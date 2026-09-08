“สุชาติ” เดือด “สนธิ” สนุกหรือ หลังนัดลงถนน มองประเทศผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี
“สุชาติ” เดือด “สนธิ” สนุกหรือ หลังนัดลงถนน เริ่มวันที่ 10 ก.ย. มองประเทศผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี หวั่นบรรยากาศการลงทุน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศลงถนน โดยจะเริ่มในวันที่ 10 ก.ย. ที่จะถึงนี้ว่า
ทราบจากสื่อมวลชน แต่อยากให้มองภาพรวมว่า เราเพิ่งผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุม และปล่อยตัวบางคนออกมาแล้ว ซึ่งตนเข้ามาในการเมืองเมื่อปี 54 เกิดการชุมนุมทุกสี ทุกกลุ่ม ตนคิดว่าเราผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี ถ้าจะย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้วจะเป็นอย่างไร ให้ประชาชนช่วยตัดสินใจ
นายสุชาติ กล่าวว่า พรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทย คะแนนโหวตเตอร์ได้มา 5.2 ล้านกว่าเสียง ที่เหลือหากทุกฝ่ายที่ไม่ใช่โหวตเตอร์ของเรา รวมกันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้ว จะให้ทุกคนมารักเราหมด คงเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องยอมรับเสียงข้างมากและตั้งรัฐบาลมาด้วยเสียงที่มากที่สุด และเมื่อมีการออกมาเคลื่อนไหวเช่นนี้ จะให้มีการเลือกตั้งทุก 6 เดือนหรือ 1 ปีเลยหรือ ก็ต้องให้โอกาสกัน ย้ำว่ารัฐบาลมาตามครรลอง แม้จะผ่านมาไม่กี่เดือน แต่ทำงานกันทุกวี่ทุกวัน
“ด้วยความเคารพสื่อมวลชนผู้ใหญ่คนดังกล่าว ตนไม่ได้มีปัญหากับใคร แต่อยากให้ประชาชนทั้งประเทศตั้งสตินึกคิด ในสิ่งที่ตนพูดความจริง”
ผู้สื่อข่าวถามว่า การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้จะกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ตนมองไปที่บรรยากาศของการลงทุนมากกว่า ถามว่าจะกระทบหรือไม่ จะกระทบอย่างไร เพราะรัฐบาลไม่ได้มีเรื่องการทุจริต หรือการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ ร้ายแรงถึงขนาดนั้น แต่เป็นเรื่องของนักลงทุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ กว่าจะฟื้นตัวจากโควิด-19 ทุกประเทศ นับหนึ่งใหม่หมด และเราฟื้นตัวเร็วกว่าคนอื่น วันนี้เราจะเอาปัญหาความวุ่นวายของประเทศกลับมาอีก ถามว่าบรรยากาศการลงทุนจะเป็นอย่างไร ใครจะคิดอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ แต่ตนพูดในฐานะ สส.ที่ผ่านการเลือกตั้งมา และที่เคยผ่านบรรยากาศย้อนกลับไปในสมัยประชุมสภาเก่า ต้องคอยฟังเสียงว่าจะมีใครบุกมาหรือไม่ ต้องออกไปตรงไหน
“ท่านว่ามันสนุกหรือครับ อย่างครั้งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตนยังต้องนอนในสภา เพื่อตื่นมาแปรงฟันตอนเช้า แล้วโหวต จึงถามย้ำว่าบรรยากาศเช่นนี้ควรกลับมาอีกหรือ มันไม่ใช่เรื่องสนุก” นายสุชาติกล่าวปิดท้าย
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