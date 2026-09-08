สุขภาพและการแพทย์

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง แผลเล็กผ่านคิ้ว ปลอดภัย ฟื้นตัวไว

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 14:54 น.
ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว

เมื่อพูดถึงการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ผู้ป่วยและญาติหลายคนมักเกิดความกังวลใจทั้งเรื่องความเสี่ยง แผลผ่าตัดขนาดใหญ่ และระยะเวลาการพักฟื้นที่ยาวนาน แต่ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้เทคโนโลยีการผ่าตัดเนื้องอกในสมองพัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคนิคการผ่าตัดเนื้องอกในสมองแผลเล็กผ่านคิ้ว

ซึ่งใช้เครื่องมือส่องกล้องนำวิถีความแม่นยำสูง ช่วยนำเนื้องอกออกได้โดยไม่ต้องเปิดกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่ ช่วยลดการบาดเจ็บต่อเนื้อสมองข้างเคียง ลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นอีกครั้ง

ทำความรู้จัก “เนื้องอกในสมอง” คืออะไร อันตรายอย่างไร

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เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor) คือกลุ่มเซลล์ที่เจริญเติบโตผิดปกติภายในสมองหรือกะโหลกศีรษะ โดยก้อนเนื้อในสมองแบ่งเป็นชนิดไม่ร้ายแรง (ไม่ใช่มะเร็ง) และชนิดร้ายแรง (มะเร็ง) ซึ่งอาจเกิดจากเซลล์สมองเอง หรือกระจายมาจากมะเร็งส่วนอื่นของร่างกาย

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เนื้องอกในสมองอันตรายไหม? หากปล่อยเนื้องอกในสมองไว้จนก้อนเนื้อโตขึ้นโดยไม่ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง จะกดทับเนื้อสมองและเส้นประสาทข้างเคียง ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร หรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จากแรงดันในกะโหลกศีรษะที่สูงขึ้น

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าควรพบแพทย์ระบบประสาท

หากร่างกายเริ่มส่งสัญญาณความผิดปกติทางระบบประสาท ไม่ควรมองข้ามหรือคิดว่าเป็นเพียงความเหนื่อยล้าสะสม เพราะอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนสำคัญของโรคเนื้องอกในสมองที่กำลังรบกวนการทำงานของร่างกาย โดยเนื้องอกสมอง อาการที่สังเกตได้มีดังนี้

  • อาการปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงตื่นนอนตอนเช้า ปวดจนต้องตื่นกลางดึก หรือทานยาแก้ปวดแล้วอาการไม่ดีขึ้น
  • มีอาการชักเกร็ง เกร็งกระตุกเฉพาะจุดหรือเกร็งทั้งตัว โดยที่ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคพฤติกรรมชักมาก่อน
  • การมองเห็นผิดปกติ ตาพร่ามัว สายตาสั้นลงอย่างรวดเร็ว มองเห็นภาพซ้อน หรือมีจุดบอดในลานสายตา
  • อาการชาหรืออ่อนแรงที่แขนขา อ่อนแรงครึ่งซีก ทรงตัวลำบาก เดินเซ หรือสูญเสียการประสานงานของร่างกาย
  • ความผิดปกติทางการสื่อสารและพฤติกรรม พูดติดขัด นึกคำพูดไม่ออก สื่อสารลำบาก หรือบุคลิกภาพ อารมณ์ และความจำเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน
  • คลื่นไส้ อาเจียนพุ่ง เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ มักเกิดร่วมกับอาการปวดศีรษะรุนแรง

หากพบอาการปวดศีรษะรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ปวดร่วมกับมีอาการชักเกร็ง แขนขาอ่อนแรงฉับพลัน อาเจียนพุ่ง หรือตาบวมมัวมองไม่เห็น ควรรีบไปพบแพทย์ระบบประสาททันที เพื่อตรวจวินิจฉัยด้วยการสแกนสมอง (MRI หรือ CT Scan) และได้รับการรักษาผ่าตัดเนื้องอกในสมองอย่างทันท่วงที

ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว นวัตกรรมแผลเล็กที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว ข้อดี
เนื้องอกในสมองรักษายังไง? การผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว (Eyebrow Keyhole Approach) คือนวัตกรรมศัลยกรรมระบบประสาทแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) ที่นำมาใช้นำเนื้องอกบริเวณฐานกะโหลกส่วนหน้าออกโดยไม่ต้องเปิดกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่

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การผ่าตัดสมองนี้ทำโดยศัลยแพทย์จะลงแผลขนาดเล็กซ่อนไว้บริเวณแนวคิ้วของผู้ป่วย แล้วใช้กล้องผ่าตัดที่มีกำลังขยายสูง (Microscope) ร่วมกับกล้องส่องตรวจภายใน (Endoscope) และเครื่องนำวิถี (Neuronavigation) ช่วยระบุตำแหน่งเนื้องอกได้อย่างแม่นยำ

การผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้วนี้ช่วยลดการบาดเจ็บต่อเนื้อสมองและหลอดเลือดข้างเคียง ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน ลดระยะเวลาพักฟื้น ให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไว พร้อมซ่อนรอยแผลเป็นได้อย่างเรียบเนียน

ข้อดีของผ่าตัดแผลเล็กผ่านคิ้ว เทียบกับผ่าตัดเปิดกะโหลกแบบเดิม

การผ่าตัดเนื้องอกในสมองแผลเล็กผ่านทางคิ้วถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการรักษาโรคสมองแบบเดิม ๆ โดยเน้นการลดผลกระทบต่อร่างกายผู้ป่วย ให้ผลลัพธ์ทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง และมีข้อดีที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะแบบดั้งเดิม ดังนี้

  • ไม่ต้องเปิดกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่ แพทย์จะผ่าสมองเปิดช่องขนาดเล็กมากบริเวณคิ้ว ทำให้แผลผ่าตัดสมองเล็ก ลดความบอบช้ำของเนื้อสมองส่วนดี เส้นเลือด และเนื้อเยื่อโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ซ่อนรอยแผลเป็นได้อย่างสวยงาม แผลผ่าเนื้องอกในสมองมีขนาดเล็กและถูกซ่อนไว้ตามแนวขนคิ้วอย่างกลมกลืน ทำให้ไม่เห็นรอยแผลเป็นชัดเจนบนหน้าผากหรือหนังศีรษะ
  • ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ผ่าตัดสมองแผลเล็ก ผลข้างเคียงน้อย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การสูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัด และการบอบช้ำของระบบประสาท
  • ระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นลง ร่างกายได้รับความเจ็บปวดน้อยลงหลังการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน
  • ฟื้นตัวเร็วและกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ไว ช่วยให้ผู้ป่วยคืนสภาพร่างกายได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถกลับไปทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติได้รวดเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเดิม

ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง นวัตกรรมรักษาแผลเล็กผ่านคิ้ว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

เนื้องอกในสมองเป็นภาวะอันตรายที่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาผ่าตัดเนื้องอกในสมองอย่างทันท่วงที การสังเกตสัญญาณเตือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการรักษาด้วยนวัตกรรมผ่าตัดแผลเล็กผ่านคิ้วที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่ อาการหลังผ่าตัดเนื้องอกในสมองบาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตอกย้ำความสำเร็จด้านศัลยกรรมระบบประสาทด้วยเทคโนโลยีผ่าตัดเนื้องอกในสมองแผลเล็กผ่านคิ้วที่มีความแม่นยำสูง มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ระดับสากล เพื่อให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดภาวะแทรกซ้อน และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 14:54 น.
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