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KTO แจงสถิติตัวเลขเรื่องร้องเรียนเที่ยวเกาหลี ไม่ได้เจาะจงแค่นักท่องเที่ยวไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 14:18 น.

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี แจงสถิติตัวเลขร้องเรียนเที่ยวเกาหลี ตัวเลขผู้ร้องเรียนไม่ได้เจาะจงแค่นักท่องเที่ยวไทย

จากกรณีที่สำนักข่าว TheThaiger รายงานว่า องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี หรือ Korea Tourism Organization (KTO) ระบุว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2026 มีเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวแล้ว 1,753 เรื่อง มากกว่าทั้งปี 2025 ซึ่งอยู่ที่ 1,744 เรื่อง ทั้งที่ปีนี้ยังเหลืออีก 5 เดือน ถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2018 นั้น

ล่าสุด Korea Tourism Organization ได้ติดต่อสำนักข่าว TheThaiger ถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “KTO ประเทศไทยขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นสถิติภาพรวมของผู้ร้องเรียนหลายสัญชาติ และไม่มีข้อมูลที่ระบุว่าจำนวนข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ดังที่เนื้อข่าวของ The Thaiger เองระบุไว้อย่างชัดเจน

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อย่างไรก็ตาม การนำประเด็นการตรวจคนเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวไทยมาเชื่อมโยงไว้ในพาดหัว อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสถิติข้อร้องเรียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวไทยโดยตรง ทั้งที่ไม่มีข้อมูลรองรับความเชื่อมโยงดังกล่าวจากแหล่งข่าวต้นฉบับ

KTO ประเทศไทยเคารพดุลยพินิจในการนำเสนอข่าวของกองบรรณาธิการ แต่ขอความร่วมมือให้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างพาดหัว เนื้อข่าว และข้อมูลต้นทางอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อนำชื่อประเทศไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยมาเชื่อมโยง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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