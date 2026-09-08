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ไม่รอด! ตำรวจไล่ล่าบิ๊กไบก์ซิ่งหนี ถูกเบียดล้ม ที่แท้เป็นทหาร จับได้ยอมรับผิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 15:24 น.
ส.ต.อ. พนมรุ้ง ไล่ล่าบิ๊กไบค์ทหารปิดบังทะเบียน

คลิปนาที ตำรวจสน.บางซื่อ ไล่ล่าบิ๊กไบก์ซิ่งหนี ก่อนถูกเบียดล้มบาดเจ็บ ล่าสุดต้นสังกัดพามอบตัว ตรวจไม่พบสารเสพติด พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย

จากกรณี สิบตำรวจเอก พนมรุ้ง เจียมตัว ผู้บังคับหมู่งานหมู่จราจร สน.บางซื่อ เจ้าของเพจ “อ้ายแบงค์ซาว” ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าชายบิ๊กไบค์จงใจปิดบังป้ายทะเบียนจนถูกเบียดล้มขณะปฏิบัติได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 19:30 น. ขณะที่ ส.ต.อ. พนมรุ้ง กำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกตรวจพื้นที่ตามปกติบนถนนกำแพงเพชร และได้พบกับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คันหนึ่งที่มีพฤติกรรมจงใจปิดบังแผ่นป้ายทะเบียน โดยการดันแผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปซ่อนอยู่ใต้บังโคลนรถ

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เมื่อ ส.ต.อ. พนมรุ้ง ส่งสัญญาณเรียกให้จอดเพื่อขอตรวจสอบ ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์กลับไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง ซ้ำยังบิดเครื่องยนต์เร่งความเร็วหลบหนี ตนเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีพิรุธ อาจเกี่ยวโยงกับการกระทำความผิดอื่นจึงตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตาม

เมื่อถึงบริเวณห้าแยกลาดพร้าว เจ้าของเพจอ้ายแบงค์ซาวขี่รถตามจนทันและพยายามส่งสัญญาณอีกครั้งให้คู่กรณีหยุดรถ แต่ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์พยายามหาทางหลบหนีจนกระทั่งไม่มีทางไปจึงได้พุ่งรถเข้าเบียดชนแฮนด์รถจักรยานยนต์ของเขาอย่างจังส่งผลให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำทันที ฝั่ง ส.ต.อ. พนมรุ้ง กระโดดออกจากตัวรถและวิ่งประคองตัวหลบหลีกได้ มีเพียงอาการฟกช้ำตามร่างกายและบาดเจ็บบริเวณข้อมือซ้ายเล็กน้อย ส่วนคู่กรณีได้บิดบิ๊กไบค์เร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว

หลังเกิดเหตุได้เพียงประมาณ 30 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.เตาปูน สามารถสกัดจับกุมรถบิ๊กไบค์คันดังกล่าวไว้ได้ในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.บ. จราจรทางบก กรณีปิดบังป้ายทะเบียน

จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า ผู้ขับขี่รถบิ๊กไบค์รายนี้เป็นทหาร ล่าสุด ทางหน่วยงานต้นสังกัดของทหารนายดังกล่าวได้ประสานงานเพื่อเตรียมนำตัวผู้ก่อเหตุเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่ สน.บางซื่อ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเบื้องต้นจะถูกแจ้งข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

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บิ๊กไบก์ซิ่งหนีตำรวจเบียดล้มเจ็บ
ภาพจาก Facebook : อ้ายแบงค์ ซาว

ด้าน ส.ต.อ. พนมรุ้ง เจียมตัว เผยว่า ตนเองรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อทราบว่ามีการติดต่อเข้ามอบตัว และพร้อมให้ดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถึงที่สุด และฝากเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ว่า ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคม

ล่าสุด 8 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา 6 ข้อหา ได้แก่ ขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่, ประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและบาดเจ็บ, ขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ, ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน, ไม่มีใบขับขี่ และ รถ พ.ร.บ.ขาด

ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์เผยสาเหตุขับรถรถหนี เพราะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เบื้องต้นผู้ก่อเหตุยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมาย และยินดีชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมรถให้กับสิบตำรวจเอกพนมรุ้ง ส่วนประเด็นเรื่องการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดนั้นไม่พบแต่อย่างใด

ชมคลิป

บิ๊กไบก์ซิ่งหนีตำรวจเบียดล้มเจ็บ-2
ภาพจาก Facebook : อ้ายแบงค์ ซาว

ภาพจาก : อ้ายแบงค์ ซาว

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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