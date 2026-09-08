ฮาทั้งโซเชียล! กัปตันคนเนิร์ด ลองของ TH-AI Passport ถามว่า สว. คิดถึงสีอะไร
ฮาทั้งโซเชียล! กัปตันคนเนิร์ด ลองของ TH-AI Passport ถามว่า สว. คิดถึงสีอะไร คำตอบที่ได้ ทำชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น
ทำเอาชาวเน็ตฮาทั้งโซเชียลหลังจากที่ “กัปตันคนเนิร์ด” อดีตทนายความ นักวิเคราะห์ด้านกฎหมายและการเมือง โพสต์รีวิวการใช้งาน TH-AI Passport หลังจากที่เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยระบุแคปชั่นว่า
“เช้านี้มาเล่นต่อคำกับ TH-AI Passport กันครับ #สั่งฟ้องสว.” พร้อมภาพช่องแชต AI ซึ่งใช้ OpenAI โมเดล GPT-5.6 Terra โดยระบุคำสั่งว่า “ผมจะพิมพ์คำคำนึง ให้คุณตอบว่าพอเห็นคำนั้นคิดถึงสีอะไรเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องอธิบาย ตอบมาแค่ชื่อสี”
จากนั้น AI ได้ตอบว่า “เข้าใจครับ พิมพ์คำมาได้เลย” กัปตันคนเนิร์ด จึงได้พิมพ์ว่า “กล้วย” AI ตอบว่า “สีเหลือง”, “เงาะ” AI ตอบว่า “สีแดง” แต่เมื่อพิมพ์คำว่า “สว.” AI ตอบว่า “สีน้ำเงิน” พร้อมยืนยันว่า “ของจริงเด้ออ ไม่ได้ตัดต่อ AI ตัวเดียว ฮากว่าน้ำเงิน 229 คน”
จากคำตอบดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “เป็นการวัดคุณภาพของ AI ไปในตัวว่าตัวไหนดี” , “เข้าใจเล่นนะ AI ก็อยู่เป็น เหมือนกันนิ” , “บ้าไปแล้ว แบบนี้ต้องลอง” , “ตอนแรกคิดว่า มันจะเป๊ะทุกคนเลยหรอ อห. ของจริง”
นอกจากนี้ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นด้วยว่า “ชั้นชอบมาก 555555555555555 Ai เก็บทรงไหมอยู่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไชยชนก” ป้องโครงการ TH-AI โดนวิจารณ์การทำงาน ชี้ผู้ใช้อาจใช้โมเดลผิดประเภท
- “ไชยชนก” ขอให้ประชาชนลองใช้เอง มั่นใจ TH-AI Passport ดีกว่าของฟรีแน่นอน
- รัฐบาล กางยอดลงทะเบียน TH-AI Passport วันแรก ทะลุ 5 แสนราย พร้อมรับรอง 5 ล้านราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: