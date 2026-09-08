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สุดสงสาร “น้องลีโอ” เด็กวัดยอดกตัญญู ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่ จนไม่อยากไปเรียน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 14:38 น.
พระอาจารย์อภินันท์ หารือครู น้องลีโอ ถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่อยากไปโรงเรียน

ส่งกำลังใจ! น้องลีโอ เด็กวัดป่าธรรมวิเวก ถูกเพื่อนล้อไม่มีพ่อแม่จนไม่อยากไปโรงเรียน “พระอาจารย์อภินันท์” คุยหารือแก้ไขปัญหา ล่าสุดผู้ใหญ่ใจดีมอบของใช้ให้เพียบ

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต โพสต์เรื่องราวของ น้องลีโอ เด็กชายที่อาศัยอยู่ในวัดป่าธรรมวิเวก จังหวัดหนองบัวลำภู โดนเพื่อนนักเรียนหญิงห้องเดียวกันพูดจาล้อเลียนเรื่องครอบครัวจนเด็กชายเกิดความรู้สึกน้อยใจและไม่อยากไปโรงเรียน

พระอาจารย์อภินันท์ เผยว่า เพื่อนร่วมชั้นพูดจาดูถูกน้องลีโอว่าไม่มีพ่อแม่ ยายทิ้ง ต้องมาอยู่กับพระ แถมยังล้อเลียนว่าเป็นลูกพระที่พระไม่สั่งสอน ทำให้น้องลีโอรู้สึกมีปมด้อยและเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า พระอาจารย์ยอมรับว่าทนเห็นสภาพจิตใจของเด็กไม่ได้ จึงออกมาเตือนสติว่าการล้อเลียนหรือดูถูกคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี

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น้องลีโอเข้ามาเป็นลูกศิษย์วัดป่าธรรมวิเวก เนื่องจากพ่อแม่ไม่อยู่และยายไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จึงต้องอาศัยใบบุญพระ เด็กชายเป็นคนขยันขันแข็ง คอยช่วยงานในวัด กวาดลาน เก็บขยะ และเดินตามพระเณรออกบิณฑบาตเป็นประจำ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 พระอาจารย์อภินันท์เดินทางไปโรงเรียนเพื่อหารือและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะครู ซึ่งได้ข้อยุติและจบลงด้วยดี เน้นย้ำว่าไม่ได้ต้องการสร้างกระแส แต่ต้องการหาทางออกอย่างสันติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่เมตตาเด็ก และเข้าใจผู้ปกครองทุกคน หลังจากนี้พระอาจารย์จะคอยดูแลและอบรมสั่งสอนน้องลีโออย่างใกล้ชิดให้เติบโตเป็นคนดี

ล่าสุด มีผู้ใหญ่ใจดีนำรถจักรยาน นม น้ำดื่ม เสื้อผ้า และกระเป๋านักเรียน มามอบให้น้องลีโอเพื่อเป็นกำลังใจ โดยพระอาจารย์เตรียมนำขนมและเครื่องดื่มไปให้น้องลีโอแบ่งปันเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนต่อไป ฝั่งน้องลีโอรู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญ ส่วนจักรยานนั้นจะไว้ใช้ปั่นไปโรงเรียน

น้องลีโอได้รับจักรยาน
ภาพจาก Facebook : พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต
น้องลีโอ เด็กวัดป่าธรรมวิเวก-2
ภาพจาก Facebook : พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต
น้องลีโอ เด็กวัดป่าธรรมวิเวก
ภาพจาก Facebook : พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต
พระอาจารย์อภินันท์เดินทางไปโรงเรียนหาข้อยุติเดบูลลี่น้องลีโอ
ภาพจาก Facebook : พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต

ข้อมูลจาก : พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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