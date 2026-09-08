ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า สหรัฐ ไม่จ่ายเงินชดเชย ทหารเสียชีวิตในอิหร่าน อ้างไม่ใช่สงครามทางการ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 13:37 น.

เพนตากอน ปัดจ่ายเงินชดเชย ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตจากศึกอิหร่าน อ้างสภาคองเกรสไม่ได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการ

สำนักข่าวเทเลกราฟ รายงาน ลิบบี คลินเนอร์ ภรรยาหม้ายของพันตรี อเล็กซ์ คลินเนอร์ วัย 33 ปี โพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นบนโซเชียลมีเดีย หลังกองทัพอากาศสหรัฐฯ แจ้งว่า เธอไม่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยพิเศษหลังสามีเสียชีวิต เนื่องจากสภาคองเกรสยังไม่ได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการ

โพสต์กลายเป็นกระแสถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ครอบครัวทหารอเมริกันหลายรายเริ่มออกมาต่อสู้เพื่อทวงสิทธิประโยชน์ที่คนรักของพวกเขาสมควรได้รับ

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พันตรี อเล็กซ์ เสียชีวิตพร้อมลูกเรือ 5 นาย จากเหตุเครื่องบินเติมน้ำมัน เคซี-135 ตกทางตะวันตกของอิรักเมื่อเดือนมีนาคม ขณะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการโจมตีอิหร่าน ตลอดช่วงเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ทหารอเมริกันเสียชีวิตแล้ว 18 นาย ได้รับบาดเจ็บอีก 780 นาย

ลิบบีเปิดใจกับสำนักข่าวเอพีว่า สามีสละชีวิตในสงคราม รัฐบาลกลับบอกว่าตามหลักเทคนิคแล้วนี่ไม่ใช่สงคราม ทำให้ครอบครัวเสียสิทธิ์ เธอรู้สึกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลักการความถูกต้องโดยตรง ครอบครัวของผู้สูญเสียไม่ควรต้องมานั่งตีความคำศัพท์ทางราชการที่ซับซ้อน ทหารทุกคนออกไปเสี่ยงอันตรายด้วยความเชื่อมั่นว่า หากเกิดเหตุร้าย ครอบครัวจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

หลังเกิดกระแสวิจารณ์ กองทัพอากาศสหรัฐฯ ออกมาชี้แจงว่า เช็คเงินเดือนงวดสุดท้ายของพันตรี อเล็กซ์ รวมเงินเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัย ค่าตอบแทนการรบเดือนละ 225 ดอลลาร์สหรัฐ ลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการรบเรียบร้อยแล้ว

ดราม่า สหรัฐ ไม่จ่ายเงินชดเชย ทหารเสียชีวิตในอิหร่าน อ้างไม่ใช่สงครามทางการ

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เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าสื่อสารข้อมูลผิดพลาดในตอนแรก แสดงรายการในเอกสารคลาดเคลื่อน ยืนยันว่าเงินค่าตอบแทนการรบไม่จำเป็นต้องอิงกับการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการ

แอนโทนี ทาทา เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แถลงว่า ทางการติดต่อครอบครัวคลินเนอร์เพื่อยืนยันสิทธิประโยชน์ทั้งหมด มุ่งมั่นให้การดูแลภรรยาพร้อมลูกทั้งสามคนอย่างต่อเนื่อง

รองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ทำเนียบขาว รัฐบาลต้องการช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่ปฏิเสธที่จะนิยามปฏิบัติการในอิหร่านว่าเป็นสงคราม โดยให้เหตุผลว่าไม่มีการยิงปะทะโดยตรง

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาสนับสนุนท่าทีของแวนซ์ อธิบายว่าการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ หลายฝ่ายไม่ได้มองว่าเป็นสงคราม ตนเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นความขัดแย้งทางทหาร เพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับสหรัฐฯ

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ครอบครัวทหารอเมริกันบางส่วนยังกล่าวหาเพนตากอนว่า พยายามลดทอนระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ไม่นับผู้บาดเจ็บเป็นเหยื่อจากการสู้รบ กองทัพบกสหรัฐฯ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ มักเปิดเผยข้อมูลการบาดเจ็บล่าช้า เนื่องจากไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายให้ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยเฉพาะกรณีทหารสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ในเวลาอันสั้น

ทรัมป์เดินทางไปพบครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตหลายครอบครัว รวมถึงพ่อแม่ของร้อยโท ไทเลอร์ เจมส์ ฟีแฮน วัย 25 ปี เชรี ฟีแฮน แม่ของร้อยโทไทเลอร์ ให้สัมภาษณ์กับเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า ทรัมป์พูดคุยกับเธอในฐานะแม่ที่สูญเสียลูกชาย ได้เห็นความเจ็บปวด รับรู้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอย่างแท้จริง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 13:37 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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