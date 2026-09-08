รู้จัก เดนิส เจลีลชา ดาราสาวลูกครึ่งมากฝีมือ แจ้งเกิดจากบท “หยาด” ในหนัง ธี่หยด

ทำความรู้จัก ประวัติ เดนิส เจลีลชา คัปปุน ดาราสาวลูกครึ่ง สังกัดช่อง 3 ผู้แจ้งเกิดจากบท “หยาด” ในหนังผีฟอร์มยักษ์ ธี่หยด
สำหรับประวัติ เดนิส เจลีลชา คัปปุน เธอเป็นนักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ที่กรุงเทพมหานคร เดนิสเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว บิดาชาวอเมริกันรับราชการทหารเรือในสหรัฐ ส่วนมารดาชาวไทยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
เดนิส สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1–4 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จังหวัดอุดรธานี และย้ายมาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเทพอักษร กรุงเทพมหานคร ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ที่ โรงเรียนยุวทูตศึกษา และระดับมัธยมศึกษา3–5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
ต่อมาเดนิสสอบเทียบได้รับวุฒิจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสหรัฐ (The General Educational Development) ปัจจุบันเป็นนิสิตนักศึกษาปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
เส้นทางและผลงานในวงการบันเทิง
เดนิส เจลีลชา คัปปุน เดินสายแคสโฆษณาและประกวดเดินแบบตามเวทีต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก โดยเธอมีผลงานชิ้นแรก คือ ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง “คนเดียวที่ใช่” ของ The moon Feat.ปู่จ๋านลองไมค์ ในปีพ.ศ. 2562
ต่อมา เดนิส เริ่มมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรก คือ ผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ ซึ่งออกอากาศทางช่อง 7 โดยรับบทคุณหนูชิโลหรืออีหวึ่ง (วัยเด็ก) และในปี พ.ศ. 2563 เดนิส ได้กลับเข้าวงการมิวสิควิดีโออีกครั้ง ในผลงานเพลง คิดฮอดกันแหน่เด้อ ของ อากิ แปดแสนซาวด์
จากนั้นในปี พ.ศ. 2564 เดนิส ร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นประกอบเพลง “ทุกวันได้ไหม” โดยรับบทฟ้า (นางเอกวัยเด็ก) พร้อม มิวสิกวิดีโอเพลง “ทุกวันได้ไหม” ต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน เดนิส เจลีลชา คัปปุน ได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 3 ด้วยวัยเพียง 14 ปี
ต่อมาในปี พ.ศ 2565 เดนิส ประเดิมผลงานแรกในฐานะนักแสดงสังกัดช่อง 3 ด้วยการเป็นนักแสดงรับเชิญเรื่อง ใต้เงาตะวัน ตามมาด้วยละครเต็มเรื่องในบทบาทนางร้ายจากเรื่อง กลเกมรัก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่จาก เงารักลวงใจ เมื่อ พ.ศ 2553 และละครชุด ดวงใจเทวพรหม ตอน ลออจันทร์ ในบทบาทคู่รอง ซึ่งเป็นภาคต่อของละครชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายรัชชานนท์
ปี พ.ศ. 2566 เดนิส เจลีลชา คัปปุน เปิดตัวเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเธอ นั่นก็คือเรื่อง ธี่หยด ทั้ง 3 ภาค พร้อมกันนี้ เดนิส ยังขึ้นแท่นเป็นนางเอก ในละครเย็นถึง 2 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย ผู้บ่าวสุดซ่าส์กะอีหล่าขาซิ่ง และ อีบัวกับไอ้ขวัญ
ต่อมาในช่วงสิ้นปีพ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา เดนิส ได้รับโอกาสร่วมแสดงในบทนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่อง คำสารภาพของหมอผี ประกับ อาเล็ก ธีรเดช และชาคริต แย้มนาม
และผลงานล่าสุดของ เดนิส เจลีลชา คัปปุน คือการได้ร่วมประชันฝีมือทางการแสดงในซีรีส์ THREE MAN DOWN สุภาพบุรุษเลือดสีพลอย ร่วมกับนักแสดงระดับแถวหน้า อาทิ โทนี่ รากแก่น, กระทิง ขุนณรงค์, โม มนชนก, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, ต่าย เพ็ญพักตร์, ปอนด์ พลวิชญ์, ไก่ สุปราณี
รางวัลและการเข้าชิง
ด้วยฝีมือการแสดงของ เดนิส เธอสามารถคว้ารางวัลใหญ่ ๆ สำหรับการันตีผลงานของเธอมาได้ เพื่อพิสูจน์ความสำเร็จในการเป็นนักแสดง ประกอบด้วย
- รางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่ 9 สาขา นักแสดงละครหญิงดาวรุ่งแห่งปี จากผลงานละครเรื่อง กลเกมรัก
- รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 12 สาขา นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม จากผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด
- MAYA TV AWARDS 2024 ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ จากผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด
อ้างอิงจาก : th.wikipedia
ภาพจาก : IG denisejelilcha, FB เดนิส เจลีลชา คัปปุน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: