทย พบ ไชนีสไทเป ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมไทยรั้งอันดับ 49 ของโลก หากชนะ 3-0 จะรับเพิ่มกี่แต้ม
ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามพบกับไชนีสไทเป ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม สายซี ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ก่อนลงสนาม ทีมชาติไทยขยับขึ้นมารั้งอันดับ 49 ของโลก มี 92.57 คะแนน ส่วนไชนีสไทเปอยู่อันดับ 53 ของโลก มี 84.02 คะแนน ไทยจึงเป็นทีมที่มีอันดับและคะแนนเหนือกว่าเล็กน้อย
ไทยชนะไชนีสไทเป ได้คะแนนอันดับโลกเท่าไร
|ผลการแข่งขันของไทย
|คะแนนเปลี่ยนแปลง
|คะแนนรวมหลังแข่ง
|ชนะ 3-0
|+9.52
|102.09
|ชนะ 3-1
|+7.02
|99.59
|ชนะ 3-2
|+4.52
|97.09
|แพ้ 2-3
|-5.48
|87.09
|แพ้ 1-3
|-7.98
|84.59
|แพ้ 0-3
|-10.48
|82.09
ทุกเซตมีความสำคัญต่อคะแนนอันดับโลก แม้ทีมไทยจะแพ้ แต่การยื้อเกมไปถึงเซตตัดสินจะช่วยลดความเสียหายจาก 10.48 คะแนน เหลือ 5.48 คะแนน
ส่วนไชนีสไทเป หากเอาชนะไทย 3-0 จะได้เพิ่ม 10.48 คะแนน ชนะ 3-1 เพิ่ม 7.98 คะแนน และชนะ 3-2 เพิ่ม 5.48 คะแนน
ระบบอันดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติคำนวณคะแนนจากความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ผลการแข่งขันที่ระบบคาดการณ์ และสกอร์จริงที่เกิดขึ้น ทีมที่ทำผลงานได้ดีกว่าค่าคาดการณ์จะได้รับคะแนนมากขึ้น ส่วนทีมที่ทำผลงานต่ำกว่าคาดจะเสียคะแนน
ไทยลุ้นแชมป์กลุ่ม แม้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมแล้ว
สถานการณ์ล่าสุดของสายซี เกาหลีใต้ลงแข่งขันครบ 3 นัด มี 7 คะแนน ตามด้วยไทยซึ่งชนะ 2 นัดรวด มี 5 คะแนน ขณะที่ไชนีสไทเปมี 3 คะแนนจากชัยชนะ 1 นัด ส่วนกาตาร์แพ้ครบทั้ง 3 นัดและไม่มีคะแนน
หากทีมไทยชนะไชนีสไทเปไม่ว่าจะด้วยสกอร์ใด ไทยจะจบรอบแบ่งกลุ่มในฐานะแชมป์สายซีทันที โดยกรณีชนะ 3-0 หรือ 3-1 จะมี 8 คะแนน ส่วนชัยชนะ 3-2 จะทำให้ไทยมี 7 คะแนนเท่ากับเกาหลีใต้ แต่ไทยจะมีจำนวนชัยชนะมากกว่า
หากไทยแพ้ 2-3 จะได้รับเพิ่ม 1 คะแนนและจบอันดับ 2 ของกลุ่ม แต่ถ้าแพ้ 0-3 หรือ 1-3 ไชนีสไทเปจะได้ 3 คะแนนเต็มและแซงไทยขึ้นไปอยู่เหนือกว่าในตาราง
ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว หลังประเดิมชนะกาตาร์ 3-0 ก่อนพลิกเอาชนะเกาหลีใต้ 3-2 ด้วยสกอร์ 25-18, 25-16, 20-25, 22-25 และ 15-12 เก็บชัยชนะสองนัด มี 5 คะแนน
การแข่งขันระหว่างไชนีสไทเปกับไทยจะแข่งวันที่ 9 กันยายน เวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น หรือ 11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ช่อง 29
ทั้งนี้ คะแนนรวมหลังการแข่งขันสามารถคำนวณได้จากตัวเลขก่อนแข่ง แต่อันดับโลกของไทยหลังจบเกมอาจเปลี่ยนแปลงตามผลการแข่งขันของชาติอื่นที่ลงสนามในช่วงเวลาเดียวกัน
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แหล่งอ้างอิง
- Volleyball World – Chinese Taipei vs Thailand
- Volleyball World – AVC Men’s Continental 2026
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
- FIVB World Ranking
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ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย