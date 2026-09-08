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พี่เลี้ยงโหด ยันไม่เคยทำร้ายผู้ป่วย อ้างตัวช้ำตั้งแต่แรก รับไม่ได้จบกายภาพ จำมาจากรพ.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 15:33 น.
พี่เลี้ยงโหด ยันไม่เคยทำร้ายผู้ป่วย อ้างตัวช้ำตั้งแต่แรก รับไม่ได้จบกายภาพ จำมาจากรพ.

“นับเดือน” พี่เลี้ยงโหด แจงได้ทุกข้อกล่าวหา ยันไม่เคยทำร้าย-ด่าผู้ป่วยสมองฝ่อ อ้างตัวช้ำตั้งแต่แรก รับไม่ได้จบกายภาพโดยตรง ครูพักลักจำมาจากรพ.

จากกรณีที่ลูกชายวัย 45 ปี นำหลักฐานคลิปวิดีโอเข้าขอความช่วยเหลือจากสายไหมต้องรอด หลังแม่วัย 78 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงที่จ้างมาดูแลทำร้ายร่างกาย ด่าทอ และข่มขู่ จนลูกชายต้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และได้พบกับพฤติกรรมสุดโหดเหี้ยม จึงได้ทำการไล่ออก จากนั้นเข้าแจ้งความดำเนินคดี แต่ทางพี่เลี้ยงคนดังกล่าวกลับยันโพสต์หางานอยู่เหมือนเดิม ทำเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้น ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”

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ในช่วงหนึ่งของรายการ โหนกระแส วันนี้ (8 ก.ย. 69) นับเดือน ได้โฟนอินชี้แจงว่า เธอไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และไม่ได้เรียนจบหลักสูตรด้านนี้มาโดยตรง แต่อาศัยประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วยมาอย่างยาวนานกว่า 24 ปี เคยพาคนไข้เก่าไปหาหมอทำกายภาพ จึงครูพักลักจำมาจากการที่นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลช่วยสอนและแนะนำวิธีปฏิบัติให้

พี่เลี้ยงโหด ยืนกรานว่า เธอไม่เคยลงมือทำร้ายร่างกายคุณแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียว และไม่เคยกระทำการรุนแรงใด ๆ การกระทำทั้งหมด เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้รับการสอนมาจากนักกายภาพบำบัด หวังให้ร่างกายของคุณแม่ฟื้นตัวและกลับมาแข็งแรงขึ้นเท่านั้น ซึ่งเธอยังอ้างว่า ผลลัพธ์จากการกระทำทั้งหมดทำให้อาการคุณแม่ดีขึ้นมากจากวันแรกที่เธอมาเริ่มงาน

นับเดือน สามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็นที่คุณปั้น (ลูกชาย) และภรรยาตั้งข้อสังเกต ประกอบกับคลิปกล้องวงจรปิดที่เปิดเผยออกมานั้น นับเดือน ก็สามารถปฏิเสธเสียงแข็งได้แบบไม่ทุกข์ร้อน เธออ้างว่า กรณีการดัดแขน ดึงตัว และการใช้ท่อนแขนคล้ายกดศีรษะคุณย่าระหว่างเปลี่ยนเสื้อผ้านั้น เกิดจากการที่คุณย่ามักจะชอบก้มหัวและเกร็งตัวต่อต้านเวลาอาบน้ำหรือทำกิจกรรม การทำกายภาพบำบัดบางจังหวะเธอจึงจำเป็นต้องออกแรง เพื่อต้านกับแรงเกร็งของคุณย่า แต่ยืนยันว่าไม่ได้ออกแรงรุนแรงเกินไปแต่อย่างใด

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ส่วนร่องรอยเขียวช้ำตามร่างกายคุณแม่ นับเดือน พี่เลี้ยงโหดอ้างว่า ตั้งแต่เข้ามาเริ่มงาน 6 วันแรก เธอก็เห็นว่าร่างกายของคุณแม่มีรอยฟกช้ำเขียวอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากคุณแม่ต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือด และยังเคยเอ่ยปากถามถึงรอยช้ำเหล่านี้จากปากคุณแม่ ซึ่งคุณแม่ก็ตอบกลับมาว่า “มันก็เป็นแบบนี้แหละ”

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 15:33 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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