เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

หลุดโฟกัส! เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้า-ปิดจุก เซ็กซี่จัดเต็มถึงใจปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน
ดุเดือดเลือดพล่านกันเลยทีเดียว เมื่อ เบียร์ เดอะวอยซ์ คัมแบ็กซิงเกิลใหม่ ‘แอคหลุม’ สวมบทบาทคอสเพลย์เป็นโจ๊กเกอร์สุดแซ่บ เปลือยท่อนบน เปิดเต้า ปิดจุกถ่าย MV เร่าร้อนกระแทกใจแฟนเพลงเข้าอย่างจัง ทั้งยังมาพร้อมกับแนวเพลงติดหู และรูปแบบการนำเสนอแบบจึ้งใจคนทั้งประเทศ
โดย MV เพลงใหม่ของ เบียร์ เดอะวอยซ์ เพิ่งถูกปล่อยลงในช่องยูทูปของเจ้าตัว BIZCUITBEER เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา จนปัจจุบันผ่านมาเพียง 2 วันเท่านั้น ผลงานการคัมแบ็กของเบียร์ในครั้งนี้กวาดยอดวิวไปแล้วกว่า 2.7 หมื่นครั้ง ท่ามกลางคำชื่นชมของกลุ่มแฟนคลับและชาวเน็ต
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อ้างอิงจาก : Youtube BIZCUITBEER
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