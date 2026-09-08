ข่าวดาราบันเทิง

รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท “หยาด” ในหนัง ธี่หยด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 15:14 น.
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท "หยาด" ในหนัง ธี่หยด

ทำความรู้จัก ประวัติ เดนิส เจลีลชา คัปปุน ดาราสาวลูกครึ่ง สังกัดช่อง 3 ผู้แจ้งเกิดจากบท “หยาด” ในหนังผีฟอร์มยักษ์ ธี่หยด

สำหรับประวัติ เดนิส เจลีลชา คัปปุน เธอเป็นนักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ที่กรุงเทพมหานคร เดนิสเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว บิดาชาวอเมริกันรับราชการทหารเรือในสหรัฐ​ ส่วนมารดาชาวไทยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี

เดนิส สำเร็จ​การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1–4 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จังหวัดอุดรธานี​ และย้ายมาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเทพอักษร กรุงเทพมหานคร​ ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ที่ โรงเรียนยุวทูตศึกษา และระดับมัธยมศึกษา3–5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

โฆษณา

ต่อมาเดนิสสอบเทียบได้รับวุฒิจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสหรัฐ​ (The General Educational Development) ปัจจุบัน​เป็นนิสิตนักศึกษาปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต​ สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท หยาด ในหนัง ธี่หยด-4
ภาพจาก : IG theoneandonly_florist

เส้นทางและผลงานในวงการบันเทิง

เดนิส เจลีลชา คัปปุน เดินสายแคสโฆษณาและประกวดเดินแบบตามเวทีต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก โดยเธอมีผลงานชิ้นแรก คือ ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง “คนเดียวที่ใช่” ของ The moon Feat.ปู่จ๋านลองไมค์ ในปีพ.ศ. 2562​

ต่อมา เดนิส เริ่มมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรก คือ ผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ ซึ่งออกอากาศทางช่อง 7 โดยรับบทคุณหนูชิโลหรืออีหวึ่ง (วัยเด็ก) และในปี พ.ศ. 2563 เดนิส ได้กลับเข้าวงการมิวสิควิดีโออีกครั้ง ในผลงานเพลง คิดฮอดกันแหน่เด้อ ของ อากิ แปดแสนซาวด์

จากนั้นในปี พ.ศ. 2564 เดนิส ร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นประกอบเพลง “ทุกวันได้ไหม” โดยรับบทฟ้า (นางเอกวัยเด็ก) พร้อม มิวสิกวิดีโอเพลง “ทุกวันได้ไหม” ต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน เดนิส เจลีลชา คัปปุน ได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 3 ด้วยวัยเพียง 14 ปี

โฆษณา

ต่อมาในปี พ.ศ​ 2565 เดนิส ประเดิมผลงานแรกในฐานะนักแสดงสังกัดช่อง 3 ด้วยการเป็นนักแสดงรับเชิญเรื่อง ใต้เงาตะวัน ตามมาด้วยละครเต็มเรื่องในบทบาทนางร้ายจากเรื่อง กลเกมรัก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่จาก เงารักลวงใจ เมื่อ พ.ศ 2553 และละครชุด ดวงใจเทวพรหม ตอน ลออจันทร์ ในบทบาทคู่รอง ซึ่งเป็นภาคต่อของละครชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายรัชชานนท์

ปี พ.ศ. 2566 เดนิส เจลีลชา คัปปุน เปิดตัวเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเธอ นั่นก็คือเรื่อง ธี่หยด ทั้ง 3 ภาค พร้อมกันนี้ เดนิส ยังขึ้นแท่นเป็นนางเอก ในละครเย็นถึง 2 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย ผู้บ่าวสุดซ่าส์กะอีหล่าขาซิ่ง และ อีบัวกับไอ้ขวัญ​

รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท หยาด ในหนัง ธี่หยด-3

ต่อมาในช่วงสิ้นปีพ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา เดนิส ได้รับโอกาสร่วมแสดงในบทนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่อง คำสารภาพของหมอผี ประกับ อาเล็ก ธีรเดช และชาคริต แย้มนาม

โฆษณา

และผลงานล่าสุดของ เดนิส เจลีลชา คัปปุน คือการได้ร่วมประชันฝีมือทางการแสดงในซีรีส์ THREE MAN DOWN สุภาพบุรุษเลือดสีพลอย ร่วมกับนักแสดงระดับแถวหน้า อาทิ โทนี่ รากแก่น, กระทิง ขุนณรงค์, โม มนชนก, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, ต่าย เพ็ญพักตร์, ปอนด์ พลวิชญ์, ไก่ สุปราณี

รางวัลและการเข้าชิง

ด้วยฝีมือการแสดงของ เดนิส เธอสามารถคว้ารางวัลใหญ่ ๆ สำหรับการันตีผลงานของเธอมาได้ เพื่อพิสูจน์ความสำเร็จในการเป็นนักแสดง ประกอบด้วย

  1. ​รางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่ 9 สาขา นักแสดงละครหญิงดาวรุ่งแห่งปี จากผลงานละครเรื่อง กลเกมรัก
  2. ​รางวัลพิฆเนศวร​ ครั้งที่ 12 สาขา นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม จากผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด
  3. MAYA TV AWARDS 2024 ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์​ จากผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท หยาด ในหนัง ธี่หยด-2
ภาพจาก : IG denisejelilcha
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท หยาด ในหนัง ธี่หยด-1
ภาพจาก : IG denisejelilcha
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท หยาด ในหนัง ธี่หยด-9
ภาพจาก : IG denisejelilcha
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท หยาด ในหนัง ธี่หยด-5
ภาพจาก : IG denisejelilcha
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท หยาด ในหนัง ธี่หยด-8
ภาพจาก : IG denisejelilcha
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท หยาด ในหนัง ธี่หยด-6
ภาพจาก : IG denisejelilcha
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท หยาด ในหนัง ธี่หยด-7
ภาพจาก : IG denisejelilcha

อ้างอิงจาก : th.wikipedia

ภาพจาก : IG denisejelilcha, FB เดนิส เจลีลชา คัปปุน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา ข่าวต่างประเทศ

สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา

42 นาที ที่แล้ว
ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน ข่าว

ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน

43 นาที ที่แล้ว
เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ แห่งแรก ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ เป็นแห่งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 9 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 8/9/69 ผลสลากพัฒนา 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันอังคาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องบี๋ เบรกดราม่าชาวเน็ตโยง พี่ตี๋ นอกใจ บันเทิง

ย้อนฟัง น้องบี๋ โต้ดราม่า “พี่ตี๋” นอกใจ วอนอย่าโยงมั่ว เลิกกันแต่ร่วมงานได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หมอของขวัญ เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเพจประมูลแบรนด์เนม หลอกโอนเงิน 5 หมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิงก์ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย EST Cola พบ Nxled ฟิลิปปินส์ นัดชิง PVL Invitational 2026 วอลเลย์บอล

ลิงก์ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย EST Cola พบ Nxled ฟิลิปปินส์ นัดชิง PVL Invitational 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล อนุมัติเพิ่มวงเงิน เยียวยา 240.75 ล้านบาท จากสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา ข่าว

รัฐบาล อนุมัติเพิ่มวงเงิน เยียวยา 240.75 ล้านบาท จากสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล ข่าว

สำนักข่าวดังแถลง ปมโดนกล่าวหา รับงานพีอาร์จากสถานทูตอิสราเอล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อินฟลูฯ ดัง วัย 26 เสียชีวิตขณะนอนหลับ ครอบครัวใจสลาย ไร้สัญญาณเตือน ข่าว

อาลัย อินฟลูฯ ดัง วัย 26 เสียชีวิตขณะนอนหลับ ครอบครัวใจสลาย ไร้สัญญาณเตือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ชายคลั่งถือเหล็ก ปีนรั้วโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม ครูใจเด็ดไล่จับส่งตำรวจ ข่าว

ระทึก! ชายคลั่งถือเหล็ก ปีนรั้วโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม ครูใจเด็ดไล่จับส่งตำรวจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับได้แล้ว! ตม.คุมตัว “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย ข่าว

จับได้แล้ว! “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการยุติสอบสวนคิมซูฮยอน ปมคบคิมแซรนตอนเป็นผู้เยาว์ บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน พ้นมลทิน ยุติสอบปมคบหา “คิมแซรน” ตำรวจชี้หลักฐานไม่พอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาว อดีตประธานสโมสรฟุตซอลดัง โดนจับ โกงโควต้าสลาก เงินหมุนเวียนพันล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ฉาว อดีตประธานสโมสรฟุตซอลดัง โดนจับ โกงโควต้าสลาก เงินหมุนเวียนพันล้านบาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” นัดประชาชนลงถนน เดินแสดงพลังกดดัน กกต. ก่อนลงมติฮั้ว สว.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เลี้ยงโหด ยันไม่เคยทำร้ายผู้ป่วย อ้างตัวช้ำตั้งแต่แรก รับไม่ได้จบกายภาพ จำมาจากรพ. ข่าว

พี่เลี้ยงโหด ยันไม่เคยทำร้ายผู้ป่วย อ้างตัวช้ำตั้งแต่แรก รับไม่ได้จบกายภาพ จำมาจากรพ.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย พบ ไชนีสไทเป ชนะบวกกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ต.อ. พนมรุ้ง ไล่ล่าบิ๊กไบค์ทหารปิดบังทะเบียน ข่าว

ไม่รอด! ตำรวจไล่ล่าบิ๊กไบก์ซิ่งหนี ถูกเบียดล้ม ที่แท้เป็นทหาร จับได้ยอมรับผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาทั้งโซเชียล! กัปตันคนเนิร์ด ลองของ TH-AI Passport ถามว่า สว. คิดถึงสีอะไร ข่าว

ฮาทั้งโซเชียล! กัปตันคนเนิร์ด ลองของ TH-AI Passport ถามว่า สว. คิดถึงสีอะไร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท &quot;หยาด&quot; ในหนัง ธี่หยด บันเทิง

รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท “หยาด” ในหนัง ธี่หยด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว สุขภาพและการแพทย์

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง แผลเล็กผ่านคิ้ว ปลอดภัย ฟื้นตัวไว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระอาจารย์อภินันท์ หารือครู น้องลีโอ ถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่อยากไปโรงเรียน ข่าว

สุดสงสาร “น้องลีโอ” เด็กวัดยอดกตัญญู ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่ จนไม่อยากไปเรียน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

KTO แจงสถิติตัวเลขเรื่องร้องเรียนเที่ยวเกาหลี ไม่ได้เจาะจงแค่นักท่องเที่ยวไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ &#039;แอคหลุม&#039; ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย หนุ่มหื่น จอดรถริมถนน เปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู ข่าว

เตือนภัย หนุ่มโรคจิต จอดรถเปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 15:14 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา

สุดจัด! รัฐมนตรีปลอมเป็นคนไข้ นั่งวินไปโรงพยาบาล เจอพยาบาลเรียกเงินแลกรักษา

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน

ช็อก! อินฟลูฯ สายกินจุ เสียชีวิต ทั้งที่อายุยังน้อย แพทย์เผยสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ แห่งแรก

เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เปิดสะพานข้ามพรมแดน เชื่อมสองประเทศ เป็นแห่งแรก

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
ตรวจหวยลาว 9 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 8/9/69 ผลสลากพัฒนา 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันอังคาร

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
Back to top button